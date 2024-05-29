Беллингем, Канселу, Иско, Винисиус, Рамос и Савио – в сборной сезона Ла Лиги от WhoScored

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Серхио Рамос Ла Лига рейтинги Жирона Иско Жоау Канселу Пауло Гассанига Александр Серлот Иньяки Уильямс Антонио Раильо Винисиус Жуниор Самуэл Лино Джуд Беллингем Савио Морейра Футбол

Два футболиста «Реала» попали в символическую команду Ла Лиги от WhoScored.

В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции.

В состав вошли:

вратарь: Пауло Гассанига («Жирона», средняя оценка – 6,92);

защита: Жоау КанселуБарселона», 7,09), Серхио РамосСевилья», 7,06), Антонио Раильо («Мальорка», 7,03), Самуэл Лино («Атлетико», 6,92);

полузащита: Иньяки Уильямс («Атлетик», 7,15), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Иско («Бетис», 7,4), Савио Морейра («Жирона», 7,29);

нападение: Александр Серлот («Вильярреал», 7,23), Винисиус Жуниор («Реал», 7,41).

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8 комментариев
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Серега Красавец. Рамос и в сборной был бы не лишним, люлей надавать молодняку
+6
-1
+5
Рамос, афигеть! 2024 год
+5
-2
+3
лучший бомбардир лиги Довбик:
- Да, да пошел я на**р
+4
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А где же хваленный лучший молодой игрок Ламаль?
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А не давно во всех грехах Барселоны обвинили Канселу,теперь он стал лучшим Ла Лиге?
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Рамос крут всё ещё. А где Рюдигер?
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