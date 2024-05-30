Каждый игрок сборной Германии получит 400 тысяч евро за победу на Евро. Победа в группе принесет по 50 тысяч евро, в 1/4 финала – по 100 тысяч, в полуфинале – по 150

Стал известен размер бонусов в сборной Германии на Евро.

Победа на групповой стадии принесет каждому футболисту по 50 тысяч евро, за победу в четвертьфинале предусмотрен бонус в 100 тысяч на игрока, за полуфинал – 150 тысяч евро.

Если сборная Германии займет первое место, каждый игрок получит 400 тысяч евро, в случае второго места бонус на игрока составил 250 тысяч. При составе из 26 футболистов общая сумма призовых может составить 10,4 млн евро.