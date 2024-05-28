Сафонов переходит в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро с учетом бонусов. Клубы заключили соглашение
«Краснодар» и «ПСЖ» оформили трансфер Матвея Сафонова.
Клубы заключили соглашение о переходе 25-летнего вратаря. Он подпишет контракт до 2029 года после прохождения медосмотра, сообщает Фабрицио Романо.
Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сафонов провел 30 матчей и пропустил 27 голов. Его статистика – здесь.
«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30
Честно даже никто и подумать не могу
Удачи ПСЖ сафонова
Доннарумма уже выбрал себе место на лавке?
Удачи, Матвей!
Аршавин переходил в Арсенал, который закончил предыдущий сезон на 4 месте.
Захарян переходил в Реал Сосьедад, который закончил предыдущий сезон на 4 месте.
Миранчук переходил в Аталанту, которая заканчила предыдущий сезон на 3 месте.
Головин переходил в Монако, который закончил предыдущий сезон на 2 месте.
это просто бомба! пусть и запасным, но это всё равно шанс всей жизни - рви жилы и доказывай, что ты достоин места в основе. хочется чтобы у Матвея это получилось)
Удачи, Матвей!