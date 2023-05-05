Мадрид (ATP). 1/2 финала. Алькарас играет с Чоричем, Карацев встретится со Штруффом

Теги результаты ATP Mutua Madrid Open Теннис

Аслан Карацев поборется с Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале в Мадриде.

Карлос Алькарас играет с Борной Чоричем

Сетка здесь.

Mutua Madrid Open

Мадрид, Испания

26 апреля – 7 мая 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания) Борна Чорич (Хорватия)
6:4
Дата проведения
5 мая, 17.10
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Аслан Карацев (Россия)
Дата проведения
5 мая, 21.00
Онлайн матча

 

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56 комментариев

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Верховенский1990
Как там товарищи говорят, Алькарацев в финале? Ну я не против.
+18
-3
+15
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Лёля Иванова
Ответ Антон Тимофеев
Я давно хотел посмотреть матч Алькараса с Карацевым. Но, только с Асланом, в его хороший день))) А то раскидает все мимо и кранты((( . По логике, Карлос должен довольно легко выиграть, ибо имеет больший арсенал + Аслан в обороне плох. Но, все же, посмотреть атаку на атаку интересно... Впрочем, финал финалом, сегодня главное, туда попасть. 240 очков(600-360) на дороге не валяются. 1 матч - как победа на АТП 250)) Плюс, в рейтинге можно скакнуть с 51 места на 35! А 35...это уже почти посев на Шлемах.
Пройти бы Штруффа. Мне кажется это будет трудный матч для Аслана. Хотя надеюсь поможет, что он меньше на корте времени провел
+12
-2
+10
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Додик Аксель
Удачи Аслану сегодня в матче и выхода в финал !
+12
-4
+8
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Антон Тимофеев
Ответ Верховенский1990
Как там товарищи говорят, Алькарацев в финале? Ну я не против.
Я давно хотел посмотреть матч Алькараса с Карацевым. Но, только с Асланом, в его хороший день))) А то раскидает все мимо и кранты(((
.
По логике, Карлос должен довольно легко выиграть, ибо имеет больший арсенал + Аслан в обороне плох. Но, все же, посмотреть атаку на атаку интересно...

Впрочем, финал финалом, сегодня главное, туда попасть. 240 очков(600-360) на дороге не валяются. 1 матч - как победа на АТП 250)) Плюс, в рейтинге можно скакнуть с 51 места на 35! А 35...это уже почти посев на Шлемах.
+10
-2
+8
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Anush15
С Днём Рождения Карлос Алькараз ❤️❤️ желаю новых трофеев
+8
-4
+4
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sedric
Ответ Никита Волк
Там показывали статистику по виннерсам и ошибкам: у Карлоса ошибок в 2 раза больше, когда у Чорича ровно. Что вчера ужасно играл, что сегодня, вторую победу с такой игрой над топовым соперником тяжело будет одержать
Средненькая игра от Алькараса. Пытается забирать малыми силами, включаясь когда надо. Не скажу, что играет ужасно. Вы ужасных игр от него видимо еще не видели. Бывало и гораздо хуже.
+4
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+4
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leon74
Удача Аслану точно не помешает!
+6
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STB
Там Таро Даниэл с Умбером 4часа 16 минут играли в Кальяри. Второй сет - 1:43. Рекорд для трехсетовых матчей, наверное
+3
0
+3
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Алексей Латышов
Ответ STB
Там Таро Даниэл с Умбером 4часа 16 минут играли в Кальяри. Второй сет - 1:43. Рекорд для трехсетовых матчей, наверное
https://www.tennismajors.com/atp/4-hours-41-minutes-the-longest-mens-three-set-match-in-tennis-history-518462.html
+3
0
+3
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Valery24
Как же много болтает Ферреро. Еще что-то про папу Циципаса говорят.
+7
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sedric
Сильный теннис. Чорич хорош. В чем крут Алькарас, заставляет соперников выдавать свою сильнейшую игру против него. Даже по этому турниру видно, против него пиковые Руусувуори, Хачанов и Чорич и очень неплохой Димитров. Только один особо ранимый персонаж вышел из чата)
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Вегетарианец_
Шикарный гейм от Чорича на своей подаче, очень круто сыграл.
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STB
Ответ Алексей Латышов
https://www.tennismajors.com/atp/4-hours-41-minutes-the-longest-mens-three-set-match-in-tennis-history-518462.html
ну это фьючерс, там они 1,5 часа из этого времени только за мячами ходили. вот Олимпиаду забыл, да. ну ничего. спасибо!
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SKA Rostov1992
Ответ Антон Тимофеев
Я давно хотел посмотреть матч Алькараса с Карацевым. Но, только с Асланом, в его хороший день))) А то раскидает все мимо и кранты((( . По логике, Карлос должен довольно легко выиграть, ибо имеет больший арсенал + Аслан в обороне плох. Но, все же, посмотреть атаку на атаку интересно... Впрочем, финал финалом, сегодня главное, туда попасть. 240 очков(600-360) на дороге не валяются. 1 матч - как победа на АТП 250)) Плюс, в рейтинге можно скакнуть с 51 места на 35! А 35...это уже почти посев на Шлемах.
35 место это не только посев на шлемах, но и прямое попадание в основную сетку вообще на всех турнирах. С 51 местом на короткие Мастерсы и на некоторые АТП-500 не попасть. Да и 35 место это уже попадание в посев на некоторых турнирах АТП-250. Так что да, эти 240 очков точно не лишние будут для Аслана.
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Nikolay Stavrogin
Чувствую, теннис разделит фанатов на до и после, как фанатов нба 80-90х, когда можно было бить в морду и швырять соперника с площадки практически без последствий, с будущими, когда свистят за малюсенькое касание соперника)
Так и теннис, эпоха титанов и преодолевателей до подсказок и приторная эпоха инсты с подсказками и ободрением тренера после каждого розыгрыша)
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sedric
По тому же принципу, что и с Хачановым. Можешь пиковать, но я включусь когда надо и заберу брейк.
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billy_pilgrim
Хорват красиво играет. Чувство мяча топ.
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billy_pilgrim
Чорич молодец, выдержал первый наскок.
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Никита Волк
За гейм 5 или 6 непринятых подач и много ошибок, этот и вчерашний матч ощущение, что Рио-23 смотрю, где Карлос еле играл
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Вегетарианец_
Ответ ARTEM PROKAZOV
Почему это убого?
Потому что ТОП-игрок должен уметь самостоятельно находить решения в сложных ситуациях на корте, а не бегать после каждой ошибки за помощью тренера.
+5
-3
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Dym86
Ш Руф очень опасен. Обыграть примерно равного игрока 2 раза за неделю - сложная задача
+3
-1
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Никита Волк
Ответ sedric
Средненькая игра от Алькараса. Пытается забирать малыми силами, включаясь когда надо. Не скажу, что играет ужасно. Вы ужасных игр от него видимо еще не видели. Бывало и гораздо хуже.
Да, ужасней бывало, спору нет, но в моем понимании такая игра Карлоса - это ужас, потому что ожидания намного выше. Однако, даже такой игры хватает для побед
Так сказать привык уже к прекрасной игре от Карлоса
+1
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Лёля Иванова
Ответ Valery24
Как же много болтает Ферреро. Еще что-то про папу Циципаса говорят.
Без умолку. И раньше всегда болтал еще до того как разрешили коучинг(((( Кажется просто , что Карлос ппрсто выполняет его указания, а он сам анализирует игру соперника и корректирует настройки (дергает за ниточки)
+4
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cosset
уже первый гейм ничего хорошего не сулит Чоричу в матче)
+3
-2
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Eurasian /Евроазиатка
Ответ cosset
уже первый гейм ничего хорошего не сулит Чоричу в матче)
а как Вам третий?:-)
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