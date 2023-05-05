Единая лига ВТБ. Серия за 3-е место. ЦСКА играет с «Зенитом» в 1-м матче

В пятницу, 5 мая, в первом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ московский ЦСКА принимает санкт-петербургский « ».

лига ВТБ

За 3-е место (до четырех побед)

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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