Месси извинился за поездку в Саудовскую Аравию: «Думал, после игры будет выходной. Приношу извинения партнерам, жду решения «ПСЖ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси извинился перед «ПСЖ» за поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что парижский клуб отстранил аргентинского футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо».

В социальной сети Лионель Месси опубликовал обращение в связи с этой ситуацией.

«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять.

Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», – сказал футболист.

Ранее появлялась информация, что тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье хочет, чтобы Месси играл за клуб после отстранения.

Месси узнал, что «ПСЖ» отменил выходной и назначил тренировку на понедельник, уже когда прилетел в Саудовскую Аравию

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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213 комментариев

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Niccolo_Machiavelli
Мужик.
+315
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rej1sta
Ответ maximilian_15
Что тут мужского? Признать явный косяк?
Ну да, кое-кто так и не признал.
+223
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Sanjario
Буквально сегодня L’Equipe писали что Месси больше не хочет играть за ПСЖ, за что Месси начали хейтить. Месси же прямо извинился за свой проступок.
+119
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blaugrano
ПСЖ этими выкрутасами лишь себе усугубил и без того сомнительную репутацию. Своим публичным извинением Месси ещё больше опустил и выставил на смех это нефтяное шапито.
+87
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London.is.blue
Даже видео записал в костюме)

Кое-кто побежал бы к Пирсу Моргану плакать))
+69
-13
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Дерзкий пеликан
Ответ maximilian_15
Что тут мужского? Признать явный косяк?
Точно. Месси должен был сказать, что он самый вкусный голубец со сметаной, а остальные некрасивые. Вот это и было бы по мужски.
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Moe Joe
Были различные вбросы, люди сразу взялись хейтить. А Месси записал видео с извинениями. Мужик
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Moe Joe
Ответ maximilian_15
Что тут мужского? Признать явный косяк?
кое-кто покидая стадион раньше времени, ничего подобного и близко не сделал
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Jeicob Harlon
признать ошибку,это мужественно,Истеричкам на заметку!!!
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иц а мэн
Ответ leeexxxxtml
Роналду - Завоеватель 2 сильнейших чемпионатов с ЛЧ+ЗМ+ЗБ в 2 клубах АПЛ+Ла Лига Месси после теплицы барсы вместо АПЛ побежал в Фермер лигу и : извиниииииитееееееееее. мнеееееее не ставят пенальтиииииииииииииииии. Худший игрок Крестьяно-Лиги прошлого года и середняк этой, вылеты из всех кубок и 1/8 ЛЧ, до него Финалы и Полуфиналы. Никогда не сравнивайте Короля футбола Роналду Топа 3 сильнейших чемпионатов с этой жалкой пародией одного чемпионата, который без пиара и пенок ровным счетом Ноль как игрок. VIVA CR7 KING OF FOOTBALL!!!!!
натуральный сектант
+45
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Muhammad Juraev
Ответ Луизао фром мексика
Комментарий удален модератором
Она обвиняла клуб, Магуайра, тренера но не себя!
+59
-16
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fedyatext
И где сравнения вчерашние с Криштиану? У них же идентичные случаи. как нам объясняли. Правда только один чуть ли не родной клуб в интервью осрамил, а второй извиняется перед теми, кто его посылает. Реально олна и та же ситуация, дердите в курсе
+41
-1
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Muhammad Juraev
Извиняются только мужчины!
Понял свою вину и извинился, а не обвинил во всём клуб, тренера, Магуайра и бассейн
+44
-10
+34
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Экспертное мнение
Ответ Sanjario
Буквально сегодня L’Equipe писали что Месси больше не хочет играть за ПСЖ, за что Месси начали хейтить. Месси же прямо извинился за свой проступок.
Наброс типичный от Лекип, откуда им вообще было знать, что собирается делать Месси? Он сам ничего ведь не говорил, но хейтерам было достаточно такой кости)
+37
-6
+31
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Mr.Trol
Поведение здорового человека, а не из серии я Дартаньян, а вы все клоуны.

Хотя и не покидает ощущение, что руководство клуба специально все так устроило, чтобы выставить Месси в непригодном свете на фоне сложностей с подписанием контракта.
+32
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Отец Абду
Французским болелам, СМИ и хейтерам все равно не угодишь... Они все равно будут настоять на своем, у них маленькие мозги:)
+32
-5
+27
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JURAVLI
Клоуны, которые поносили в комментариях Месси все эти дни за новости выдуманные французской прессой, вы где? Ау?
+28
-2
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
Где он признал ошибку? Опять сказал, что ничего не знает и ни в чём не винуат, и ждёт решения клуба как будто оно ещё не оглашено)) "Звиняйте" это конечно сильное признание вины)
Да заткнитесь уже хейтеры.
Ваш бездарный кумир роналду потерпел крах.
Месси ЧЕМПИОН МИРА.
роналду никогда не будет с ним в одном ряду, рядом с Лео только Диего и Пеле.
+28
-10
+18
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AnMe
Не знаю, его ли инициатива или его команды, но поступок правильный и адекватный. Однако, считаю обе стороны виноваты. Один нарушил, второй подозрительно все поменял. В любом случае, стоило договориться изначально нормально. Надеюсь пропустит только одну игру.
+17
-2
+15
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Ashken Azi
Месси правильно поступил ! разъяснил позицию , не стал обострять. Это и есть профессионализм .
А мог бы бассейны обвинить в этой ситуации , как один клоун .
+15
0
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Muhammad Juraev
Мужик!
Признал вину и извинился!
А фруктовый не извинялся и обвинял в своих неудачах клуб
+21
-7
+14
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Alexander p.
Месси красавчик, хейтеры, вы где?
+14
-2
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Stormbringer
Но ведь во французской газете уже написали, что он не хочет больше играть за ПСЖ , а эксперты уже разобрались, что "он как и Роналду кинул клуб")
+13
-1
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иц а мэн
в следующем сезоне возьмет лч с барсой, скриньте
+13
-3
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A K
Красава!
+11
-1
+10
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