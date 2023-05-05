ЧМ-2023. Дивизион 1А. Великобритания и Польша добились повышения в классе, Литва проиграла Южной Корее и опустится в дивизион 1В

Теги результаты Сборная Италии по хоккею сборная Польши сборная Румынии Сборная Великобритании по хоккею сборная Литвы Сборная Южной Кореи по хоккею ЧМ-2023 (первый дивизион) Хоккей

В Ноттингеме завершается чемпионат мира в дивизионе 1А.

Две сильнейшие сборные в следующем году сыграют на ЧМ-2024 в элитном дивизионе. 

Польша после победы в матче с Румынией добилась повышения в классе. В следующем году она сыграет в элитном дивизионе. Великобритания, обыгравшая Италию (5:3), также заработала повышение.

Литва опустится в дивизион 1В. Ее заменит сборная Японии, выигравшая турнир в этом году. 

ЧМ-2023

Дивизион

Польша – Румыния 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
Дата проведения
5 мая, 14.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Péter (Borysenko)
1:1 – 21 Пасют (Kolusz, Fraszko)
2:1 – 28 Jeziorski (Dziubiński)
3:1 – 37 Fraszko (Пасют, Wronka)
4:1 – 38 Łyszczarczyk (Dziubiński, Ciura)
4:2 – 54 Gajdó (Molnár, Yemelianenko)
5:2 – 58 Dziubiński (Fraszko, Ciura)
6:2 – 59 Wałęga (Zygmunt, Dronia)
Вратари: Miarka 13/15, Zabolotny – Tőke 33/38.

 

Литва – Южная Корея 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
5 мая, 18.00, «Motorpoint Arena Nottingham»
Онлайн матча Видео
0:1 – 21 Shin (Ahn)
1:1 – 33 Čižas (Jasinevičius, Krakauskas)
1:2 – 59 Kim (Shin)
Вратари: Армалис 39/40 – Дэлтон 32/33.

 

Италия – Великобритания 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)
Дата проведения
5 мая, 21.30, «Motorpoint Arena Nottingham»
Онлайн матча Видео
0:1 – 5 Перлини (Хэммонд, Мози)
1:1 – 11 Ларкин (Tedesco)
1:2 – 21 Нельсон (Дауд)
2:2 – 24 Петан ()
2:3 – 28 Хэммонд (Беттеридж)
3:3 – 34 Глира (Фриго, Мантенуто)
3:4 – 35 Перлини (Хэммонд, Кирк)
3:5 – 57 Нельсон (Кирк)
Вратари: Фацио 18/22 – Боунс 19/22.

Положение команд: Великобритания – 14 (5 матчей), Польша – 13 очков (5), Италия – 9 (5), Южная Корея – 6 (5), Румыния – 3 (5), Литва – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

84 комментария

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privet100
Ответ Игорь Васильев
Подскажите, когда Польша последний раз в высшем дивизионе играла?
В 2002 и вылетела незаслуженно - опередила японцев но вылетела, т.к. японцы были единственной азиатской командой и у них была неприкосновенность от вылетов.
+12
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парэдокс
Ответ privet100
Поляки красавцы, сильный прогресс за последние пару лет. Но пока что проигрывают румынам после первого. Это будет эпичный обсёр, если не выиграют и не выйдут в элиту.
в 1Б они уже спотыкались о румынов — тоже эпично пролетели с повышением, пришлось потом отступления ковида ждать, чтоб снова попытаться. Сейчас такой шанс упустить будет преступлением.
+6
0
+6
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Игорь Васильев
Подскажите, когда Польша последний раз в высшем дивизионе играла?
+4
0
+4
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spain-hokkey
Ответ Игорь Васильев
Подскажите, когда Польша последний раз в высшем дивизионе играла?
2002
+5
-2
+3
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spain-hokkey
Ответ парэдокс
всё — победа! Воистину исторический матч :D будет хоть причина в следующем году включить трансляции чемпионата мира в высшем дивизионе ) не факт, что будь Россия и Белоруссия на месте, Польша получила бы повышение в этом году, но в текущей ситуации всё по делу — в нынешнем первом дивизионе сборная Польши заслужила. Великобритания и Италия уже не те соперники, в которых можно упереться как в стену.
Да не было бы поляков на ЧМ в элите, если играли бы Россия и Белоруссия, это как бы очевидный факт, а тут Италия, Великобритания и Польша шансы 67% примерно на элиту
+5
-2
+3
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Эскалация добра
За Италию!
+3
-1
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Георгий Михеев
Ответ PolarBear
А сыграть бы неплохо было с ними и по полной их на радость всей стране
Поляки в свое время сборную СССР побеждали. А нынешние наши пешеходы из КХЛ им тем более сольют.
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spain-hokkey
Ответ goducks
Очная борьба за повышение и за сохранение места
Ну тут история прикольнее за выживание. Литва-Южная Корея все таки идет речь об вылете литовцев и румын, а не корейцев, а бритты с итальянцами очная дуэль за повышение в классе
+3
-1
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Alex Ell
На следующий в дивизионе 1 группа Б жарко будет,интересно будет испанцев увидеть,прогресс пошел у них.
+1
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goducks
Очная борьба за повышение и за сохранение места
+1
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Космический Котик
Ух, потрясная атмосфера у бритов на стадионе. Рекомендую посмотреть последние две минуты матча. Даже канадцы так не могут.
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goducks
Поляков с Бритами с выходом! Жаль, немного, Итальянцев (даже Железный Майк не помог), будут в следующем году будет за выход играть, а на одном Армалисе Литва не удержалась (хотя думал вытянет), всё таки им Д1Б больше подойдёт, будут там за медали играть
+1
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spain-hokkey
5-3 и британцы 14 очками выиграли Дивизион 1 Группа А, 13 очков Польша и 9 очков Италия. Великобритания и Польша повышаются в классе!
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catcher69
Британия топ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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spain-hokkey
Ответ Alex Ell
На следующий в дивизионе 1 группа Б жарко будет,интересно будет испанцев увидеть,прогресс пошел у них.
Дело не в прогрессе, а в отстранении Белоруссии и России и некому по сути из Дивизиона 2 Группа А повышаться было. Хорваты выглядели ужасно
+2
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spain-hokkey
Ответ Дмитрий Иванов
Див 1А в след году; Япония, Корея, Румыния, кто-то из Италия/Великобритания и две худшые сб в элите этого года. Как по мне,это Венгрия и Словения
Ну не факт, что Словения, потому что там есть Казахстан, а у него состав будет неочень
+1
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privet100
Поляки красавцы, сильный прогресс за последние пару лет. Но пока что проигрывают румынам после первого. Это будет эпичный обсёр, если не выиграют и не выйдут в элиту.
+2
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spain-hokkey
Ответ Graziano
Удивительно как поляки обыграли итальянцев и англичан.
Бриттам они в овертайме 4-5 проиграли, то есть 13 очей набрали и их обогнать могут только бритты сейчас, но в элиту 1-2 место выходит
+2
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spain-hokkey
Ответ PolarBear
Похоже Пшехня в лучший дивизион возвращается. Жаль, в 2024 году не будет Россия участвовать. С какой радостью бы мы посмотрели как Красная машина энергично и мотивированно уничтожает в пух и прах русофобскую Пшехню на льду, минимум пятнадцать шайб из принципа
Если бы Россия и Белоруссия играли бы в элите никакой Польши бы в элите не было бы
+3
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Дмитрий Иванов
В следующем году, Польша вылетит из элиты. Это весьма очевидно
+2
-1
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парэдокс
всё — победа! Воистину исторический матч :D
будет хоть причина в следующем году включить трансляции чемпионата мира в высшем дивизионе )

не факт, что будь Россия и Белоруссия на месте, Польша получила бы повышение в этом году, но в текущей ситуации всё по делу — в нынешнем первом дивизионе сборная Польши заслужила. Великобритания и Италия уже не те соперники, в которых можно упереться как в стену.
+1
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Фанат Ференцвароша
Хороший игрок этот Алан Лизарчук, или как его там. Ещё до гола нормально так разгонялся и кружил на чужой половине льда. Выделяется скоростью и техникой
+1
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spain-hokkey
Ответ Дмитрий Иванов
В следующем году, Польша вылетит из элиты. Это весьма очевидно
Не факт, может кого то обыграют, всё таки в Чехии как дома будут играть
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spain-hokkey
Ответ Дмитрий Иванов
Если и пошёл прогресс,то незначительный. Фурию Роха,в след году все обыграют; всё таки Литва, Китай, Эстония и Нидерланды явно посильнее Испанцев
Ну Испания может с Нидерландами и с Эстонией и Литвой зацепиться, в принципе реально думаю это
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spain-hokkey
Ответ Александр Иванов
Не понял при чем здесь Польша?две команды которые которые заняли первые места в своих группах это Япония и Великобритания.
Япония играла в Дивизионе 1 Группа Б, это слабее Дивизиона 1 Группа А и она как раз сюда и попала, а Литва вылетела в Дивизион 1 Группа Б.
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