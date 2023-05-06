Великобритания выступит в элите ЧМ по хоккею, выиграв дивизион 1А. На ЧМ-2022 команда набрала 1 очко и вылетела

Великобритания вернулась в элитный хоккейный дивизион.

Команда тренера Питера Рассела выиграла чемпионат мира в дивизионе 1А, победив Италию (5:3) в 5-м туре.

Великобритания набрала 14 очков в 5 играх и опередила сборную Польши, занявшую второе место.

Таким образом, команда вновь повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024.

Лучшим бомбардиром сборной стал форвард «Аризоны» , набравший 10 (3+7) очков в 5 матчах турнира.

На ЧМ-2022 Великобритания заняла последнее, 8-е, место в группе, набрав 1 балл, и вылетела.