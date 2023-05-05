Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. ЦСКА играет с «Зенитом» в 1-м матче

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 5 мая, в первом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА принимает санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

За 3-е место (до четырех побед)

Первый матч

ЦСКА – Зенит
Дата проведения
5 мая, 19.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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20 комментариев

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Медведь (тот самый)
за 3е место можно и 1 матчем ограничиться в идеале
+9
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пердак
Пора уже отменить эти бесполезные матчи за третье место
+7
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Костя Кот
как будто ошибка в тексте, цска-зенит в матче за 3 место) непревычно
+5
-1
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Russ Ivan
До четырёх побед? Не много игр за 3е место?
Пожелаю удачи Хави Паскуалю, пусть уедет из России на мажорной ноте, заслужил мужик! А вот Райкович ещё останется, как мне кажется...
+9
-5
+4
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Додик Аксель
Прошлогодние финалисты теперь в борьбе за третье место, но таковы реалии нынешнего сезона. Пусть эти игры команды сыграют на расслабоне и покажут зрелищный, интересный баскетбол. Удачи !
+4
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Alex DeLarge
стоп. ЦСКА играет за 3 место? просто я очень давно перестал увлекаться баскетболом.
+1
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Andy
Накал будет очень серьезный.
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-1
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de-fussball
нормальный такой разогрев перед НБА
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zastup
Фиталика в сборную будет лидером
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Alex DeLarge
Ответ Костя Кот
как будто ошибка в тексте, цска-зенит в матче за 3 место) непревычно
я сам в шоке. а кто в финале?
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Костя Кот
Ответ Alex DeLarge
я сам в шоке. а кто в финале?
локо-кубань и уникс
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Andy
Ответ Vagner01
А ты кто такой что бы мне тыкать? И нам это болельщикам ЦСКА! Для нас только первое место имеет значение остальные не в счёт!
Ну так выстави баннер во дворце что ВАМ это не нужно. Или тебе на диване только это не нужно?
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Vagner01
Ответ Andy
Ну так выстави баннер во дворце что ВАМ это не нужно. Или тебе на диване только это не нужно?
Да нет тебе с кровати виднее что и где выставлять! Свободен!
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albert_lucky
Ответ пердак
Пора уже отменить эти бесполезные матчи за третье место
Совсем отменять не надо, достаточно одной игры.
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