🏆«Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе
«Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии.
Об этом стало известно после того, как «Кечкемет», занимающий второе место, проиграл «Гонведу» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии.
Таким образом, «Ференцварош», набравший 60 баллов в 29 матчах, в любом случае займет первое место в турнирной таблице, поскольку стал недосягаем для «Кечкемета», в активе которого 51 балл после 30 игр. В чемпионате Венгрии команды проводят 33 тура.
Первым дополнительным показателем является общее количество побед. У «Ференцвароша» их 18, у «Кечкемета» – 13.
«Ференцварош» при Станиславе Черчесове стал чемпионом во втором сезоне подряд и в пятый раз подряд в общей сложности.
Черчесов выиграл пятый титул в тренерской карьере, все – в Европе. Помимо двух чемпионств и Кубка страны с «Ференцварошем», Черчесов побеждал в чемпионате и Кубке Польши с «Легией».
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Очень приятно ☺️
у ВСЕХ остальных ростренеров в Европе и Америке (С. и Ю.) целых 3 трофея на всех.
Поздравляем!