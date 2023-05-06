Форвард « » помог команде захватить лидерство в серии с «Филадельфией».

В третьем матче с «Сиксерс» (114:102, 2-1) Тейтум набрал 27 очков, 10 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

За 43 минуты Джейсон реализовал 10 из 20 с игры.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз