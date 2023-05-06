Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами

Пилот « » попал в аварию в конце второй практики перед .

Леклер потерял контроль над машиной и вылетел с трассы при прохождении 8-го поворота трассы, врезавшись в заграждения.

Сессия была остановлена красными флагами за 10 минут до окончания, но вскоре возобновилась.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария