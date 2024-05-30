Кобель и Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES. Доннарумма – 4-й, Онана – 5-й, Эдерсон – 7-й
Грегор Кобель и Анатолий Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES.
Международный центр спортивных исследований составил список из 10 самых дорогих вратарей мира.
В рейтинг вошли:
1-2. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд) – 66 млн евро;
1-2. Анатолий Трубин («Бенфика») – 66 млн евро;
3. Диогу Кошта («Порту») – 56 млн евро;
4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 53 млн евро;
5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») – 51 млн евро;
6. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 47 млн евро;
7. Эдерсон («Манчестер Сити») – 43 млн евро;
8. Андрей Лунин («Реал») – 39 млн евро;
9-10. Майк Меньян («Милан») – 37 млн евро;
9-10. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 37 млн евро.
Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й
Коста - 45
Доннарумма - 40
Кобель - 40
Меньян - 40
Мамардашвили - 35
Викарио - 35
Райа - 35
Эдерсон - 35
Онана - 35
Облак - 30