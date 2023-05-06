Гран-при Майами-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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Международный автодром Майами
5 мая 2023 года
2-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,930 (23 круга)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,385 (26)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,468 (20)
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,489 (24)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,730 (25)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,811 (24)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,928 (23)
8. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,000 (23)
9. Эстебан Окон («Альпин») +1,007 (25)
10. Алекс Албон («Уильямс») +1,116 (26)
11. Пьер Гасли («Альпин») +1,168 (22)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,241 (22)
13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,251 (27)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,259 (26)
15. Джордж Расселл («Мерседес») +1,286 (21)
16. Оскар Пиастри («Макларен») +1,409 (24)
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,463 (22)
18. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,683 (25)
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,998 (25)
20. Логан Сарджент («Уильямс») +2,108 (27)
 

Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

Гран-при Майами-2023. 1-я практика. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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9 комментариев

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Boris Litvak
после первой сессии, я хотел пошутить, что "цыплят по осени считают", как Ферстаппен уже всех поставил на место.
+12
0
+12
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Елена П.
Ответ Paninaro
Ну, вот и ньюивозка поехала на 70% возможностей.
Не отнимайте хлеб у Луки,это его прерогатива писать про ньюивозку))))
+9
-1
+8
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AgipTm
ой... а где же все, те кто писали про мощнейший прорыв мерса после первой практики))
+5
0
+5
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Ан Кот
ну что, сказка Перца закончится в Майами или еще покажет себя завтра?
+3
0
+3
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Совесть Черданцева
Похоже, результаты первой практики были слишком хороши чтобы быть правдой
0
0
0
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V3ttel
Ответ Boris Litvak
после первой сессии, я хотел пошутить, что "цыплят по осени считают", как Ферстаппен уже всех поставил на место.
Надо понимать, что обновления большие будут в Имоле у команд. Хотя вряд ли их хватит
0
0
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