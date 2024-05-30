Каждый игрок сборной Германии получит 400 тысяч евро за победу на Евро. Победа в группе принесет по 50 тысяч евро, в 1/4 финала – по 100 тысяч, в полуфинале – по 150

Теги Сборная Германии по футболу деньги Евро-2024 Футбол

Стал известен размер бонусов в сборной Германии на Евро.

Победа на групповой стадии принесет каждому футболисту по 50 тысяч евро, за победу в четвертьфинале предусмотрен бонус в 100 тысяч на игрока, за полуфинал – 150 тысяч евро.

Если сборная Германии займет первое место, каждый игрок получит 400 тысяч евро, в случае второго места бонус на игрока составил 250 тысяч. При составе из 26 футболистов общая сумма призовых может составить 10,4 млн евро.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И все призовые они пожертвуют радужному гному.. в горшочек сложат
+1
0
+1
Живо представляю комментарии, если заменить в новости слово «Германия», на « Россия»
0
0
0
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Есть предчувствие, что даже из группы не выйдут
Неее... тут вроде подход основательней чем на ЧМ
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий