Семак о сравнениях с Романцевым: «Конечно, Олег Иванович сильнее. Самое главное – результаты команды, индивидуальные награды меня мало интересуют»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Матч ТВ Футбол

Сергей Семак прокомментировал сравнения с Олегом Романцевым.

В минувшем сезоне 48-летний специалист привел «Зенит» к шестому чемпионству подряд. 

– Вы обошли Романцева по количеству чемпионств, завоеванных суммарно в тренерской и игровой карьере.

– Самое главное – результаты команды. Это командная победа. То, что это имеет значение с точки зрения индивидуальных наград, меня мало интересует.

– Кто сильнее как тренер – вы или Олег Иванович?

– Конечно, Олег Иванович, – сказал главный тренер «Зенита». 

Геркус сравнил Семака с Семиным, Газзаевым и Романцевым: «Сергей на полступеньки ниже, но почти в их ряду. Только Романцев стоит особняком – чемпионат СССР гораздо сильнее»

11 комментариев
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Ну, Сергей - человек порядочный! Серьёзный, рассудительный и воспитанный - другого ответа и быть не могло.
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Какой же Богданыч крутой и адекватный!
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У Семака еще 10-15 лет тренерской карьеры впереди.
Обгонит, обгонит всех по титулам.
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Респект Богданычу за объективность и адекватность. В принципе, мужик он умный и толковый - не зазнаётся и сопоставляет свои возможности с реальностью без бравады и ненужного пафоса в уши.
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Семак вообще нормальный мужик
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Ответ Ширко1986
Да конечно, радовался больше чем первому чемпионству. 1 гол Динамо и ходил бы опущенный, с Зенитом чемпионат не выиграть в текущих условиях)))
Вот это подрыв. Успокоительное прими, что-ли.
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Ответ Игорь Деньгин
та без Газпрома ты не о чем.. проснись
А вы, сударь, явно справитесь лучше)
Языком чесать - не мешки ворочать)
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Ответ Ширко1986
Да конечно, радовался больше чем первому чемпионству. 1 гол Динамо и ходил бы опущенный, с Зенитом чемпионат не выиграть в текущих условиях)))
бомбалейло зафиксирован. несите другого - этот взорвался.
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Ответ I. S.
Ну, Сергей - человек порядочный! Серьёзный, рассудительный и воспитанный - другого ответа и быть не могло.
Нельзя сравнивать !
У каждого из них своя история и эпоха и каждый по своему выдающийся тренер .
Это как тут на Спортсе некоторые с пеной у рта сравнивают Пеле и Месси ,что ещё смешнее, учитывая разрыв во времени )
Даже Анчелотти , который кажется был всегда - взошел на
вершину уже в 21 веке !
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