203 человека пострадали во время празднования чемпионства «Наполи». Были пулевые и ножевые ранения, передозировка кокаином

Сотни людей получили травмы во время празднования титула «Наполи».

203 человека обратились в больницы с различными травмами, полученными в ночь празднования скудетто, сообщает La Gazzetta dello Sport.

4 человека получили пулевые ранения. Кроме того, у обратившихся были ножевые ранения, ожоги от файеров, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, повреждения глаз от файеров и взрывов петард, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Один человек попал в больницу из-за передозировки кокаином.

Кроме того, 26-летний мужчина скончался ночью в больнице от огнестрельных ранений, однако этот инцидент не связан с празднованиями – по словам префекта Неаполя, на него была организована засада.

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