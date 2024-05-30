Кобель и Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES. Доннарумма – 4-й, Онана – 5-й, Эдерсон – 7-й

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Грегор Кобель и Анатолий Трубин – самые дорогие вратари мира по версии CIES.

Международный центр спортивных исследований составил список из 10 самых дорогих вратарей мира. 

В рейтинг вошли:

1-2. Грегор КобельБоруссия» Дортмунд) – 66 млн евро;

1-2. Анатолий ТрубинБенфика») – 66 млн евро;

3. Диогу Кошта («Порту») – 56 млн евро;

4. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 53 млн евро;

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед») – 51 млн евро;

6. Барт Вербрюгген («Брайтон») – 47 млн евро;

7. Эдерсон («Манчестер Сити») – 43 млн евро;

8. Андрей Лунин («Реал») – 39 млн евро;

9-10. Майк Меньян («Милан») – 37 млн евро;

9-10. Георгий Мамардашвили («Валенсия») – 37 млн евро. 

Беллингем – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Холанд – 2-й, Ямаль – 8-й, Палмер – 12-й

26 комментариев
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Ловите наркоманов
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Игра в Бенфике, Порту и Спортинге сразу даёт буст к ценнику. Зачастую неоправданный.
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Угар
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Самый дорогой кобель в мире.
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Ответ fc2x5ds9t2
Ну не знаю даже … Лунин точно лучше Онана это как минимум
Лучше кипера, у которого самый высокий процент отбитых ударов в створ в АПЛ? Лечись
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Ответ fc2x5ds9t2
Ну не знаю даже … Лунин точно лучше Онана это как минимум
лунин запасной игрок реала.а игрок запаса как априори не может дорого стоить.ведь учитывается карьера игрока первую очередь
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Я больше Трансфермаркт верю:

Коста - 45
Доннарумма - 40
Кобель - 40
Меньян - 40
Мамардашвили - 35
Викарио - 35
Райа - 35
Эдерсон - 35
Онана - 35
Облак - 30
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Это они ещё Сафонова в ПСЖ не видели )
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А где здесь Нойер ? Он что , за еду играет в Баварии ?
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В первый раз про какого то ноунейма Трубина узнал .
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Послезавтра будем смотреть Кобеля с Лунтиком
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Ловите наркоманов
Надеюсь, на 11 месте Лещук из Динамо, а на 12 Песьяков?
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Ловите наркоманов
Чем Трубин хуже самого дорого вратаря мира Кепы? Эти ценники условны, сколько заплатят, столько он и стоит
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Ответ Евгений Сидоров
Игра в Бенфике, Порту и Спортинге сразу даёт буст к ценнику. Зачастую неоправданный.
Нолик добавляет к цифре)))
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Доннарумма будет самым дорогим сменщиком в мире.
С чего такие выводы?
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Шутки про друга сучки в студию
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Андрей Онана есть, значит с рейтингом все в порядке
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Если брать результаты и уровень в команд то по ощущению Лунин должен быть где то в лидерах
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Чего нафиг?Онана, пускавший всё в этом сезоне стоит 50 млн?
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Ого... неожиданно
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