Мичел из «Жироны» признан лучшим тренером сезона Ла Лиги. Он опередил Анчелотти, Симеоне, Вальверде и Марселино

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Вильярреал Атлетико Атлетик Эрнесто Вальверде Марселино Гарсия Тораль Ла Лига Диего Симеоне Жирона Мичел Санчес Globe Soccer Awards Футбол

Мичел Санчес признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге.

48-летний специалист, возглавляющий «Жирону», получил приз по итогам сезона-2023/24.

Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Испании и впервые вышла в Лигу чемпионов.

На награду также были номинированы Карло Анчелотти («Реал»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего СимеонеАтлетико») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).

23 комментария
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Будем справедливы, то что он сотворил с Жироной стоит этой награды. А Карло другого уровня трофеи добывает!
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заслуженно 💯
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Но ведь Семак выиграл РПЛ, почему Мичела выбрали?!
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Ответ Зеленский
Анчелотти вам шутка что-ли?
Сезон провел потрясающий. Но все же он возглавляет Мадрид, а Мичел вывел куда более скромную команду в Лигу Чемпионов и большую часть чемпионата даже боролись за первое место. Карло надеюсь заберет свою награду тренеру года, если выиграет Лигу Чемпионов.
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В Испании лучший тренер не чемпион, в Англии тоже, зато у нас все воют, почему Семак не лучший
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Ответ Зеленский
У него три игрока основы с крестами,нет форварда,а он грохнул этого Мичела 3:0 и 4:0
У него один игрок стоит, как вся Жирона
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Достойно, заслужил
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Объективно, даже не обсуждается.
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С таким изначальным составом - заслуженно !
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👏👏👏👏
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Заслуженно. Жирона больше половины сезона держала высочайшую планку и шла рядом с Реалом, не давая расслабиться.
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Ответ Максим Семин
Но ведь Семак выиграл РПЛ, почему Мичела выбрали?!
Как сказал Изидор: «Семак - русский Фергюсон» 🤣🤣🤣
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Хоть здесь занял первое место )
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Орлов негодует!!!!!!!!
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бололы реала в слезах)
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Ответ tankist231
В Испании лучший тренер не чемпион, в Англии тоже, зато у нас все воют, почему Семак не лучший
Потому что Семак- легенда!
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