«Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Краснодар» и «Спартак» – в топ-3, хоккейный СКА – 4-й, баскетбольный «Зенит» – 16-й

Forbes представил рейтинг самых эффективных российских клубов.

В рейтинг эффективности менеджмента включены российские клубы из трех профессиональных лиг – 12 клубов Единой лиги ВТБ (баскетбол), 20 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ (хоккей) и 18 клубов Мир РПЛ (футбол).

При подсчете из рейтинга были исключены хоккейные ЦСКА, «Сочи»и «Сибирь», футбольный «Ахмат»и баскетбольные «Енисей», «Автодор», «Парма», «Пари НН», «Уралмаш»и «Самара», не опубликовавшие финансовые результаты за 2023 год или опубликовавшие их не полностью.

Клубы оценивались по средней посещаемости домашних матчей (вес – 10%), средней заполняемости арены (10%, выручке (5%), прибыли/убытку (5%) медиаприсутствию (10%), популярности в соцсетях (20%), экспертной оценке эффективности менеджмента (20%) и спортивным результатам.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Зенит» (футбол)

2. « » (футбол)

3. « » (футбол)

4. СКА (хоккей)

5. ЦСКА (футбол)

6. «Динамо» (футбол)

7. «Ак Барс» (хоккей)

8. « » (хоккей)

9. «Локомотив» (футбол)

10. « » (футбол)

11. «Металлург» (хоккей)

12. «Локомотив» (хоккей)

13. «Крылья Советов» (футбол)

14. «Динамо Москва» (хоккей)

15. «Салават Юлаев» (хоккей)

16. «Зенит» (баскетбол)

17. «Торпедо» (хоккей)

18. ЦСКА (баскетбол)

19. «Локомотив-Кубань» (баскетбол)

20. «Факел» (футбол)

21. «Урал» (футбол)

22. «Рубин» (футбол)

23. УНИКС (баскетбол)

24. «Автомобилист» (хоккей)

25. «Оренбург» (футбол)