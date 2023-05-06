Великобритания выступит в элите ЧМ по хоккею, выиграв дивизион 1А. На ЧМ-2022 команда набрала 1 очко и вылетела
Великобритания вернулась в элитный хоккейный дивизион.
Команда тренера Питера Рассела выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре.
Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.
Таким образом, команда вновь повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024.
Лучшим бомбардиром сборной стал форвард «Аризоны» Лиам Кирк, набравший 10 (3+7) очков в 5 матчах турнира.
На ЧМ-2022 Великобритания заняла последнее, 8-е, место в группе, набрав 1 балл, и вылетела.
а у маленьких хоккейных стран они проявляются очень заметно.
словакия лет 10 была в полнейшей яме, даже на домашних ЧМ не выходила в плэйофф. а теперь у них суперталантливая молодежь и юниоры.
у германии примерно наоборот обстоят дела.
это все волнами идет