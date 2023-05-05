Оперативники задержали четвертого и главного подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Им оказался водитель Юсуф, который нанес спортсмену самые тяжелые удары.

Его задержали в Московской области. В ближайшее время мужчину доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Напомним, нападение на 34-летнего баскетболиста Алексея Шведа произошло около одного из московских ресторанов 1 мая. Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму, сейчас его состояние стабилизировалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее трех других фигурантов дела: Глеба Писарева, Князя Амирасланова и Рамзина Амирасланова, обвиняемых в избиении Шведа, арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей до 2 июля. Никто из них вину не признает.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент