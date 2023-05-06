Великобритания выступит в элите ЧМ по хоккею, выиграв дивизион 1А. На ЧМ-2022 команда набрала 1 очко и вылетела

Теги Аризона Сборная Италии по хоккею ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Питер Рассел Лиам Кирк Хоккей

Великобритания вернулась в элитный хоккейный дивизион.

Команда тренера Питера Рассела выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре.

Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.

Таким образом, команда вновь повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024. 

Лучшим бомбардиром сборной стал форвард «Аризоны» Лиам Кирк, набравший 10 (3+7) очков в 5 матчах турнира.

На ЧМ-2022 Великобритания заняла последнее, 8-е, место в группе, набрав 1 балл, и вылетела.

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16 комментариев

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язнаюгдеты
Международный хоккей стагнирует. Прогресс хоть кого-то кроме условных топ-9 не помешает. Вот Польша например
+9
-2
+7
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spain-hokkey
Ответ Orion_17
с Метрополии кто есть или все колонисты?
В основном британцы играют
+6
0
+6
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couture39
Ответ Orion_17
с Метрополии кто есть или все колонисты?
В смысле? Там почти вся команда родилась в Англии или Уэльсе, а если в Канаде - то у родителей-британцев. Канадцев-паспортистов, которые никак с Британией не связаны, там нет.
+4
0
+4
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язнаюгдеты
Ответ язнаюгдеты
Международный хоккей стагнирует. Прогресс хоть кого-то кроме условных топ-9 не помешает. Вот Польша например
У Франции заканчивают Руссель и Беллемар, но появился Тесье. У Австрии Росси вместо Рафля, Грабнера и Ванека. В Словении один Копитар, у Норвегии - Цукарелло. Умирает хоккей, 9 стран осталось. ДЕВЯТЬ!!
+6
-4
+2
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Hitgoe Himgob
Где главный обозреватель с минусом семь миллиардов? Пусть объяснит что да как
+6
-5
+1
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spain-hokkey
Ответ Фёдор Кузнецов
Всё жду Кирка в НХЛ, а он только за сборную светится
Ну трудно будет в НХЛ закрепиться
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Всё жду Кирка в НХЛ, а он только за сборную светится
0
0
0
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spain-hokkey
Ответ Hitgoe Himgob
Где главный обозреватель с минусом семь миллиардов? Пусть объяснит что да как
Изи всех победили и всё!
+3
-3
0
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Orion_17
Ответ spain-hokkey
Изи всех победили и всё!
с Метрополии кто есть или все колонисты?
0
0
0
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язнаюгдеты
Ответ Фёдор Кузнецов
Всё жду Кирка в НХЛ, а он только за сборную светится
Кирк кстати в финской лиге весьма неплох. Уже лучший хоккеист в истории Британии. Акромя Петра Чеха, отжигающего в британском пердиве
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язнаюгдеты
Ответ Ramzez II
ну а что, хорошая замена - Россию выгнали, впустили англов)))... цирк...
С другой стороны возможно это плюс для развития хоккея. Раньше было 6 сборных, сейчас 8-9. Отсутсвие России и Беларуси - шанс для условных Дании и Норвегии. Уровнем ниже - для Британии и Польши. Венгрии и Японии. Надеюсь они этим шансом воспользуются и...и всё
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Karra
Ответ язнаюгдеты
У Франции заканчивают Руссель и Беллемар, но появился Тесье. У Австрии Росси вместо Рафля, Грабнера и Ванека. В Словении один Копитар, у Норвегии - Цукарелло. Умирает хоккей, 9 стран осталось. ДЕВЯТЬ!!
не каждое поколение бывает богато на таланты, спады бывают даже у канады, где неимоверное количество хоккеистов
а у маленьких хоккейных стран они проявляются очень заметно.
словакия лет 10 была в полнейшей яме, даже на домашних ЧМ не выходила в плэйофф. а теперь у них суперталантливая молодежь и юниоры.
у германии примерно наоборот обстоят дела.
это все волнами идет
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