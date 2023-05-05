Месси извинился за поездку в Саудовскую Аравию: «Думал, после игры будет выходной. Приношу извинения партнерам, жду решения «ПСЖ»
Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что парижский клуб отстранил аргентинского футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».
В социальной сети Лионель Месси опубликовал обращение в связи с этой ситуацией.
«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.
Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал футболист.
Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.
Месси узнал, что «ПСЖ» отменил выходной и назначил тренировку на понедельник, уже когда прилетел в Саудовскую Аравию
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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Кое-кто побежал бы к Пирсу Моргану плакать))
Понял свою вину и извинился, а не обвинил во всём клуб, тренера, Магуайра и бассейн
Хотя и не покидает ощущение, что руководство клуба специально все так устроило, чтобы выставить Месси в непригодном свете на фоне сложностей с подписанием контракта.
Ваш бездарный кумир роналду потерпел крах.
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
роналду никогда не будет с ним в одном ряду, рядом с Лео только Диего и Пеле.
А мог бы бассейны обвинить в этой ситуации , как один клоун .
Признал вину и извинился!
А фруктовый не извинялся и обвинял в своих неудачах клуб