Ротенберг о рейтинге Forbes: «При поддержке Миллера СКА и «Зенит» достигли высочайшего уровня, остаются флагманами отечественного спорта. Нас объединяет эффективный газпромовский менеджмент»

Роман Ротенберг оценил высокие позиции СКА и «Зенита» в рейтинге Forbes.

Forbes презентовал рейтинг 25 самых эффективных спортивных клубов России. «Зенит» возглавил список, СКА стал лучшим среди хоккейных клубов, заняв 4-ю позицию.

«Петербург везде первый!

Сегодня Forbes опубликовал рейтинг российских спортивных клубов, составленный на основе множества параметров: средней посещаемости, заполняемости арены, выручки и прибыли, упоминаемости в СМИ, популярности в соцсетях, спортивного результата и экспертной оценки.

СКА занял первое место среди хоккейных клубов, а «Зенит» стал первым среди футбольных клубов. И это неслучайно, ведь нас объединяет не только один город, но и общий главный партнер – ПАО «Газпром».

Именно с помощью «Газпрома» и при огромной поддержке Алексея Борисовича Миллера СКА и «Зенит» достигли высочайшего уровня, завоевали множество трофеев и продолжают оставаться флагманами отечественного спорта.

Нас объединяет эффективный газпромовский менеджмент, который помогает решать спортивные задачи любой сложности, а также развиваться по всем направлениями – в плане маркетинга, узнаваемости и популярности бренда, позитивного имиджа.

Безусловно, большая заслуга в высочайшем результате, отмеченном Forbes, принадлежит и петербургским болельщикам.

Именно вы заполняете трибуны на всех матчах СКА и «Зенита» и поддерживаете нас в любой ситуации. Без огромной любви петербуржцев никакие спортивные и маркетинговые победы были бы немыслимы.

Спасибо, Петербург! Спасибо, «Газпром»! Вместе идем от победы к победе!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.