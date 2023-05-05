ЧМ-2023. Дивизион 1А. Великобритания и Польша добились повышения в классе, Литва проиграла Южной Корее и опустится в дивизион 1В
В Ноттингеме завершается чемпионат мира в дивизионе 1А.
Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе.
Польша после победы в матче с Румынией добилась повышения в классе. В следующем году она сыграет в элитном дивизионе. Великобритания, обыгравшая Италию (5:3), также заработала повышение.
Литва опустится в дивизион 1В. Ее заменит сборная Японии, выигравшая турнир в этом году.
ЧМ-2023
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 5 мая, 14.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
- 0:1 – 9 Péter (Borysenko)
- 1:1 – 21 Пасют (Kolusz, Fraszko)
- 2:1 – 28 Jeziorski (Dziubiński)
- 3:1 – 37 Fraszko (Пасют, Wronka)
- 4:1 – 38 Łyszczarczyk (Dziubiński, Ciura)
- 4:2 – 54 Gajdó (Molnár, Yemelianenko)
- 5:2 – 58 Dziubiński (Fraszko, Ciura)
- 6:2 – 59 Wałęga (Zygmunt, Dronia)
- Вратари: Miarka 13/15, Zabolotny – Tőke 33/38.
- Дата проведения
- 5 мая, 18.00, «Motorpoint Arena Nottingham»
- 0:1 – 21 Shin (Ahn)
- 1:1 – 33 Čižas (Jasinevičius, Krakauskas)
- 1:2 – 59 Kim (Shin)
- Дата проведения
- 5 мая, 21.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
- 0:1 – 5 Перлини (Хэммонд, Мози)
- 1:1 – 11 Ларкин (Tedesco)
- 1:2 – 21 Нельсон (Дауд)
- 2:2 – 24 Петан ()
- 2:3 – 28 Хэммонд (Беттеридж)
- 3:3 – 34 Глира (Фриго, Мантенуто)
- 3:4 – 35 Перлини (Хэммонд, Кирк)
- 3:5 – 57 Нельсон (Кирк)
Положение команд: Великобритания – 14 (5 матчей), Польша – 13 очков (5), Италия – 9 (5), Южная Корея – 6 (5), Румыния – 3 (5), Литва – 0 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
будет хоть причина в следующем году включить трансляции чемпионата мира в высшем дивизионе )
не факт, что будь Россия и Белоруссия на месте, Польша получила бы повышение в этом году, но в текущей ситуации всё по делу — в нынешнем первом дивизионе сборная Польши заслужила. Великобритания и Италия уже не те соперники, в которых можно упереться как в стену.