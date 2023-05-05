Американская биатлонистка Игэн: «Моя страна вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. Но нельзя сравнивать ситуацию на Украине с другими конфликтами»
Американская биатлонистка сравнила ситуацию на Украине с конфликтами с участием США.
Клэр Иган считает, что конфликт на Украине нельзя сравнивать с другими.
– Существует один популярный аргумент против отстранения россиян и белорусов, который в том числе озвучивал Симон Фуркад, члены МОК и другие. В мире много различных конфликтов. США не раз участвовали в конфликтах, Франция, другие страны. Однако спортсмены этих стран не были отстранены от международных соревнований. Так почему же в отношении России все по-другому? Согласны ли вы с этим аргументом?
– Конечно, будучи американкой, я понимаю, что моя страна была вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором.
Мне удобно говорить, что я не всегда поддерживала решения своего правительства и регулярно его критикую. Мне повезло, что в моей стране есть свобода самовыражения.
Но не думаю, что можно сравнивать нынешнюю ситуацию с другими конфликтами. Я считаю, что если США атакуют Канаду, то спортивное сообщество должно отреагировать точно так же, таким же отстранением, как в случае с Россией и Беларусью. Это будет справедливо.
Однако Россия и Беларусь сломали олимпийскую правду в феврале 2022 года. Мы сейчас говорим об этом конфликте, – сказала Игэн.
Как сказала одна ведьма, что убийство 1млн мирных жителей Ирака оправдано.
Мексику надо атаковать. в Канаде такие же эльфы живут как в США и Европе.
а латиносов чего жалеть.
Слушай, а может тебе подышать обедненным ураном, а? А то тут умудряются утверждать что он не несёт вреда для организма человека. В Ираке и Сербии дети с онкологиями до сих пор во многом из-за этого рождаются. Чё молчим?