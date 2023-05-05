Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. ЦСКА играет с «Зенитом» в 1-м матче
В пятницу, 5 мая, в первом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
За 3-е место (до четырех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 5 мая, 19.30, «Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол
Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме
Пожелаю удачи Хави Паскуалю, пусть уедет из России на мажорной ноте, заслужил мужик! А вот Райкович ещё останется, как мне кажется...