FIS может сократить дистанцию мужской лыжной эстафеты – 7,5 км на этапе вместо 10 (Dagbladet)

Теги лыжные гонки FIS эстафета Лыжи

Комитет FIS по лыжным гонкам проголосовал за сокращение дистанции мужской эстафеты.

Об этом в своем комментарии сообщает журналист Dagbladet Эстен Сетер.

Сегодня в Дубровнике (Хорватия) завершилось заседание комитетов Международной федерации лыжных видов (FIS). По словам Сетера, комитет FIS по лыжным гонкам единогласно решил сократить дистанцию эстафеты у мужчин c 10 до 7,5 км. 

Дальнейшее обсуждение вопроса пройдет на заседании правления FIS через три недели. 

Если новые правила будут приняты, они вступят в силу уже на чемпионате мира 2025 года в норвежском Тронхейме. 

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15 комментариев

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Хаскерс
Надо километра три оставить. Астматики не могут долго бегать, задыхаются.
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помада Терезы
Убийство лыж продолжается
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spol79
А у женщин увеличить до 15 км.
+12
0
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Игорь Ерин
Правильно... И проводить на стадионах , на 400 метровом круге ... Современно , денежно , для тупого зрителя - самое то ! Поржать , поорать сидя жопой на теплом месте , пивка с чипсами попить ...
+9
0
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Ярик01
и женскую добавить до 7.5 км, для унификации , 5 очень мало
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Юрий Костыгин
Ждём марафон 30 км, скиатлон 5+5, спринты по 800м.
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Витольд Бубеный
10ка и так достаточно скоротечна, какой смысл?
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jonnysilverhand01
С астмой 7,5 это оптимально
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Hardy
бесконечный позор
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Konstantin_ZV
нынешний ФИС - это какой-то бесконечный фейспалм
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SergLuga
Лекарства от астмы менее забористыми становятся?))
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C_l
Жалкие позорники 🤦‍♀️ А почему не до 5 км вообще??? Давайте все мужские дистанции до 5 км сокращать, плюсов очевидно ещё больше будет!
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