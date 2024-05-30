Далот о Моуринью: «У него уникальная манера общения – ты можешь почувствовать себя лучшим или худшим игроком мира. Жозе оказал большое влияние на мою карьеру»

Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Диогу Далот Футбол

Диогу Далот высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Жаль, что я поработал с Жозе Моуринью в «Юнайтед» всего несколько месяцев, но я всегда буду ценить то, что он сделал – он оказал большое влияние на мою карьеру. Он убедил меня покинуть «Порту» и перейти в «Юнайтед» и вселил в меня уверенность, которую может дать только он.

У него уникальная манера общения – он может заставить почувствовать себя лучшим или худшим игроком мира. Жаль, что я поработал с ним в «Юнайтед» всего несколько месяцев, но я поддерживаю с ним контакт и всегда буду ценить то, что он сделал», – сказал защитник манкунианцев.

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9 комментариев
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Моуру нужно было в 90х начинать, тогда успел бы больше трофеев захватить до того как футбол превратился в то что мы сейчас видим. Он умеет работать с личностями, с взрослыми ментально мужиками, тот же Лэмпард в 25 лет был уже ментально крепким взрослым мужиком, с такими Моур и умеет работать, и посмотрите на современных 25летних детишек. У Жозе проблемы начались в том числе во время развития соцсетей, когда каждое слово сливали в сеть
+14
0
+14
Далот сел мемуары писать, не рановато?
+5
0
+5
Ответ Иван Иванов
Комментарий удален модератором
Забей, он меня тоже от обиды в чс кинул, ещё и забавляет то, что он являясь фанатом МЮ критикует Реал и Роналду 🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Ответ S. A.
Меня тоже
Это же двойник Ригоберки, чего от него ожидать?
+3
-1
+2
Блин..... учитывая уровень осознанности футбиков, да и спортсменов в целом, вам внушить как два пальца
+4
-4
0
Жозе гений из прошлого, не сумевший измениться с годами.
+1
-1
0
Ответ Иван Иванов
Блин..... учитывая уровень осознанности футбиков, да и спортсменов в целом, вам внушить как два пальца
Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
Забей, он меня тоже от обиды в чс кинул, ещё и забавляет то, что он являясь фанатом МЮ критикует Реал и Роналду 🤣🤣🤣
Меня тоже
+1
-1
0
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