Девин Букер повторил личный рекорд результативности в плей-офф – 47 очков в 3-м матче с «Наггетс»
Звездный защитник «Финикса» Девин Букер в пятницу повторил личный рекорд результативности в плей-офф.
В третьем матче серии с «Денвером» (121:114, 1-2) Букер набрал 47 очков.
За 42 минуты Девин реализовал 20 из 25 с игры, включая 5 из 8 из-за дуги.
В активе Букера также 6 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот.
Букер стал седьмым игроком в истории НБА, который за один плей-офф трижды набирает 45 и более очков.
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До него 3 матча с 45+ очками в одном ПО делали:
Майкл Джордан (1989, 1990, 1992)
Элджин Бэйлор (1961)
Джерри Уэст (1965)
Аллен Айверсон (2001)
Леброн Джеймс (2018)
Кевин Дюрант (2019)
Не провали он концовку матча и не было бы разговора о топовом матче Букера