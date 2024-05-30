Далот о Моуринью: «У него уникальная манера общения – ты можешь почувствовать себя лучшим или худшим игроком мира. Жозе оказал большое влияние на мою карьеру»

Диогу Далот высказался о работе с Жозе Моуринью.

«Жаль, что я поработал с в « » всего несколько месяцев, но я всегда буду ценить то, что он сделал – он оказал большое влияние на мою карьеру. Он убедил меня покинуть «Порту» и перейти в «Юнайтед» и вселил в меня уверенность, которую может дать только он.

У него уникальная манера общения – он может заставить почувствовать себя лучшим или худшим игроком мира. Жаль, что я поработал с ним в «Юнайтед» всего несколько месяцев, но я поддерживаю с ним контакт и всегда буду ценить то, что он сделал», – сказал защитник манкунианцев.