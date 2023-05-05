Польша сыграет в элитном дивизионе ЧМ по хоккею впервые с 2002 года. Дзюбиньски стал лучшим бомбардиром сборной на ЧМ-2023 в дивизионе 1А

Теги сборная Польши ЧМ по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Кристиан Дзюбиньски Хоккей

Польша поднялась в элитный хоккейный дивизион.

Это стало известно после победы команды тренера Роберта Калабера в матче против Румынии (6:2) на чемпионате мира в дивизионе 1А.

Польша набрала 13 очков в 5 играх и гарантировала себе место в элитном дивизионе.

Команда повысилась в классе и сыграет на чемпионате мира-2024. 

Лучшим бомбардиром сборной стал Кристиан Дзюбиньски, набравший 11 (6+5) баллов в 5 матчах турнира в дивизионе 1А.

В прошлый раз сборная Польши играла в элите на чемпионате мира в 2002 году. 

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76 комментариев

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Maxximus
Новость из-за Дзюбински разместили? 😂
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AlexZhano__
Даже в хоккее есть свой Дзюба.
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privet100
Нереальный прогресс за последние пару лет. Кстати, в 2002 вылетели несправедливо - должны были оставаться, но у японцев (закончили последними с 0 очков и разницей -21 после 6 матчей) была непрекосновенность как у единственной сборной из Азии, и поэтому вылетели поляки.
+23
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Melnikov1968
Огребут по полной.
+17
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spain-hokkey
Ответ Сергей Галынский
Какой же низкий уровень в элите стал... Ни смотреть,ни покупать билеты раньше ПО смысла нет
Ну правильно без России и Белоруссии элита теряет 2 сборные и их заменяют поляки и т.д.
+13
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Kuryanin
Тренировки по методике Дзюбы помогли Дзюбиньски уверенней обращаться с клюшкой.
+13
-3
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Ярик01
Новость самодостаточна из-за Дзюбиньски.
Да и так, необычно.
+9
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Ljorke
Ответ Melnikov1968
Огребут по полной.
Посмотрим, на данный момент они на уровне Италии и Великобритании, а те в свое время сохраняли прописки. Вылетала Австрия и Франция.
+6
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vtorueygli
Ответ spain-hokkey
Хахахха, какой прогресс у них Россия и Белоруссия играла бы, не было поляков в элите
ну прогресс в любом случае мощный. если забыть все бесячку, что это поляки и тд. Италию обыграли прям норм, а раньше и румыны бывало убиралась и Литва.

да так то могли и бы в нормальном виде дивизиона побороться в теории.
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spain-hokkey
Ответ Melnikov1968
Огребут по полной.
Не факт Францию какую нибудь зацепить могут
+8
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Anton Iakovlev
не, это смесь дзюбы и Левандовски
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Ljorke
Ответ privet100
Нереальный прогресс за последние пару лет. Кстати, в 2002 вылетели несправедливо - должны были оставаться, но у японцев (закончили последними с 0 очков и разницей -21 после 6 матчей) была непрекосновенность как у единственной сборной из Азии, и поэтому вылетели поляки.
Самое интересное, 85% игроков с местной лиги.
+5
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spain-hokkey
Ответ Trash Talking
Сборная России ведь рано или поздно вернется на ЧМ и какого же будет зарево в Польше, когда нас вставят в ростер вместо пшеков) А лучше устроить стыковой матч за звание играть на ЧМ по хоккею, чтобы было честнее. И хуже для самой Польши :)
Скорее всего будет 18 сборных и вылетит 4
+4
-1
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spain-hokkey
Ответ HRYNDEL
Комментарий удален модератором
Играют в хоккей многие
+3
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Александра Чиркова
Как Артёмка все успевает: и со Слуцким кринжевать и в хоккее за поляков шайбы класть
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andrej shabanov
Ответ qkf7rhkvys
Поляков так и тащат, в футболе стыки с Россией отменили, на ЧМ попали, сейчас в хоккее их вытянули. Шершавые у них языки видимо, или глотки глубокие
6:2, действительно
7:0 два раза, действительно
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Vaksinator
Дзюба, Дзюбиньо, Дзюбиньски - команда мечты
+2
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spain-hokkey
Ответ Азамат011989
Вернулись в элиту на один год.
Не факт, французов могут и обыграть
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spain-hokkey
Ответ Glyb Aleksey
это вместо сборной России, получается? Равноценная замена, чего уж там. Клоунада в спорте продолжается по полной
Ну примерно так
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gukmamop
Наследие Захаркина сработало по-любому
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spain-hokkey
Ответ Илья Владимирович
Спасибо России и Беларуси
Вместо них по сути
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Dimonty
Ответ privet100
Нереальный прогресс за последние пару лет. Кстати, в 2002 вылетели несправедливо - должны были оставаться, но у японцев (закончили последними с 0 очков и разницей -21 после 6 матчей) была непрекосновенность как у единственной сборной из Азии, и поэтому вылетели поляки.
2 промоушена подряд - неплохо)
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spain-hokkey
Ответ vtorueygli
ну прогресс в любом случае мощный. если забыть все бесячку, что это поляки и тд. Италию обыграли прям норм, а раньше и румыны бывало убиралась и Литва. да так то могли и бы в нормальном виде дивизиона побороться в теории.
Смотри Италия деградировала, а Польша всегда была сильнее и Литвы и Румынии
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andrej shabanov
Россия Польша 10:0, во будет эпично...
не футбол, так хоть хоккей.
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Александр Горлов
Ответ Melnikov1968
Огребут по полной.
Лучше играть и "огребать", чем дома сидеть)
Конечно, если вы не адепт секты "зачем вообще выходили"
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