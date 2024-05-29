«Интер» хочет продать Карбони за 30 млн евро, Арнаутовича – за 5 млн. Корреа тоже вряд ли останется

Теги Интер Фиорентина серия А Италия высшая лига Аргентина Ривер Плейт Эстудиантес возможные трансферы Марко Арнаутович Хоакин Корреа деньги Валентин Карбони Футбол

«Интер» планирует расстаться с тремя футболистами.

TuttoMercatoWeb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport передает, что у миланцев нет необходимости продавать ключевых игроков, как это бывало в последние годы. Профинансировать свою трансферную кампанию они собираются путем продажи нескольких не очень важных игроков.

Таким образом миланцы хотят выручить около 70 млн евро и потратить их на вратаря, на защитника, который будет подменять Дензела Думфриса, и на четвертого нападающего.

«Нерадзурри» собираются продать Валентина Карбони. Его оценивают примерно в 30 млн евро. В январе «Фиорентина» была готова приобрести его за 20 млн.

Также «Интер» хотел бы продать Марко Арнаутовича на арабском рынке и выручить около 5 млн. Еще один футболист, с которым хотят расстаться, это Хоакин Корреа. На него претендуют «Ривер Плейт» и «Эстудиантес».

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