Сафонов переходит в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро с учетом бонусов. Клубы заключили соглашение

«Краснодар» и «ПСЖ» оформили трансфер Матвея Сафонова.

Клубы заключили соглашение о переходе 25-летнего вратаря. Он подпишет контракт до 2029 года после прохождения медосмотра, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сафонов провел 30 матчей и пропустил 27 голов. Его статистика – здесь.

«ПСЖ» заплатит за Сафонова 18+2 млн евро. 1 млн евро бонусов – за 20 матчей, еще 1 млн – за 30