Семак о сравнениях с Романцевым: «Конечно, Олег Иванович сильнее. Самое главное – результаты команды, индивидуальные награды меня мало интересуют»
Сергей Семак прокомментировал сравнения с Олегом Романцевым.
В минувшем сезоне 48-летний специалист привел «Зенит» к шестому чемпионству подряд.
– Вы обошли Романцева по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.
– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.
– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?
– Конечно, Олег Иванович, – сказал главный тренер «Зенита».
Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»
Обгонит, обгонит всех по титулам.
Языком чесать - не мешки ворочать)
У каждого из них своя история и эпоха и каждый по своему выдающийся тренер .
Это как тут на Спортсе некоторые с пеной у рта сравнивают Пеле и Месси ,что ещё смешнее, учитывая разрыв во времени )
Даже Анчелотти , который кажется был всегда - взошел на
вершину уже в 21 веке !