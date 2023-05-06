Видаль о Месси и критике: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Люди становятся все безумнее»
Артуро Видаль поддержал Лионеля Месси из-за критики в адрес аргентинца.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» отстранил футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо». Месси извинился за этот инцидент.
«Это сумасшествие. Люди становятся все безумнее и безумнее. Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Можно просто наблюдать за его игрой.
Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок Франции, но они лидируют в чемпионате. А еще он чемпион мира.
Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму.
Лионель забил много голов вместе с Мбаппе, и большая часть результативных передач команды принадлежит ему», – сказал бывший футболист «Барселоны» в интервью ESPN.
Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?
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И какое дело фанатам ПСЖ до чемпионства мира Месси, я не понимаю.
Фаны Месси не врут, ведь они это убедительно так говорят.
Футбол - игра, а не битва.
Только законченные фрики поливают помоями игроков.
Естественно, если на фоне дорожающих билетов и отвратительных стадионных бургеров с логотипом ПСЖ за 7 евро приходится наблюдать на поле такую личность - губы сами складываются, чтобы свистеть от возмущения.
Окей, тогда если Холанд или Бензема выиграют ЛЧ, все дружно будем хейтить их за то, что они в том же сезоне не выиграл еще и ЧМ.
А вы тут сидите!
Главный кринж последних лет 10 в мировом футболе однозначно.
Должен был заканчивать карьеру объективно имея в 4 раза меньше Золотых Мячей, чем Месси. Как и было в 2012. То там что началось с 2013 это конечно....мда.
Благо был унижен и растоптан по итогу симулянт, нытик и нарцисс дико переоцененный.
За 10 год придраться можно, то Лева здесь каким боком, который ниче не выиграл в 21 году?😂 или ему нужно было за 20 год давать, забив на игроков и их результаты в 21году?)))))
От Ибры ждали 15лет победы в ЛЧ?
Фаны Парижа ждали от Неймара и Мбаппе 4 года победы в ЛЧ?
Фаны Ювентуса ждали от Роналду победы в ЛЧ с 2018 по 2021, а не вылетов от ЛИОНА (идущего в том сезоне на 10месте), Аякса, Порту
Продолжать?