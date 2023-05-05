FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты – 7,5 км на этапе вместо 10 (Dagbladet)

Комитет FIS по лыжным гонкам проголосовал за сокращение дистанции мужской эстафеты.

Об этом в своем комментарии сообщает журналист Dagbladet Эстен Сетер.

Сегодня в Дубровнике (Хорватия) завершилось заседание комитетов Международной федерации лыжных видов (FIS). По словам Сетера, комитет FIS по лыжным гонкам единогласно решил сократить дистанцию эстафеты у мужчин c 10 до 7,5 км.

Дальнейшее обсуждение вопроса пройдет на заседании правления через три недели.

Если новые правила будут приняты, они вступят в силу уже на чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме.