«Фанаты «ПСЖ» не понимают, как им повезло с Месси, лучшим в истории. Любой клуб отдал бы все, чтобы он сыграл за него. Через 10 лет они пожалеют». Маскерано о критике Лео
Хавьер Маскерано осудил фанатов «ПСЖ» за критику Лионеля Месси.
Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали Лионеля Месси и ряд других игроков покинуть команду.
«Жаль, что болельщики «ПСЖ» не понимают, как им повезло иметь такого игрока в команде.
Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что в их команде будет лучший игрок в истории. И вместо того, чтобы наслаждаться, они потратили эти два года на критику.
Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы Месси пять минут сыграл за нее.
Если есть что-то, за что Месси нельзя критиковать, так это за его профессионализм: трудно найти кого-то более профессионального, хотя он, возможно, лучший игрок в истории. Его невозможно критиковать.
Пусть идет туда, где он и его семья будут счастливы. Если вернется в Аргентину – отлично, было бы здорово видеть его каждые выходные. Если нет, продолжим смотреть за ним по телевизору, как в последние 20 лет», – заявил бывший партнер Месси по сборной Аргентины и «Барселоне» в эфире радио D Sports.
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Атака же тотальнейше омерзительнейшая самая лет за 30 с лишним последних у Барселоны, неспособная без выхода старичка Альбы вскрыть резерв Осасуны, играющий 70 минут в меньшинстве.
Чета рожала атака лишь пока был кураж и пик формы осенью у поляка. Поляка, который, к слову, почти не отрабатывает(да и не должен в 34). Так что эту чушь про необходимость напов бегать до седьмого пота задвигать можно лишь дилетантом и у Лукомского.
Так что если наскребут бабла и прогнут дебильные ограничения разумеется летом возьмет Лапорта Гоата домой. Свободным агентом никого круче в мире нет точно,а нападение требует усиления капитально.
очевидно, весь сезон играть в старте ему уже тяжело в высоком темпе, как игрока ротации с приоритетом на ЛЧ - было бы отлично, выпускать минут на 30-45 как раз чтобы были силы в одиночку зарешать
Но с другой стороны вряд ли кто-то сможет на скамейку его посадить, поэтому и не всем он нужен оказался
Пасторе, Лавесси, Силва, Вератти, Кавани, Маркиньос, Максвелл, Бекхэм, Ибрагимович, Ди Мария, Неймар, Мбаппе, Навас, Буффон и прочие невероятные игроки проходили через систему клуба, у каждого можно выделить по 10-15 индивидуальных моментов для красивой нарезки. А результата - пшик.
Вот и с Месси такая же ерунда, хотя красивейших передач тоже можно набрать на целый часовой фильм. Восхищаться исполнением - одно, а как речь касается трофеев, тут все головы в песок, кто на ДР к сестре, кто в четвертьфинале против Челси удалится и тд.
Поэтому что Месси, что Сапогов, фанатам нужен видимый прогресс