Беллингем, Канселу, Иско, Винисиус, Рамос и Савио – в сборной сезона Ла Лиги от WhoScored

Два футболиста «Реала» попали в символическую команду Ла Лиги от WhoScored.

В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

– вратарь: («Жирона», средняя оценка – 6,92);

– защита: (« », 7,09), (« », 7,06), Антонио Раильо («Мальорка», 7,03), Самуэл Лино («Атлетико», 6,92);

– полузащита: Иньяки Уильямс («Атлетик», 7,15), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Иско («Бетис», 7,4), Савио Морейра («Жирона», 7,29);

– нападение: Александр Серлот («Вильярреал», 7,23), Винисиус Жуниор («Реал», 7,41).