НХЛ. «Флорида» в гостях у «Детройта», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Нэшвилл» против «Сент-Луиса»

«Детройт» примет «Флориду» в очередной игровой день чемпионата НХЛ.
«Миннесота» сыграет с «Сан-Хосе», «Сент-Луис» – с «Нэшвиллом», «Торонто» будет противостоять «Айлендерс».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 апреля, 20.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 18 апреля, 00.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 18 апреля, 01.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 18 апреля, 01.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 18 апреля, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 апреля, 03.30, «Honda Center»