Вратарь «Нью-Джерси» Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной». В обеих играх он был заменен
Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной».
«Девилс» уступили «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2).
22-летний швейцарец пропустил 4 шайбы (все – во втором периоде), после чего уступил место в воротах Витеку Ванечеку.
Шмида (21 сэйв после 25 бросков) заменили во второй игре подряд. Чешский вратарь в третьем периоде отразил 8 бросков из 10.
В первом раунде у Акиры было 4 победы и 1 поражение при 7 пропущенных шайбах (95,1% сэйвов) и 2 матчах на ноль. Во втором раунде он отражает только 80,6% бросков.
Всё познаётся в сравнении (с)
и не поспоришь ведь.
Верим в свип