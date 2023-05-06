Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости

1. Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» и партнерами за поездку в Саудовскую Аравию. Аргентинец опубликовал видео в соцсети, по его словам, он думал, что после игры с «Лорьяном» у команды будет выходной.

2. Сборная «России 25» победила Казахстан (3:0) на международном турнире Qazaqstan Hockey Open 2023 в Астане.

На ЧМ-2023 в дивизионе 1А Польша победила Румынию и добилась повышения в классе, Великобритания выиграла турнир и также вернулась в элиту, а Литва проиграла Южной Корее и опустится в дивизион 1В.

3. Аслан Карацев уступил Яну-Леннарду Штруффу в полуфинале турнира ATP в Мадриде. А Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.

4. Трое подозреваемых по делу об избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заключены под стражу на 2 месяца, также задержан главный подозреваемый, водитель 17-летнего Рамзина Амирасланова Юсуф.

5. Кубок Стэнли. «Каролина» разгромила «Нью-Джерси», счет в серии стал 2-0. Вратарь «Девилс» Шмид был заменен во 2-м матче подряд.

6. 203 человека пострадали во время празднования чемпионства «Наполи». Были пулевые и ножевые ранения, передозировка кокаина.

7. НБА. 27+10 от Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Филадельфии», счет в серии стал 2-1.

8. «Ференцварош» Станислава Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У российского тренера 5 трофеев в карьере, все он завоевал в Европе.

9. Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян.

10. Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Майами. Результаты заезда – тут.

11. «Ливерпуль» включит «Боже, храни Короля» перед матчем с «Брентфордом» в день коронации Карла III. Фанаты могут освистать гимн или запеть You’ll Never Walk Alone.

12. Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля, пишет Seattle Times.

13. «Зенит» повел в серии за 3-е место Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

14. Международная федерация лыжных видов (FIS) может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты – 7,5 км на этапе вместо 10.

15. Пишут, что Адам Рейдеборн покинул ЦСКА из-за лимита на легионеров, его место после возвращения из армии займет Иван Федотов. «Металлург» и «Салават» – главные претенденты на шведского вратаря.

Цитаты дня.

Денисов призвал отказаться от легионеров в РПЛ: «Тратить деньги на них в нынешней ситуации – выкидывать на ветер. К чему эти битвы госкорпораций?»

Антон Бабиков: «Мне кажется, люди имеют право на другой уровень жизни. А не только слушать, что где-то все еще хуже»

«Фанаты «ПСЖ» не понимают, как им повезло с Месси, лучшим в истории. Любой клуб отдал бы все, чтобы он сыграл за него. Через 10 лет они пожалеют». Маскерано о критике Лео

Американская биатлонистка Игэн: «Моя страна вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. Но нельзя сравнивать ситуацию на Украине с другими конфликтами»

Видаль о Месси и критике: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Люди становятся все безумнее»

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