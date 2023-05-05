Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что парижский клуб отстранил аргентинского футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

В социальной сети опубликовал обращение в связи с этой ситуацией.

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.

Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал футболист.

Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.

Месси узнал, что «ПСЖ» отменил выходной и назначил тренировку на понедельник, уже когда прилетел в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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