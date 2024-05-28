Тренер «Боруссии» Терзич об упущенном в последнем туре чемпионстве: «Никогда не забуду этот день. Жизнь – это не пляж, а гора»
Главный тренер «Боруссии» высказался об упущенном чемпионстве в сезоне-2022/23.
Дортмундский клуб лидировал в турнирной таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на 2 очка перед последним туром. В заключительном матче сезона «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и пропустила мюнхенцев вперед по дополнительным показателям.
«Никогда не забуду 27 мая 2023 года. Это наше и мое бремя. Жизнь – это не пляж, это гора.
Те, кто нас тогда поддержал, теперь едут с нами в Лондон [на финал Лиги чемпионов]. Пришло время отблагодарить их», – сказал Эдин Терзич.
В финале Лиги чемпионов немецкая команда встретится с «Реалом». Матч пройдет 1 июня на «Уэмбли».