«Фанаты «ПСЖ» не понимают, как им повезло с Месси, лучшим в истории. Любой клуб отдал бы все, чтобы он сыграл за него. Через 10 лет они пожалеют». Маскерано о критике Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Хавьер Маскерано Футбол

Хавьер Маскерано осудил фанатов «ПСЖ» за критику Лионеля Месси.

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали Лионеля Месси и ряд других игроков покинуть команду.

«Жаль, что болельщики «ПСЖ» не понимают, как им повезло иметь такого игрока в команде. 

Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что в их команде будет лучший игрок в истории. И вместо того, чтобы наслаждаться, они потратили эти два года на критику.

Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы Месси пять минут сыграл за нее.

Если есть что-то, за что Месси нельзя критиковать, так это за его профессионализм: трудно найти кого-то более профессионального, хотя он, возможно, лучший игрок в истории. Его невозможно критиковать.

Пусть идет туда, где он и его семья будут счастливы. Если вернется в Аргентину – отлично, было бы здорово видеть его каждые выходные. Если нет, продолжим смотреть за ним по телевизору, как в последние 20 лет», – заявил бывший партнер Месси по сборной Аргентины и «Барселоне» в эфире радио D Sports.

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dutchtrio
Фанаты ПСЖ плевать хотели на 50 титулов Месси с Барселоной, уважаемый Маскерано
+54
-8
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Худший 2-летний отрезок при шейхах по всем показателям. Не понимают величия 🤣
+39
-17
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dutchtrio
Ответ JURAVLI
крысы набегут в комментарии через 3, 2, 1 ...
Так вы уже тут
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Барсамания сегодня кажется побьет рекорд по дизлайкам
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А. Мостовой
Где же покоритель клермонта был в ЛЧ? Два позорных вылета за два года.
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Голивец
Лев Толстой был прав. Конкретный человек не играет большой роли в процессах, даже футбола это касается. У Наполи и Арсенала на несколько порядков лучше командная химия, чем у ПСЖ, хотя составы гораздо проще по именам
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
А какое фанатам ПСЖ дело прошлое Месси?Человек нулевой 2 года и клал болт на клуб
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Месси провалился в ПСЖ. Фанаты имеют право на возмущение
Это псж провалился, а не Месси. Сезон у него как раз таки отличный. Он и Неймар самые результативные игроки, но увы старики, не тянут в одиночку совсем. А требуют именно с них. Руководство чем-то должно было думать, предлагая такие деньги. Хотя за пиар, который они получили, деньги обоснованные.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Фанат Лионеля Месси
Да чему тут удивляться ? Они и от Вератти требуют избавиться,единственного хорошего полузащитника ,который играет в этом болоте уже 10 лет Интересно ,а потом на кого всю вину свалить будут ,на Мбаппе нельзя-свой же
Фантики меси 2 недели назад: у ПСЖ дно полузащита, Верратти середняк и привозила.

Фантики меси после того как дурачок Ротен начал наезжать на великого Верратти: да как они смеют так говорить про своего единственного хорошего полузащитника 🤡
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростов-на-Дону
Месси подорвал дисциплину в лягушатнике.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ответ Итачи Учиха
+ Пепу, Клоппу, в Баварию нужны не только технические показатели игрока, но и готовность отрабатывать в обороне и прессинге. Тен Хаг и Артета в МЮ и Арсенале делают ставку на то же самое. В Италии ни Интер, ни Юве его ЗП не потянули бы. Я уже месяц пишу, что Лапорте нужно его возвращение только ради привлечения спонсоров и это сильно ударит по командной игре Барсы(когда все здоровы, играют очень классно), но упоротые фанатики меня минусуют.
Классно играет только Тер Штеген и защита. Иногда полузащита(когда все здоровы и в форме).

Атака же тотальнейше омерзительнейшая самая лет за 30 с лишним последних у Барселоны, неспособная без выхода старичка Альбы вскрыть резерв Осасуны, играющий 70 минут в меньшинстве.
Чета рожала атака лишь пока был кураж и пик формы осенью у поляка. Поляка, который, к слову, почти не отрабатывает(да и не должен в 34). Так что эту чушь про необходимость напов бегать до седьмого пота задвигать можно лишь дилетантом и у Лукомского.
Так что если наскребут бабла и прогнут дебильные ограничения разумеется летом возьмет Лапорта Гоата домой. Свободным агентом никого круче в мире нет точно,а нападение требует усиления капитально.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Через 10 лет о нём забудут,как о предыдущем "наследнике Марадоны" – Савиоле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Ответ Штаны Габора Кирая
Комментарий удален модератором
Как это Месси не выиграл? Подготовился топово к ЧМ)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ VERBLYUD
Позорные вылеты - это вылеты от Реала и Баварии? Как тогда можно назвать вылеты от Порту, Лионов и Аякса?
А как назвать вылеты Барсы с ним от Ромы и Ливера?))))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ nurikkkk
А как назвать вылеты Барсы с ним от Ромы и Ливера?))))
А как назвать 0+0 в плей офф за 5 ЧМ?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ VERBLYUD
Позорные вылеты - это вылеты от Реала и Баварии? Как тогда можно назвать вылеты от Порту, Лионов и Аякса?
А вылеты от Монако, Лиона и Тоттенхема от своего покровителя чем назовешь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nurikkkk
Ответ Oleg
А как назвать 0+0 в плей офф за 5 ЧМ?
да так же как и вылеты от Ромы и Ливера...дно!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Oleg
В последние дни ТО ушел Месси. Какую очередь ты ожидала?)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Sokolov
Ответ Moscwow
Уходя из Барсы он был относительно молод, но очередь была ровно из одного клуба - ПСЖ, которым был нужен не сам Месси, а пиар, который он даст. Вывод - Месси как футболист вообще никому был не нужен с его запросами по зп и результатами в ЛЧ, где на тот момент была стата что-то около 8 голов за 2 сезона и из них 5 с пенальти
относительно молод? очень странное заявление

очевидно, весь сезон играть в старте ему уже тяжело в высоком темпе, как игрока ротации с приоритетом на ЛЧ - было бы отлично, выпускать минут на 30-45 как раз чтобы были силы в одиночку зарешать

Но с другой стороны вряд ли кто-то сможет на скамейку его посадить, поэтому и не всем он нужен оказался
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
phantomno1
Ответ Parce
Так пусть фанат псж спустят с небес и поймут, что их клуб дойная корова для суперзвезд и зададут вопрос, а почему 25 летний Мбаппе с зарплатой в 100 лимонов имеет меньше импакта чем 35 летний Месси. Или почему за всю их историю имеется 0 еврокубков., а у себя дома сумели несколько раз слить чемпионство, лучший результат у них в лч был при Тухеле, сейчас нет ни нормального тренера, ни команды
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Alexandr Sokolov
относительно молод? очень странное заявление очевидно, весь сезон играть в старте ему уже тяжело в высоком темпе, как игрока ротации с приоритетом на ЛЧ - было бы отлично, выпускать минут на 30-45 как раз чтобы были силы в одиночку зарешать Но с другой стороны вряд ли кто-то сможет на скамейку его посадить, поэтому и не всем он нужен оказался
По его мнению 34 года в футболе - это относительно молод)))) Получается, почти все великие игроки завершали свои карьеры в молодом возрасте))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Алексей Степанюк
Маскерано - бездарное бревно и костолом, один из худших и переоценненых игроков в истории. конечно, будет нализывать своему соотечественнику
Как же приятно читать конструктивные, интеллигентные комментарии успешных людей!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Через десять лет, как и сейчас, они пожалеют, что вместо сбалансированной команды ПСЖ набирал звезд в атаку. В итоге с каждым годом все становилось только хуже и хуже, а результат с такими вложениями нулевой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Пусть Маскерано и Агуэро забирают к себе этот подарок судьбы
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Как мне кажется, фанаты ПСЖ очень устали от такого рода переходов, где на бумаге игрок классный, а на деле победа в лиге 1 и стабильный обсёр в ЛЧ.
Пасторе, Лавесси, Силва, Вератти, Кавани, Маркиньос, Максвелл, Бекхэм, Ибрагимович, Ди Мария, Неймар, Мбаппе, Навас, Буффон и прочие невероятные игроки проходили через систему клуба, у каждого можно выделить по 10-15 индивидуальных моментов для красивой нарезки. А результата - пшик.
Вот и с Месси такая же ерунда, хотя красивейших передач тоже можно набрать на целый часовой фильм. Восхищаться исполнением - одно, а как речь касается трофеев, тут все головы в песок, кто на ДР к сестре, кто в четвертьфинале против Челси удалится и тд.
Поэтому что Месси, что Сапогов, фанатам нужен видимый прогресс
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий