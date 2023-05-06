Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

Теги происшествия Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Майами.

Леклер потерял контроль над машиной и вылетел с трассы при прохождении 8-го поворота трассы, врезавшись в заграждения.

Сессия была остановлена красными флагами за 10 минут до окончания, но вскоре возобновилась.

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11 комментариев

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Mortimer1
Леклер в стене уже становится классикой)
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Анатолій Василевський
Ответ Mortimer1
Леклер в стене уже становится классикой)
"На гоночной симуляции Леклер разбил машину. Телеметрия показывает, что он пытался пройти поворот быстрее, чем на предыдущем круге. Возможно, ещё и с агрессивными настройками дифференциала"@Башмаков

Для того чтобы на болиде который уступает конкуренту проехать быстрее - приходится идти на риск и искать где прибавить.

И возможные аварии не от того, что пилот плохой, а от того что пытается сделать больше возможностей болида.
+20
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+18
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Gonshic
Ответ Мадина Уйгурова
ищет пределы трассы, как Шумахер. в квалификации покажет, кто батя
пределы трассы белой, жирной линией нарисованы )))))))) видимо слепой чутка
+9
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+6
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Mortimer1
Ответ Анатолій Василевський
"На гоночной симуляции Леклер разбил машину. Телеметрия показывает, что он пытался пройти поворот быстрее, чем на предыдущем круге. Возможно, ещё и с агрессивными настройками дифференциала"@Башмаков Для того чтобы на болиде который уступает конкуренту проехать быстрее - приходится идти на риск и искать где прибавить. И возможные аварии не от того, что пилот плохой, а от того что пытается сделать больше возможностей болида.
Ни слова не сказал про то что Леклер плохой)
Просто увидев Шарля в стене уже не удивляешься. Привычное зрелище.
Это как Сайнс и гравий. Только Леклер и стена
+5
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Совесть Черданцева
Где-то я это уже видел
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Bigbadaboom
Для топ пилота, коим является Леклер, уж слишком много у него сходов.
+6
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alex1382
Леклер это что то вроде Монтойи. Вроде и быстрый, но в то же время очень часто совершает ошибки
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United_LP
Ответ Мадина Уйгурова
ищет пределы трассы, как Шумахер. в квалификации покажет, кто батя
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Дмитрий Дудников
Ответ United_LP
Комментарий удален модератором
Наверное из-за путаницы отца и сына. Типа разобьёт болид как Мик, а речь, думаю, о Михаэле.
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Ascari
Ответ alex1382
Леклер это что то вроде Монтойи. Вроде и быстрый, но в то же время очень часто совершает ошибки
Не скажи, Монти вылетал из-за своей "горячности", когда слишком увлекался.
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alex1382
Ответ Ascari
Не скажи, Монти вылетал из-за своей "горячности", когда слишком увлекался.
ну так и Леклер также
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