«Лейпциг» при Тедеско поднялся на 3-е место с 11-го в Бундеслиге. Команда не проигрывает 9 матчей подряд

поднялся на восемь позицией в Бундеслиге под руководством .

Клуб из Лейпцига обыграл на выезде (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Это позволило ему подняться на третье место в турнирной таблице, опередив как раз «Байер». Сейчас у «Лейпцига» стало 54 очка после 30 игр, у «Байера» – 52 балла.

Более того, «Лейпциг» продлил серию без поражений в Бундеслиге до девяти матчей: семь побед, две ничьих.

Бывший главный тренер возглавил «Лейпциг» 9 декабря. Тогда команда занимала 11-е место в таблице и была вне зоны еврокубков.

Добавим, что «Лейпциг» переиграл «Аталанту» (3:1 – по сумме двух игр) и вышел в полуфинал Лиги Европы.