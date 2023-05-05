Мадрид (ATP). 1/2 финала. Алькарас играет с Чоричем, Карацев встретится со Штруффом
Аслан Карацев поборется с Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале в Мадриде.
Карлос Алькарас играет с Борной Чоричем
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Mutua Madrid Open
Мадрид, Испания
26 апреля – 7 мая 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Полуфинал
- Дата проведения
- 5 мая, 17.10
- Дата проведения
- 5 мая, 21.00
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По логике, Карлос должен довольно легко выиграть, ибо имеет больший арсенал + Аслан в обороне плох. Но, все же, посмотреть атаку на атаку интересно...
Впрочем, финал финалом, сегодня главное, туда попасть. 240 очков(600-360) на дороге не валяются. 1 матч - как победа на АТП 250)) Плюс, в рейтинге можно скакнуть с 51 места на 35! А 35...это уже почти посев на Шлемах.
Так и теннис, эпоха титанов и преодолевателей до подсказок и приторная эпоха инсты с подсказками и ободрением тренера после каждого розыгрыша)
Так сказать привык уже к прекрасной игре от Карлоса