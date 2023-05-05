ЧМ-2023. Дивизион 1А. Великобритания и Польша добились повышения в классе, Литва проиграла Южной Корее и опустится в дивизион 1В

В Ноттингеме завершается чемпионат мира в дивизионе 1А.

Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе.

Польша после победы в матче с Румынией добилась повышения в классе. В следующем году она сыграет в элитном дивизионе. Великобритания, обыгравшая Италию (5:3), также заработала повышение.

Литва опустится в дивизион 1В. Ее заменит сборная Японии, выигравшая турнир в этом году.

ЧМ-2023

1А

Положение команд: – 14 (5 матчей), Польша – 13 очков (5), – 9 (5), Южная Корея – 6 (5), Румыния – 3 (5), Литва – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.