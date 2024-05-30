Ротенберг о рейтинге Forbes: «При поддержке Миллера СКА и «Зенит» достигли высочайшего уровня, остаются флагманами отечественного спорта. Нас объединяет эффективный газпромовский менеджмент»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг оценил высокие позиции СКА и «Зенита» в рейтинге Forbes.

Forbes презентовал рейтинг 25 самых эффективных спортивных клубов России. «Зенит» возглавил список, СКА стал лучшим среди хоккейных клубов, заняв 4-ю позицию.

«Петербург везде первый!

Сегодня Forbes опубликовал рейтинг российских спортивных клубов, составленный на основе множества параметров: средней посещаемости, заполняемости арены, выручки и прибыли, упоминаемости в СМИ, популярности в соцсетях, спортивного результата и экспертной оценки.

СКА занял первое место среди хоккейных клубов, а «Зенит» стал первым среди футбольных клубов. И это неслучайно, ведь нас объединяет не только один город, но и общий главный партнер – ПАО «Газпром».

Именно с помощью «Газпрома» и при огромной поддержке Алексея Борисовича Миллера СКА и «Зенит» достигли высочайшего уровня, завоевали множество трофеев и продолжают оставаться флагманами отечественного спорта.

Нас объединяет эффективный газпромовский менеджмент, который помогает решать спортивные задачи любой сложности, а также развиваться по всем направлениями – в плане маркетинга, узнаваемости и популярности бренда, позитивного имиджа.

Безусловно, большая заслуга в высочайшем результате, отмеченном Forbes, принадлежит и петербургским болельщикам.

Именно вы заполняете трибуны на всех матчах СКА и «Зенита» и поддерживаете нас в любой ситуации. Без огромной любви петербуржцев никакие спортивные и маркетинговые победы были бы немыслимы.

Спасибо, Петербург! Спасибо, «Газпром»! Вместе идем от победы к победе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Я понял, почему так много постов с Ротенбергом. Только сейчас обратил, что у него свой канал в телеграме есть. А это же всего ничего: сообразить подводку и скопировать-вставить. Плёвое дело для новостника
+9
-1
+8
Я извиняюсь, акции Газпрома упали на уровень 17 года. А когда эффективный менеджмент подвезут?
+4
0
+4
Тут дело в другом.
Народ даëт нам деньги из бюджета!
Спасибо партии и П. За это.
+2
-1
+1
клоуны...
+1
0
+1
Ну наконец то высер от вротика. Почти всех лизунов сегодня наградили, а врота все нет и нет. Кстати про какие победы речь?
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Почему тут постоянно ретранслируют мысли из дурки???
Ради его фанатов
+1
0
+1
Почему тут постоянно ретранслируют мысли из дурки???
+2
-2
0
днори-расхитители
0
0
0
Пидарас. В прошлый раз не забанили. Сейчас забанят, конечно. Но народ всё видит!
+1
-1
0
Благодарность газпрому от Ромки вселенского масштаба.Стрёмно всегда звучит.
0
0
0
Ну, Зенит - да, флагман. А СКА давно стал флагманом то? Чтобы выиграть КХЛ, им нужен олимпийский состав (прям как перед ОИ-2018) ещё и тренер докучи. В противном случае, вылет-вылет-вылет. Без разницы кого они подписывают из игроков, без разницы какого тренера назначают (и только попробуйте сказать, что при Ромке или Зубове были провалы. Провалился и Ржига и сборник Ялонен).
0
0
0
Ответ Филипп Петров
Я понял, почему так много постов с Ротенбергом. Только сейчас обратил, что у него свой канал в телеграме есть. А это же всего ничего: сообразить подводку и скопировать-вставить. Плёвое дело для новостника
Ключевой момент совсем в другом.
Огромное количество его фанатов кликают на новости с ним и оставляют сотни комментов.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий