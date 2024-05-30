«Сочи» выкупил Гуарирапу у «Каракаса» и заключил контракт с форвардом до 2028-го

Сауль Гуарирапа продолжит карьеру в «Сочи».

Российский клуб официально объявил о выкупе 21-летнего нападающего у венесуэльского « ». С футболистом подписан контракт до 2028 года.

играл за « » с января на правах аренды, он стал лучшим бомбардиром команды. В 11 матчах нынешнего сезона во всех турнирах на его счету 9 голов и 1 ассист. Подробнее статистика венесуэльца – здесь.

По итогам сезона «Сочи» вылетел из Мир в Мелбет Первую лигу.