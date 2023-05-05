Польша сыграет в элитном дивизионе ЧМ по хоккею впервые с 2002 года. Дзюбиньски стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2023 в дивизионе 1А
Польша поднялась в элитный хоккейный дивизион.
Это стало известно после победы команды тренера Роберта Калабера в матче против Румынии (6:2) на чемпионате мира в дивизионе 1А.
Польша набрала 13 очков в 5 играх и гарантировала себе место в элитном дивизионе.
Команда повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024.
Лучшим бомбардиром сборной стал Кристиан Дзюбиньски, набравший 11 (6+5) баллов в 5 матчах турнира в дивизионе 1А.
В прошлый раз сборная Польши играла в элите на чемпионате мира в 2002 году.
Да и так, необычно.
да так то могли и бы в нормальном виде дивизиона побороться в теории.
7:0 два раза, действительно
не футбол, так хоть хоккей.
Конечно, если вы не адепт секты "зачем вообще выходили"