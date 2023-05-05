🏆«Ференцварош» Черчесова 2-й раз подряд досрочно стал чемпионом Венгрии. У тренера 5 трофеев в карьере, все – в Европе

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Ференцварош Кечкемет Футбол

«Ференцварош» досрочно выиграл чемпионат Венгрии.

Об этом стало известно после того, как «Кечкемет», занимающий второе место, проиграл «Гонведу» (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии.

Таким образом, «Ференцварош», набравший 60 баллов в 29 матчах, в любом случае займет первое место в турнирной таблице, поскольку стал недосягаем для «Кечкемета», в активе которого 51 балл после 30 игр. В чемпионате Венгрии команды проводят 33 тура.

Первым дополнительным показателем является общее количество побед. У «Ференцвароша» их 18, у «Кечкемета» – 13.

«Ференцварош» при Станиславе Черчесове стал чемпионом во втором сезоне подряд и в пятый раз подряд в общей сложности.

Черчесов выиграл пятый титул в тренерской карьере, все – в Европе. Помимо двух чемпионств и Кубка страны с «Ференцварошем», Черчесов побеждал в чемпионате и Кубке Польши с «Легией».

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66 комментариев

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Arman FCSM
Товарищ Черчесов, разрешите от лица диванных войск стратегического назначения поздравить Вас с очередным триумфом в рамках европейской кампании. Троекратное "ура-ура-урра"!
+167
-2
+165
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Ярик01
В бундеслигу пусть агент шевелит. И более скромные персонажи тренировали команды там.
+98
-1
+97
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Усатый КозлоБык ©
Спасибо, мужики!!!
Очень приятно ☺️
+84
-6
+78
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Артем Иванов
Поздравляем
+56
-2
+54
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igls54
Во-первых, не выиграл, а доказал преимущество российской тренерской школы, а во-вторых, я вас приветствую :)
+37
-1
+36
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Крамбопулос Майкл
В Баварию его
+32
0
+32
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NartApsua
Ответ Ярик01
В бундеслигу пусть агент шевелит. И более скромные персонажи тренировали команды там.
Трамплином через Австрию. Пока, думаю, туда не позовут. А вот если ещё и у австрийцев добьётся успеха, тогда уже наверняка немцы обратят на него внимание.
+31
-1
+30
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Антон Bratishchev
Ответ Крамбопулос Майкл
В Баварию его
В Челси
+28
0
+28
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Neodim
У Черчесова 5 трофеев.
у ВСЕХ остальных ростренеров в Европе и Америке (С. и Ю.) целых 3 трофея на всех.
+18
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+17
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Пако
Черчесов - уникально-парадоксальный тренер.
Поздравляем!
+17
-1
+16
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Arman FCSM
Товарищ Черчесов, разрешите от лица диванных войск стратегического назначения поздравить Вас с очередным триумфом в рамках европейской кампании. Троекратное "ура-ура-урра"!
Хорошее поздравление, с должным пиететом
+14
-2
+12
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Вадим Авлохов
Саламыч, просто красава! Лучший тренер России прямо сейчас.
+12
-2
+10
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Ilyas Ahmed
Ответ NartApsua
Трамплином через Австрию. Пока, думаю, туда не позовут. А вот если ещё и у австрийцев добьётся успеха, тогда уже наверняка немцы обратят на него внимание.
он с Тиролем 6 место занимал
+9
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Газонокосильщик Хави
Это вам не соевый, который самый лучший тренер России и что там, все трофеи в зените?
+17
-9
+8
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Теннисный абсолют
Браво, Величайший русский тренер 21-го века!
+12
-4
+8
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IVWT
Ответ Вадим Авлохов
Саламыч, просто красава! Лучший тренер России прямо сейчас.
Во-первых, не России, а Венгрии, а во-вторых, я вас категорически приветствую
+7
0
+7
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Andreir888
Ты просто космос, Стас!))
+7
0
+7
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Yossi
Ответ Wayne Gretzky 99
Комментарий удален пользователем
А вдруг он сейчас лежит в обнимку с кем-нибудь, например с одной из твоих родственниц, и написал вот поздравление от двоих.
+10
-3
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Спартак Уокер
Вот что значит усатый
+7
0
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Russ Ivan
Стас - молоток! Единственный россиянин, востребованный в Европе. Желаю исполнить мечту и порулить в Бундеслиги...
+9
-3
+6
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krolik213
В этом году лысые шарлатаны становятся чемпионами почти везде! Респект Саламычу!
+7
-1
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Can
Ответ Arman FCSM
Товарищ Черчесов, разрешите от лица диванных войск стратегического назначения поздравить Вас с очередным триумфом в рамках европейской кампании. Троекратное "ура-ура-урра"!
Аплодисменты стоя газонному генералу!
+5
-1
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RUSfan SpartakOV
Черчесов достойно представляет РОССИЮ!!!👍🇷🇺💪
+5
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Nick Crosier
Stanislav The Conqueror
+4
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filippa
Псж ? Тотенхэм? я представляю как Саламыч Кейну говорит " пойдем в душ я тебе бошку сверну! Думаю у него сТТХ получится!
+4
0
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