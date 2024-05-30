«Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса» и заключил контракт с форвардом до 2028-го

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Каракас высшая лига Венесуэла Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в «Сочи».

Российский клуб официально объявил о выкупе 21-летнего нападающего у венесуэльского «Каракаса». С футболистом подписан контракт до 2028 года. 

Гуарирапа играл за «Сочи» с января на правах аренды, он стал лучшим бомбардиром команды. В 11 матчах нынешнего сезона во всех турнирах на его счету 9 голов и 1 ассист. Подробнее статистика венесуэльца – здесь.

По итогам сезона «Сочи» вылетел из Мир РПЛ в Мелбет Первую лигу.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отличный трансфер 👍 теперь могут за 4-6 лямов продать топ клубам РФПЛ
+11
-1
+10
Очень качественный нап, таких в РПЛ единицы. Возможен ченч в Зенит на Изидора, взаимная аренда.
+5
0
+5
А Сааведру?
+3
0
+3
Тюкавин - в Европу;
Гуарирапа - в Динамо;
Спартак- в Пердив.
+5
-4
+1
Ответ Ебздрогыч
А вот и подарок старшему брату, в честь 100-летия в следующем году
Скорее всего отдадут в аренду в куда нибудь. Зениту надо сперва Изидора пристроить, потом уже думать о покупке нападающего
+1
0
+1
Ответ DiMANUTD
Тюкавин - в Европу; Гуарирапа - в Динамо; Спартак- в Пердив.
А Диману - в Рот
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий