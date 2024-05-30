«Зенит» – самый эффективный российский клуб по версии Forbes, «Краснодар» и «Спартак» – в топ-3, хоккейный СКА – 4-й, баскетбольный «Зенит» – 16-й

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Forbes представил рейтинг самых эффективных российских клубов.

В рейтинг эффективности менеджмента включены российские клубы из трех профессиональных лиг – 12 клубов Единой лиги ВТБ (баскетбол), 20 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ (хоккей) и 18 клубов Мир РПЛ (футбол). 

При подсчете из рейтинга были исключены хоккейные ЦСКА, «Сочи»и «Сибирь», футбольный «Ахмат»и баскетбольные «Енисей», «Автодор», «Парма», «Пари НН», «Уралмаш»и «Самара», не опубликовавшие финансовые результаты за 2023 год или опубликовавшие их не полностью. 

Клубы оценивались по средней посещаемости домашних матчей (вес – 10%), средней заполняемости арены (10%, выручке (5%), прибыли/убытку (5%) медиаприсутствию (10%), популярности в соцсетях (20%), экспертной оценке эффективности менеджмента (20%) и спортивным результатам.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Зенит» (футбол)

2. «Краснодар» (футбол)

3. «Спартак» (футбол)

4. СКА (хоккей)

5. ЦСКА (футбол)

6. «Динамо» (футбол)

7. «Ак Барс» (хоккей)

8. «Авангард» (хоккей)

9. «Локомотив» (футбол)

10. «Ростов» (футбол)

11. «Металлург» (хоккей)

12. «Локомотив» (хоккей)

13. «Крылья Советов» (футбол)

14. «Динамо Москва» (хоккей)

15. «Салават Юлаев» (хоккей)

16. «Зенит» (баскетбол)

17. «Торпедо» (хоккей)

18. ЦСКА (баскетбол)

19. «Локомотив-Кубань» (баскетбол)

20. «Факел» (футбол)

21. «Урал» (футбол)

22. «Рубин» (футбол)

23. УНИКС (баскетбол)

24. «Автомобилист» (хоккей)

25. «Оренбург» (футбол)

44 комментария
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Ответ Netto Brutto
Полный бред переводы от Газпромовских дочек считать за доходы. И что там делает СКА, который за последние 7 лет ни разу в финале не играл при самом большом бюджете?)
У Лукойла , кстати, дочек больше)
+11
-1
+10
Ждём пока нам расскажут, что это была оценка на деньги Газпрома.
+19
-10
+9
Зенит согласен а СКА это театр одного клоуна
+5
-2
+3
Ответ Alex
Даже там Зенит на первом месте)
Да, и даже хит народ написал и исполняет
Соответствующий статусу
+4
-1
+3
Спартак единственный трехтуровый чемпион 😅
+17
-15
+2
Ответ Netto Brutto
АКБАРС выше Локо Ярославль - смешно. Локо на 70% своими воспитанниками в финал вышел, АкБарс при лютом бюджете в 1 раунде выбыл. Вообще логики ноль в рейтинге.
А текст прочитать не судьба? Спортивные результаты дают только 20 процентов, остальное складывается из других показателей
+1
0
+1
Ответ Netto Brutto
Полный бред переводы от Газпромовских дочек считать за доходы. И что там делает СКА, который за последние 7 лет ни разу в финале не играл при самом большом бюджете?)
Покажи, пожалуйста, где переводы от Газпромовских дочек?
Без иронии, просто всегда интересно, когда такое пишут, откуда инфу берут. «Ну это же очевидно, махинации Газпрома» - не принимается манипуляция.
Поправьте, если это не так, но кажется, что сейчас не так просто скрыть левые денежные потоки.
+2
-1
+1
ну не смешно всем адекватным людям России это читать?)
+1
0
+1
Ответ MAXIMum1
Ждём пока нам расскажут, что это была оценка на деньги Газпрома.
Нет, там все честно. Они озвучили параметры: доходность, посещаемость, результаты. Тут зенит лучший. Другой вопрос, что доходы от дочек Газпрома, но это дело мелочное.
+1
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Ответ k1rr
чтобы называться эффективным надо наверно для начала разводить матчи Зенита и СКА по времени, хотя бы домашние. иначе СКА рубится в плей-офф на своей новой арене, а в это время Зенит играет важный матч кубка или чемпионата на крестовском. то же самое касается баскетбольного Зенита, бывает что матчи стоят в стык или пересекаются, после чего на баскет не собирается даже половина зала и приходится продавать билеты по 20 рублей. много чему можно научиться у североамериканских лиг)
Ну да, давайте ради Зенитушки нашего календарь всей лиги двигать, ведь тогда на Хоккей, Баскетбол и керлинг на траве придут больше людей(нет).
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Ответ Alcibiades
Так, я не понял, а где волейбольный "Зенит"?
в Казане
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Ответ Александр Жердин
Хоть я и петербуржец,но для меня в баскетболе останется навсегда только Спартак - команда В,Кондрашина и А, Белова. За баскетбольным Зенитом даже не слежу.
Ты - петербуржец или ленинградец?
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Ответ Ушастый Нянь
комплексы
Ну так проработай их
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Ответ Иван Иванов
А чем они от газовых отличаются?? Ку-ку. Проф спорт - это шоубизнес А вовсе не физическая культура здорого тела и духа 😉
комплексы
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Расскажите это Червиченко и Федуну, что ушли в плюсе из ’’Спартака’’, но сама команда при этом была убыточным бизнесом.
Не стоит сравнивать ларек с футбольной командой.
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Ответ Кот болотный
"Эффективный клубов" Рукалицо А "народность команды" учитывалась?
Даже там Зенит на первом месте)
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Спешно, Урал и Рубин выше УНИКСа, Чемпиона России
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По медийности ска выше всех благодаря собственно ротану, ниодна ветка не собирает столько, сколько ветка с блаженным
0
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Форбс иноагент...
0
0
0
чтобы называться эффективным надо наверно для начала разводить матчи Зенита и СКА по времени, хотя бы домашние. иначе СКА рубится в плей-офф на своей новой арене, а в это время Зенит играет важный матч кубка или чемпионата на крестовском.
то же самое касается баскетбольного Зенита, бывает что матчи стоят в стык или пересекаются, после чего на баскет не собирается даже половина зала и приходится продавать билеты по 20 рублей.
много чему можно научиться у североамериканских лиг)
+2
-2
0
Менеджмент футбольного Спартака лучше ЦСКА.
Больше нет смысла читать этот рейтинХ.
+3
-3
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Спартак на третьем месте по эффективности?
рукалицо...
+3
-3
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Факел в топ-20, неплохо с его бюджетом и старым стадионом
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