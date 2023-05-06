Вратарь «Нью-Джерси» Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной». В обеих играх он был заменен

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Витек Ванечек Акира Шмид Хоккей

Вратарь «Нью-Джерси» Акира Шмид пропустил 7 шайб в 2 матчах серии с «Каролиной».

«Девилс» уступили «Харрикейнс» (1:6) во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (0-2). 

22-летний швейцарец пропустил 4 шайбы (все – во втором периоде), после чего уступил место в воротах Витеку Ванечеку.

Шмида (21 сэйв после 25 бросков) заменили во второй игре подряд. Чешский вратарь в третьем периоде отразил 8 бросков из 10. 

В первом раунде у Акиры было 4 победы и 1 поражение при 7 пропущенных шайбах (95,1% сэйвов) и 2 матчах на ноль. Во втором раунде он отражает только 80,6% бросков. 

12 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ белая простыня олимпиады
карета в тыкву превратилась
Он и был тыквой, вот только благодаря внезапной импотенции в атаке у копов его вдруг начали считать чуть ли не мессией.
Всё познаётся в сравнении (с)
и не поспоришь ведь.
+27
-3
+24
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белая простыня олимпиады
карета в тыкву превратилась
+17
0
+17
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Сергей Югай
Ответ Гражданин товарищ барин
Он и был тыквой, вот только благодаря внезапной импотенции в атаке у копов его вдруг начали считать чуть ли не мессией. Всё познаётся в сравнении (с) и не поспоришь ведь.
Именно об этом я и говорил ранее, а мне тут в ответ: шмид чуть ли не второй Шестёркин. Видите ли отстоял на ноль… так с полумертвыми копами вполне было возможно.Ему до Игоря еще расти и расти …
+16
-2
+14
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АРХАТ
Ответ белая простыня олимпиады
карета в тыкву превратилась
А был главным претендентов на "Коня")
+5
-2
+3
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Dr. Heisenberg
Ну, как и говорил - это не Шмид был так хорош, а Рейнджеры поймали синдром трясущихся рук перед ноунеймом в воротах соперника.
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+1
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борецЗАнеСправедливость
Не долго музыка играла... А жаль
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56prost
... с Ренжеры ему бенифис организовали, праздник
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ToniKroos1999
Команда физрука Раффа демонстрирует свой настоящий уровень)))

Верим в свип
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Gantz
Ответ Lanzar
Ну да, у Джерси с вратарями беда. Нужно решать вопрос перед новым сезоном.
Хелибаку понравится в Нью-Йорке, как раз Акиру и отдать за него с мешком шайб
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