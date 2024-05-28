Роман Шишкин: «Краснодар» с Ивичем докатился бы до 1-го места, «Зенит» терял много очков, его колбасило с самого начала»

Роман Шишкин считает, что «Краснодар» стал бы чемпионом с Владимиром Ивичем.

– В день последнего тура я как раз был в Краснодаре, и очень много болельщиков прилетело из Москвы. Все, естественно, хотели, все ждали, и, наверное, вот это и надломило «Динамо». Решающие матчи команда еще не готова играть, скажем так. Они редко бывают такие, условно финальные, и вот это ожидание всю неделю, тренировочный недельный цикл, мне кажется, немножко надломили команду.

Потому что сама игра показала, что она была очень скованна – и впереди, и сзади. Видно было, что нервничали все, и ругался с , чего в принципе никогда не должно быть. И очень мало было моментов у ворот «Краснодара».

Когда такое давление присутствует, показать свою игру очень тяжело, плюс еще «Краснодар» был хорош при своих болельщиках. Они всегда хорошо играют в атаку, им в принципе терять было нечего, поэтому здесь, я думаю, все закономерно.

Хотя, конечно, чуда у нас не произошло, «Зенит» опять чемпион, а ведь был шанс. «Динамо» провело хороший отрезок второй, особенно в концовках.

– Реальные шансы на чемпионство были и у «Краснодара», когда Кордоба забил, а «Зенит» пропустил…

– Здесь мне понятно, почему «Краснодар» не стал чемпионом. Я думаю, что все, наверное, догадываются. Да, были близки, даже при Мусаеве, да, команда стала играть в атакующий футбол, но все равно много потеряли очков.

Мне кажется, основная проблема – это отставка . Я думаю, если бы Ивич остался со своим сбалансированным футболом, он докатился бы, скажем так, до первого места, учитывая, что «Зенит» очень много терял очков, раздавал их не как обычно в свои сезоны.

Поэтому, наверное, вот эта смена тренера – она все равно сказывается. Когда один человек готовил команду и готовил ее хорошо, и в целом все шло по плану, и тут такие события.

Я не хочу сказать про Мусаева, что он плохой тренер, абсолютно нет, мне он очень нравится, я с ним работал. Но все-таки, на мой взгляд, сказалось именно это. Чего не скажешь про «Зенит», допустим.

– А что можно сказать про этот сезон «Зенита»?

– Команду колбасило с самого начала. Стартанули не совсем как положено, не по-чемпионски. Потом вроде немножко стабилизировались. И в конце все равно очень много отдавали очков, чем можно было спокойно пользоваться тому же «Краснодару».

Но в итоге чемпионский опыт, наверное, в последнем туре сыграл: при невнятной игре в первом тайме, при негативном результате 0:1 команда все равно выходит, дожимает, добивается нужного результата и становится чемпионом. То есть тут вопросов нет, мне кажется, кто больше хотел, тот и победил.

Тут не сказал бы, что это какая-то удача или фарт. Конечно, фарт важен везде – и в футболе, и в целом в спорте. Но здесь все-таки «Зенит» сделал свое дело, выиграл, а «Динамо» не сделало.

И вообще, очень классно, что вот такие концовки в нашем чемпионате. Все их ждут, все смотрят и все эмоционируют. Это дорогого стоит, – отметил бывший защитник «Краснодара».