«Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса» и заключил контракт с форвардом до 2028-го
Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в «Сочи».
Российский клуб официально объявил о выкупе 21-летнего нападающего у венесуэльского «Каракаса». С футболистом подписан контракт до 2028 года.
Гуарирапа играл за «Сочи» с января на правах аренды, он стал лучшим бомбардиром команды. В 11 матчах нынешнего сезона во всех турнирах на его счету 9 голов и 1 ассист. Подробнее статистика венесуэльца – здесь.
По итогам сезона «Сочи» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.
Гуарирапа - в Динамо;
Спартак- в Пердив.