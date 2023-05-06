Видаль о Месси и критике: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Люди становятся все безумнее»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Артуро Видаль Футбол

Артуро Видаль поддержал Лионеля Месси из-за критики в адрес аргентинца.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» отстранил футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо». Месси извинился за этот инцидент.

«Это сумасшествие. Люди становятся все безумнее и безумнее. Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Можно просто наблюдать за его игрой.

Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок Франции, но они лидируют в чемпионате. А еще он чемпион мира.

Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму.

Лионель забил много голов вместе с Мбаппе, и большая часть результативных передач команды принадлежит ему», – сказал бывший футболист «Барселоны» в интервью ESPN.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

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89 комментариев

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Екн Лор
Никто вроде Холанда не оскорблял
+79
-27
+52
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Антон Киселёв
"А ещё он чемпион мира" - это уже стало главным аргументом персофанов в данной ситуации
+51
-18
+33
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FNT
Оскорблять никого нельзя. А критиковать можно всех.

И какое дело фанатам ПСЖ до чемпионства мира Месси, я не понимаю.
+25
-2
+23
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Алексей Власов
А что еще оставалась фанам ПСЖ сказать этому "лучшему игроку" который за 4 матча в плей офф ЛЧ выдал 0 голов, 0 голевых и назабитую пенку
+39
-21
+18
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Екн Лор
Ответ Антон Киселёв
"А ещё он чемпион мира" - это уже стало главным аргументом персофанов в данной ситуации
По сути в этом сезоне он и есть игрок одного турнира (фермерскую лигу не учитываем). Любят вспоминать Роналдо, который получил ЗМ в 2002, но почему-то забывают о Снейдере. Лучший ассистент ЛЧ и финалист ЧМ с 5+1 по гол+пас, но ЗМ получил сами знаете кто.
+25
-11
+14
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Антон Киселёв
Ответ rigobersong
У вас выходной, вы уехали далеко на рыбалку, тут звонит начальство и говорит, планы поменялись выходи! Любой вменяемый человек понимает, что вины Месси в этом безумном хаосе просто нет. В ПСЖ работают дилентанты от футбола:) Месси же все и всем доказал, даже в 35 лет, он является единственным игроком в топ-5 Лиг у кого оценка на whoscored больше 8ми баллов. Является самым результативным игроком Лиги 1 с 15+15. Что этим бездарностям еще нужно от возрастного футболиста непонятно. Но время все расставило давно по своим местам:))
Все остальные игроки ПСЖ были в курсе внеплановой тренировки, и только у Месси не ловил сотовый на "рыбалке" 🤣
+17
-5
+12
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Роман
Ответ Алексей Власов
А что еще оставалась фанам ПСЖ сказать этому "лучшему игроку" который за 4 матча в плей офф ЛЧ выдал 0 голов, 0 голевых и назабитую пенку
Это всё потому что заговор. Французские болельщики обиделись на победу Месси и выгоняют святого Леонида.

Фаны Месси не врут, ведь они это убедительно так говорят.
+11
-4
+7
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Ola BP
Оскорблять вообще никого нельзя, ни лучшего, ни среднего.
Футбол - игра, а не битва.
Только законченные фрики поливают помоями игроков.
+7
-1
+6
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Роман
Дайте Месси поскорее Кюрасао. Чтобы это безумие побыстрее забылось.
+8
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Фан Рубина
Наоборот - люди прозревают. И видят престарелого распиаренного ногомячиста с раздутым ЧСВ. Который когда-то может быть и был неплох, но лишь на фоне остальных всё более деградирующих по уровню футболистов. А ныне играющего так, будто он должен был закончить карьеру года три назад.

Естественно, если на фоне дорожающих билетов и отвратительных стадионных бургеров с логотипом ПСЖ за 7 евро приходится наблюдать на поле такую личность - губы сами складываются, чтобы свистеть от возмущения.
+11
-7
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Философ Востока
У комментаторов сверху уже начался сезон "лишь бы не Месси". В 2021 году они были фанатами поочерёдно: Канте, Мбаппе, Жоржиньо, Лёвы. А теперь выяснилось, что с малых лет болеют за их единственную надежду - Холанда 😆
+2
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TheCreator
Ответ Екн Лор
Никто вроде Холанда не оскорблял
Чел, я понимаю, что ты без головы, но тащит МС Кевин Де Брюйне.
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jonnysilverhand01
Безумство это восхвалять тепличного футболиста одной команды в одной Ла Лиге, забывая про Хави и Иньесту, а про ЗМ это уже сверхбезумие, Снайдер, Левандовски, Иньеста прочувствовали это на себе, в про катарский мир и левые пенки, это вообще угар
+9
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distress of ignorance
Оскорблять никого нельзя (только в самых крайних случаях) , причем тут статус в футболе?
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VERBLYUD
Видаль прав, люди становятся все безумнее. Месси проводит очень сильный сезон, ЧМ+Лига1+Суперкубок+лучший игрок этих турниров+топовая статистика. Люди должны восхищаться сезоном Лео, но некоторые его хейтят... За что? За то, что он не выиграл ЛЧ? Так он выиграл турнир намного круче ЛЧ. Хейтеры требуют от него в одном сезоне выиграть и ЧМ, и ЛЧ, безумие...
Окей, тогда если Холанд или Бензема выиграют ЛЧ, все дружно будем хейтить их за то, что они в том же сезоне не выиграл еще и ЧМ.
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Тюменский медвежонок
какая разница что он завоевал "до", если он в ПСЖ ничего не может и не приносит результат который от него все ждали? 2 провальных года в ЛЧ
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Дмитрий Сологубов
В Бахмуте полный 3,14здец.
А вы тут сидите!
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Chyngyz Orozaliev
купил значит Бугатти, дорогую машину, но она начала глохнуть и не ехать, но не будем ругать, ведь Бугатти лучшая машина
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Universal1000
Ответ Goofts
За бомбардирский рекорды, они готовы опу Лизать одному 38летнему инфантильному подростку
Ну там то вообще клиника.
Главный кринж последних лет 10 в мировом футболе однозначно.
Должен был заканчивать карьеру объективно имея в 4 раза меньше Золотых Мячей, чем Месси. Как и было в 2012. То там что началось с 2013 это конечно....мда.
Благо был унижен и растоптан по итогу симулянт, нытик и нарцисс дико переоцененный.
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AnMe
Ответ jonnysilverhand01
Безумство это восхвалять тепличного футболиста одной команды в одной Ла Лиге, забывая про Хави и Иньесту, а про ЗМ это уже сверхбезумие, Снайдер, Левандовски, Иньеста прочувствовали это на себе, в про катарский мир и левые пенки, это вообще угар
Подожди, зонтик вытащу, а то ливень из твоих глаз)
За 10 год придраться можно, то Лева здесь каким боком, который ниче не выиграл в 21 году?😂 или ему нужно было за 20 год давать, забив на игроков и их результаты в 21году?)))))
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distress of ignorance
Ответ Goofts
Это как задавать вопрос: какое дело фанатам КРИНЖИНАЛДУ до чемпионства Месси, я не понимаю. Фанаты ПСЖ = персофаны Мбаппе. А Месси победил праймового 24летнего Мбаппе, став лучшим игроком в сезоне.
Я бы на твоем месте завещал свой мозг науке после смерти. Нужно изучить этот кладезь столь гениальных теорий
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Goofts
Ответ jonnysilverhand01
Безумство это восхвалять тепличного футболиста одной команды в одной Ла Лиге, забывая про Хави и Иньесту, а про ЗМ это уже сверхбезумие, Снайдер, Левандовски, Иньеста прочувствовали это на себе, в про катарский мир и левые пенки, это вообще угар
Безумство не замечать волшебство и магию Месси на поле
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Goofts
Ответ Тюменский медвежонок
какая разница что он завоевал "до", если он в ПСЖ ничего не может и не приносит результат который от него все ждали? 2 провальных года в ЛЧ
От Зубастика ждали 10 лет победы в ЛЧ и что?
От Ибры ждали 15лет победы в ЛЧ?
Фаны Парижа ждали от Неймара и Мбаппе 4 года победы в ЛЧ?
Фаны Ювентуса ждали от Роналду победы в ЛЧ с 2018 по 2021, а не вылетов от ЛИОНА (идущего в том сезоне на 10месте), Аякса, Порту
Продолжать?
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Владимир Владимирович
Странно что Псж не решили этот вопрос наедине , всё таки ни какой нибудь Да Силва Соуза нарушил правила в контракте, а один из лучших спортсменов в истории спорта, могли бы и без резонанса обойтись , можно подумать из за этого Псж потерпел крах. 🤷‍♂️ хз, некрасиво со стороны Псж
+2
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Айрат Ситдиков
Ну видаль на своей волне парень, плюс и не очень умный)
+4
-3
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