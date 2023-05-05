Американская биатлонистка Игэн: «Моя страна вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. Но нельзя сравнивать ситуацию на Украине с другими конфликтами»

Теги Симон Фуркад МОК сборная США жен Клэр Игэн Политика Спорт-Экспресс Биатлон

Американская биатлонистка сравнила ситуацию на Украине с конфликтами с участием США.

Клэр Иган считает, что конфликт на Украине нельзя сравнивать с другими.

– Существует один популярный аргумент против отстранения россиян и белорусов, который в том числе озвучивал Симон Фуркад, члены МОК и другие. В мире много различных конфликтов. США не раз участвовали в конфликтах, Франция, другие страны. Однако спортсмены этих стран не были отстранены от международных соревнований. Так почему же в отношении России все по-другому? Согласны ли вы с этим аргументом?

– Конечно, будучи американкой, я понимаю, что моя страна была вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором.

Мне удобно говорить, что я не всегда поддерживала решения своего правительства и регулярно его критикую. Мне повезло, что в моей стране есть свобода самовыражения.

Но не думаю, что можно сравнивать нынешнюю ситуацию с другими конфликтами. Я считаю, что если США атакуют Канаду, то спортивное сообщество должно отреагировать точно так же, таким же отстранением, как в случае с Россией и Беларусью. Это будет справедливо.

Однако Россия и Беларусь сломали олимпийскую правду в феврале 2022 года. Мы сейчас говорим об этом конфликте, – сказала Игэн.

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142 комментария

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havoc3
T.e за канаду наказывать можно, а за Сербию, Сирию и Ирак нельзя. Там недолюди живут?
+145
-16
+129
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Ебздрогыч
Это другое (с)
+121
-16
+105
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barsiksimba
Афганцы, иракцы и прочие, ваша беда в том, что у вас нет общей границы с США.
+98
-11
+87
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БилльХансен
Ну типа в Канаде люди, а в Ираке - так, унтерменши? Неплохо, неплохо.
+72
-10
+62
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makuvat
То есть, атаковать ту же Канаду России было бы позволительнее? Потому что она не рядом?
+56
-3
+53
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Ola BP
Ответ barsiksimba
Афганцы, иракцы и прочие, ваша беда в том, что у вас нет общей границы с США.
Нет. Их беда в том, что для Игэн это люди второго сорта.
Как сказала одна ведьма, что убийство 1млн мирных жителей Ирака оправдано.
+57
-7
+50
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ТимТалер
Без твоей страны за последние сто лет не один конфликт не проходил) Если мы свои базы в Канаде поставим ? США будет не против ?)
+46
-6
+40
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Ебздрогыч
А когда Белград бомбили, тоже в центре Европы, отстранили кого-то из спортсменов США и коалиции?
+43
-8
+35
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папа Джо
... Я считаю, что если США атакуют Канаду, то спортивное сообщество должно отреагировать точно так же, таким же отстранением, как в случае с Россией и Беларусью. Это будет справедливо...

Мексику надо атаковать. в Канаде такие же эльфы живут как в США и Европе.
а латиносов чего жалеть.
+18
-1
+17
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Максон121
Ответ Ебздрогыч
Это другое (с)
Понимать надо(с)
+22
-5
+17
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serginn
Ну в целом все понятно - главное не нападать на тех, с кем граничишь, на остальных можно.
+18
-2
+16
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Glyb Aleksey
Отличная позиция, огонь. Мочить всех на расстоянии, а не у себя под боком - это, конечно, другое. Лицемеры хреновы.
+17
-1
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Максон121
Ответ havoc3
T.e за канаду наказывать можно, а за Сербию, Сирию и Ирак нельзя. Там недолюди живут?
По меркам сил света и демократии не совсем.Их можно,в общем
+18
-4
+14
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Glyb Aleksey
Ответ ТимТалер
Без твоей страны за последние сто лет не один конфликт не проходил) Если мы свои базы в Канаде поставим ? США будет не против ?)
пробовали однажды, на Кубу ракеты завезли. Так весь мир чуть в труху не стерли.
+11
-1
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Виктор Войнов
Иногда лучше жевать, чем говорить
+11
-2
+9
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sashafan2
Ответ БилльХансен
Ну типа в Канаде люди, а в Ираке - так, унтерменши? Неплохо, неплохо.
С точки зрения американцев все именно так.
+10
-2
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milan111
500 000 убитых детей в Ираке по оценкам самих США…ну это другое,вы не понимаете…
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And-Rover
То есть на какую-то Канаду надо обращать внимание, а на Ирак не надо?
Слушай, а может тебе подышать обедненным ураном, а? А то тут умудряются утверждать что он не несёт вреда для организма человека. В Ираке и Сербии дети с онкологиями до сих пор во многом из-за этого рождаются. Чё молчим?
+10
-3
+7
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natetinain
Ответ ТимТалер
Без твоей страны за последние сто лет не один конфликт не проходил) Если мы свои базы в Канаде поставим ? США будет не против ?)
или если куба будет недружественной по отношению к сша. посмотрел бы я на этих пиндосов.
+11
-4
+7
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Fenris
Спортс, я подозреваю, что в оригинале было слово "truce" (а не "truth"), что переводится как "перемирие", и вместо "сломали олимпийскую правду" должно быть "нарушили олимпийское перемирие".
+8
-1
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Геннадий Тёкин
Ответ havoc3
T.e за канаду наказывать можно, а за Сербию, Сирию и Ирак нельзя. Там недолюди живут?
Посыл такой-бомбить надо подальше от дома и это будут считаться нормально...или это только для США?!
+4
0
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justbored
🤦
+5
-1
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SopTecret
Все страны равны, но некоторые равнее. Кого-то можно, кого-то нельзя... Или кому-то нельзя....
+4
0
+4
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Андрей Балабаев
Ответ Koulmann
Весь мир в курсе этого позора ;)
Я тоже хохотал когда янки, побросав оружие из Кабула сваливали. Жду голливудскую экранизацию об этом.
+4
0
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Oleg Kolesnikov
Тоже не думаю, что ситуацию с Украиной можно сравнивать с другими конфликтами. Например, в Ираке среди мирных погибло от 500к до миллиона, на Украине же от 50к до 100к. Это действительно разные по уровню кровавости конфликты, тут с Иган можно согласиться.
+3
0
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