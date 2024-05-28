Сафонов переходит в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро с учетом бонусов. Клубы заключили соглашение

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

«Краснодар» и «ПСЖ» оформили трансфер Матвея Сафонова.

Клубы заключили соглашение о переходе 25-летнего вратаря. Он подпишет контракт до 2029 года после прохождения медосмотра, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сафонов провел 30 матчей и пропустил 27 голов. Его статистика – здесь

«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30

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92 комментария
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Удачи Матвею и побольше игровой практики в ПСЖ!
+125
-1
+124
ПСЖ Сафонова, офишали!!!
+112
-6
+106
Ответ screwthecap1
ПСЖ Сафонова, офишали!!!
ПСЖ Сафонова против Монако Головина ☑️
+76
0
+76
Получается, Мотя в ПСЖ, Латышонок обратно в Краснодар, а Донарумма - в Балтику. Отличная сделка
+74
-2
+72
Ответ kaka10
Хоть я и фанат Милана, но надеюсь Мотя усадит Долларуму на банку
Не хотя, а именно потому 🙂
+40
-1
+39
Ответ Евгений Северин
Получается, Мотя в ПСЖ, Латышонок обратно в Краснодар, а Донарумма - в Балтику. Отличная сделка
Не потянет Донарумма пердив.
+30
0
+30
Ответ Отец Абду
ПСЖ Сафонова против Монако Головина ☑️
Против Гавра Кузяева
+26
0
+26
Матвей молодец! Удачи!
+25
-2
+23
Хоть я и фанат Милана, но надеюсь Мотя усадит Долларуму на банку
+20
-5
+15
Мне интересно, когда последний раз наш игрок переходил в действующего чемпиона топ 5 лиг?
+12
-1
+11
Топ 🔝
Честно даже никто и подумать не могу
Удачи ПСЖ сафонова
+12
-2
+10
Ответ xoms
Захаряна вполне можно отнести к нашим, так что по сути совсем недавно, да и лига поинтереснее у него.
При всем уважении, но Реал Сосьедад не был действующим чемпионом Испании) В топ-5 лиг переходы то понятно были, и много
+9
0
+9
Не захотели терять трафик на спортсе после ухода Мбаппе
+8
0
+8
Красава, отличный трансфер
Доннарумма уже выбрал себе место на лавке?
+6
0
+6
Ответ kaka10
Хоть я и фанат Милана, но надеюсь Мотя усадит Долларуму на банку
Так если вы фан Милана, то к доллару у вас вроде как достаточное негативное отношение должно быть
+6
-1
+5
Тихо, спокойно и быстро. Образцовый трансфер в топ-клуб.

Удачи, Матвей!
+4
0
+4
Ждем ПСЖ Сафонова против Монако Головина
+4
-1
+3
Ответ Вадим flanec
Жду совместное фото с Аль Хелайфи.
С Аль Бабаефи
+3
0
+3
Ответ Владислав Сабельников
Мне интересно, когда последний раз наш игрок переходил в действующего чемпиона топ 5 лиг?
Канчельскис?
+2
0
+2
Ответ Цкуро Бесцветный
Лунёв в Байер в 2021.
Тогда Байер не был топом и близко
+2
0
+2
Ответ Владислав Сабельников
Мне интересно, когда последний раз наш игрок переходил в действующего чемпиона топ 5 лиг?
Насчет чемпиона хз, но из последнего вот:

Аршавин переходил в Арсенал, который закончил предыдущий сезон на 4 месте.

Захарян переходил в Реал Сосьедад, который закончил предыдущий сезон на 4 месте.

Миранчук переходил в Аталанту, которая заканчила предыдущий сезон на 3 месте.

Головин переходил в Монако, который закончил предыдущий сезон на 2 месте.
+2
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когда там наши в топы переходили в последний раз? в нулевых, пожалуй

это просто бомба! пусть и запасным, но это всё равно шанс всей жизни - рви жилы и доказывай, что ты достоин места в основе. хочется чтобы у Матвея это получилось)
+2
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+2
Ответ Торопов Саня
Против Гавра Кузяева
Гавр Кузяев 😂
+2
0
+2
Ответ Predator87
я вот искренне не понимаю а чего тут все так возбуждены то?))игрок в самом расцвете сил переходить сидеть на лавку.и не надо про конкуренцию с доннарумой.ее выиграть почти нереально.
Спокойно поиграет в аренде, если не пойдёт, другом клубе Европы, статуса ЛЧ. Благо статус «вратарь ПСЖ» будет обязывать, а не идти во всякие аутсайдеры, если не деньги.
+2
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Какой-то сюр на уровне кокорина в фиорентине
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Ответ Владислав Сабельников
Мне интересно, когда последний раз наш игрок переходил в действующего чемпиона топ 5 лиг?
Вроде не было такого, даже в 90-ые.
+1
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Наш слоняра!
+1
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Пранк, вышедший из-под контроля)
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Трансфер сравнимый с переходом Аршавина в Арсенал(если отталкиваться от величины клуба).
Удачи, Матвей!
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Круто! Поздравляю Матвея
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