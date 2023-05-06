Девин Букер повторил личный рекорд результативности в плей-офф – 47 очков в 3-м матче с «Наггетс»

Теги Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф.

В третьем матче серии с «Денвером» (121:114, 1-2) Букер набрал 47 очков.

За 42 минуты Девин реализовал 20 из 25 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.

В активе Букера также 6 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Букер стал седьмым игроком в истории НБА, который за один плей-офф трижды набирает 45 и более очков.

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14 комментариев

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Vagant
Букер в 3-й раз в этом ПО набрал 45+ очков.

До него 3 матча с 45+ очками в одном ПО делали:
Майкл Джордан (1989, 1990, 1992)
Элджин Бэйлор (1961)
Джерри Уэст (1965)
Аллен Айверсон (2001)
Леброн Джеймс (2018)
Кевин Дюрант (2019)
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MTZ_2022
20 из 25 и 2 штрафных только. Супер.
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denrbw94
Ответ Учительгода2020
Вдвоем серию они не вытащат. Даже сегодня они были максимально близки к поведению поражению. Усталость возьмёт своё, да и бросать с 80% точностью Букер дальше не будет.
Мюррэй тоже не будет 30 + набирать каждый матч и ролевики денвера попадать. А вот у фирикса в первые за плей офф ролевики хотя бы что то попали. Да и КД свои эффективные выступления в серии в атаке ещё проведёт, сегодня 39 очков в матче где в нормальный день в атаке набрал бы 50.
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Водяра
С рюкзаком похоронили наггетс.
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qwertyqwertyqwerty111111
В два лица затащили матч, бросал бы побольше ксп, попал что-то гордон, были бы 3-0
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Учительгода2020
Вдвоем серию они не вытащат. Даже сегодня они были максимально близки к поведению поражению. Усталость возьмёт своё, да и бросать с 80% точностью Букер дальше не будет.
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Sanan1908
Сумасшедший процент
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melmi
Ответ denrbw94
Мюррэй тоже не будет 30 + набирать каждый матч и ролевики денвера попадать. А вот у фирикса в первые за плей офф ролевики хотя бы что то попали. Да и КД свои эффективные выступления в серии в атаке ещё проведёт, сегодня 39 очков в матче где в нормальный день в атаке набрал бы 50.
Мюррэй в последней четверти 1 из 8
Не провали он концовку матча и не было бы разговора о топовом матче Букера
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Додик Аксель
Мог и больше набрать, но вынуждены были на время посадить на лавку поле 5-го фола. Лидеры своё дело знают, партнёрам надо подтягиваться и помогать, делая вклад в общую копилку побед.
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Djoyin
А говорили: "Мусорный скорер, мусорный скорер"
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Ernyko
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
В два лица затащили матч, бросал бы побольше ксп, попал что-то гордон, были бы 3-0
Если бы ,да кабы ...
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bart_by
Ответ Ernyko
Если бы ,да кабы ...
Когда 86 очков набирает два игрока, то у такой команды большие проблемы. Буквально 1-2 трешки в 4-ой и действительно был бы клатч, а там черт пойми.
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somebody
Ответ denrbw94
Мюррэй тоже не будет 30 + набирать каждый матч и ролевики денвера попадать. А вот у фирикса в первые за плей офф ролевики хотя бы что то попали. Да и КД свои эффективные выступления в серии в атаке ещё проведёт, сегодня 39 очков в матче где в нормальный день в атаке набрал бы 50.
Так вроде для Мюррея 30+ в плей-офф это нормальная стата. Если ролевики впервые за плей-офф что-то попали, не говорит ли это о качестве этих ролевиков и сколько тогда от них ожидать в дальнейшем?)
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