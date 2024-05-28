Сергей Семак прокомментировал сравнения с Олегом Романцевым.

В минувшем сезоне 48-летний специалист привел «Зенит» к шестому чемпионству подряд.

– Вы обошли по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.

– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.

– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?

– Конечно, Олег Иванович, – сказал главный тренер « ».

Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»