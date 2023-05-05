«Фанаты «ПСЖ» не понимают, как им повезло с Месси, лучшим в истории. Любой клуб отдал бы все, чтобы он сыграл за него. Через 10 лет они пожалеют». Маскерано о критике Лео

Хавьер Маскерано осудил фанатов «ПСЖ» за критику Лионеля Месси.

Ранее ультрас «ПСЖ» устроили акцию протеста, на которой призвали и ряд других игроков покинуть команду.

«Жаль, что болельщики «ПСЖ» не понимают, как им повезло иметь такого игрока в команде.

Я думаю, что 10 лет назад ни один болельщик «ПСЖ» не мог себе представить, что в их команде будет лучший игрок в истории. И вместо того, чтобы наслаждаться, они потратили эти два года на критику.

Через 10 лет они пожалеют об этом. Любая команда в мире отдала бы все, чтобы Месси пять минут сыграл за нее.

Если есть что-то, за что Месси нельзя критиковать, так это за его профессионализм: трудно найти кого-то более профессионального, хотя он, возможно, лучший игрок в истории. Его невозможно критиковать.

Пусть идет туда, где он и его семья будут счастливы. Если вернется в Аргентину – отлично, было бы здорово видеть его каждые выходные. Если нет, продолжим смотреть за ним по телевизору, как в последние 20 лет», – заявил бывший партнер Месси по сборной Аргентины и «Барселоне» в эфире радио D Sports.

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