Задержан главный подозреваемый в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Оперативники задержали четвертого и главного подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Им оказался водитель Юсуф, который нанес спортсмену самые тяжелые удары.

Его задержали в Московской области. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из московских ресторанов 1 мая. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее трех других фигурантов дела: Глеба Писарева, Князя Амирасланова и Рамзина Амирасланова, обвиняемых в избиении Шведа, арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей до 2 июля. Никто из них вину не признает.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ke-ke
Главный злодей - водитель, а славные ребята - студенты не успели его остановить, увлеклись светской беседой с женой Шведа ((
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Я удивлялся, как это они все сдали четвертого братка и ещё всю вину на него свалили. А это оказывается водитель))
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Безруков
Как думаете, сколько ему заплатили за отсидку?
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Так эта семейка Амираслановых все таки как то причастна к судье женского футзала Князю Амирасланову?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lestyv
Князя задержали, Горшок ушел от наказания.
Юсуф-водитель вообще ни в чем неуиновен.
Новости Москвы :(
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Ответ Lestyv
Князя задержали, Горшок ушел от наказания. Юсуф-водитель вообще ни в чем неуиновен. Новости Москвы :(
Очевидно, что виноваты Балу, дурак и молния.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strong
Да стрелочника поймали и посадют надолго, как главного избиенщика.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Наши младшие братья пострадают небольшим условным сроком. Они нужны нашей великой стране. Они торгуют наркотиками, убивают Русскких, насилуют и торгуют фруктами.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry
Всех найдут, очевидно уже. Интересно, кто там еще двое оставшихся. Юсуф скоро сдаст остальных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Четверых забрали. Ещё двое - это дело времени
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
4ем на одного ! прям зачетные пасаны! мы максимум 2ем одного триздили
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SergLuga
Обычно шведов под Полтавой били... Ну а если серьезно, здоровья Алексею!!! Надеюсь увидеть Вашу прекрасную игру в следующем сезоне!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
88x22
По-моему Центральный Спортивный Клуб Армии сейчас опрокинут поямо под стол. Хотя о чем это я, ЦСКА просто возьмет сам... под козырек
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rumov
Юсуф и Мухамед теперь самые популярные имена в российских ЗАГСах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Обычный вариант - один из нападавших, как правило мелкая сошка, берëт основную вину на себя, получает срок. Его родня хорошо проплачивается, сам по окончания отсидки тоже имеет приличные деньги. По примеру зицпредседателя Фунта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Basket_life
Ответ Serge Vendino
Я удивлялся, как это они все сдали четвертого братка и ещё всю вину на него свалили. А это оказывается водитель))
Вроде бы был назван товарищем сначала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanessense
Ответ filippa
дпай угадаю тут тоже ввп виновпт ? система и что там у вас еще в методичках?
По-моему, ты не в ту сторону тут воюешь слегка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий