НХЛ. «Флорида» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Нэшвилл» против «Сент-Луиса»

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«Детройт» примет «Флориду» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.

«Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе», «Сент-Луис» – с «Нэшвиллом», «Торонто» будет противостоять «Айлендерс»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Флорида
Дата проведения
17 апреля, 20.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Баффало
Дата проведения
18 апреля, 00.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сан-Хосе
Дата проведения
18 апреля, 01.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сент-Луис
Дата проведения
18 апреля, 01.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Айлендерс
Дата проведения
18 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Коламбус
Дата проведения
18 апреля, 03.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

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