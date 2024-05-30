Кобель и Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES. Доннарумма – 4-й, Онана – 5-й, Эдерсон – 7-й

Грегор Кобель и Анатолий Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований составил список из 10 самых дорогих вратарей мира.

В рейтинг вошли:

1-2. (« » Дортмунд) – 66 млн евро;

1-2. (« ») – 66 млн евро;

3. Диогу Кошта («Порту») – 56 млн евро;

4. Джанлуиджи Доннарумма (« ») – 53 млн евро;

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») – 51 млн евро;

6. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 47 млн евро;

7. Эдерсон («Манчестер Сити») – 43 млн евро;

8. Андрей Лунин («Реал») – 39 млн евро;

9-10. Майк Меньян («Милан») – 37 млн евро;

9-10. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 37 млн евро.

Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й