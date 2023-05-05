203 человека пострадали во время празднования чемпионства «Наполи». Были пулевые и ножевые ранения, передозировка кокаином

Теги серия А Италия происшествия болельщики Наполи Футбол

Сотни людей получили травмы во время празднования титула «Наполи».

203 человека обратились в больницы с различными травмами, полученными в ночь празднования скудетто, сообщает La Gazzetta dello Sport.

4 человека получили пулевые ранения. Кроме того, у обратившихся были ножевые ранения, ожоги от файеров, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, повреждения глаз от файеров и взрывов петард, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Один человек попал в больницу из-за передозировки кокаином.

Кроме того, 26-летний мужчина скончался ночью в больнице от огнестрельных ранений, однако этот инцидент не связан с празднованиями – по словам префекта Неаполя, на него была организована засада.

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98 комментариев

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Super Bock
207 человек не пострадали, во время просмотра матча Торпедо Урал.
+324
-12
+312
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SuperStarrrr
Ответ Super Bock
207 человек не пострадали, во время просмотра матча Торпедо Урал.
а психологические травмы учитывали?
+260
-3
+257
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Konstantin Meerov
все как и любил Армандыч
+130
0
+130
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БляхаджинсКарпина
о, Еременко в Неаполе отмечал?
+70
-11
+59
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Нейтральный критик
Ответ Wasilij Petrow
" передозировки кокаином" - кокаина.
Кокаинум.
+53
0
+53
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Прекрасная РФПЛ будущего
"Были пулевые и ножевые ранения, передозировка кокаином" - и это только на поле Удинезе после финального свистка. Что творилось в Неаполе словами не передать
+49
-3
+46
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Rosslyn
там без праздника больше режут и стреляют, хорошо всё
+38
0
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Can
Если у вас на вечеринке не будет чего то подобного, то даже не думайте меня приглашать!)))
+36
0
+36
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Ответ БляхаджинсКарпина
о, Еременко в Неаполе отмечал?
По заветам Диего
+40
-4
+36
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SuperStarrrr
Праздничная дорожка
+24
-1
+23
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Антон
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
"Были пулевые и ножевые ранения, передозировка кокаином" - и это только на поле Удинезе после финального свистка. Что творилось в Неаполе словами не передать
Только в раздевалке
+22
0
+22
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Alex Armstrong
Когда смотрим архивные записи с Марадоной, всегда удивлялись как болельщики после матча выскакивали на поле и Диего постоянно оказывался в этом безумном кольце. Всё таки с популярностью и славой Диего не сравнится ни один игрок в истории. Сегодня Наполи повторил то, что во времена Мараду творилось постоянро
Наполи с победой!!! Чемпионы!
Персонально рад за Хвичи
+31
-10
+21
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МТБ
Ответ Alex Armstrong
Когда смотрим архивные записи с Марадоной, всегда удивлялись как болельщики после матча выскакивали на поле и Диего постоянно оказывался в этом безумном кольце. Всё таки с популярностью и славой Диего не сравнится ни один игрок в истории. Сегодня Наполи повторил то, что во времена Мараду творилось постоянро Наполи с победой!!! Чемпионы! Персонально рад за Хвичи
Ну бред же. Было полно популярных игроков в истории. Тот же Пеле. То, что они там выскакивали в кольцо говорит о том, что безопасность на стадионах была хреновее.
+21
-2
+19
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Илья Савчук
Обычный день в Неаполе
+19
0
+19
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инок
Праздновали чемпионство - ну как тут обойтись без стрельбы и поножовщины. Неаполь очень криминальный город.
+20
-2
+18
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SadlerRG
Сегодня я буду кутить. Весело, добродушно, со всякими безобидными выходками.
+13
0
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Вадим__Ситов
Тот, который с передозом попал, просто стремился порадоваться успеху лично с Диего
+11
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Ян Константинопольский
Ответ Wasilij Petrow
" передозировки кокаином" - кокаина.
"Почиму ти свэгда к грузи́м придьераешьча? Потому что мы такия прастыя луди...?" (с)
+10
0
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mold-cel
отменить Fan ID? вы что хотите как в Неаполе?)
+9
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Wasilij Petrow
" передозировки кокаином" - кокаина.
+9
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Konstar
Армандыч с небес: как в старые добрые времена
+10
-2
+8
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Лютик
Ответ SuperStarrrr
а психологические травмы учитывали?
Не положено!
+7
0
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Russ Ivan
Немедленно командировать туда Терюшкова для внедрения FAN ID...
+7
-1
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Stt
Ответ Super Bock
207 человек не пострадали, во время просмотра матча Торпедо Урал.
Вот что фанайди животворящий делает.
+6
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выходец из убежища
Ответ инок
Праздновали чемпионство - ну как тут обойтись без стрельбы и поножовщины. Неаполь очень криминальный город.
Чего ещё ждать от города, где всем заправляет мафия?
+5
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