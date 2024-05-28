Мичел из «Жироны» признан лучшим тренером сезона Ла Лиги. Он опередил Анчелотти, Симеоне, Вальверде и Марселино

Мичел Санчес признан лучшим тренером сезона в Ла Лиге.

48-летний специалист, возглавляющий «Жирону», получил приз по итогам сезона-2023/24.

Под его руководством команда заняла 3-е место в чемпионате Испании и впервые вышла в Лигу чемпионов.

На награду также были номинированы (« »), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), (« ») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»).