Звездный защитник « » в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф.

В третьем матче серии с « » (121:114, 1-2) Букер набрал 47 очков.

За 42 минуты Девин реализовал 20 из 25 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

В активе Букера также 6 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Букер стал седьмым игроком в истории НБА, который за один плей-офф трижды набирает 45 и более очков.

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