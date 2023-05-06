Леклер попал в аварию в конце 2-й практики перед Гран-при Майами – сессию остановили красными флагами
Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в конце второй практики перед Гран-при Майами.
Леклер потерял контроль над машиной и вылетел с трассы при прохождении 8-го поворота трассы, врезавшись в заграждения.
Сессия была остановлена красными флагами за 10 минут до окончания, но вскоре возобновилась.
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Для того чтобы на болиде который уступает конкуренту проехать быстрее - приходится идти на риск и искать где прибавить.
И возможные аварии не от того, что пилот плохой, а от того что пытается сделать больше возможностей болида.
Просто увидев Шарля в стене уже не удивляешься. Привычное зрелище.
Это как Сайнс и гравий. Только Леклер и стена