Джейсон Тейтум набрал 27 очков, 10 подборов и 5 передач в 3-м матче с «Сиксерс»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум помог команде захватить лидерство в серии с «Филадельфией».

В третьем матче с «Сиксерс» (114:102, 2-1) Тейтум набрал 27 очков, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

За 43 минуты Джейсон реализовал 10 из 20 с игры.

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1 комментарий

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Djoyin
Хейтеры всегда критикуют кого-то, даже если он возьмёт 6 титулов. Тем более будут критиковать Тэйтума, потому что критиковать им приятно
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