Видаль о Месси и критике: «Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Люди становятся все безумнее»

Артуро Видаль поддержал Лионеля Месси из-за критики в адрес аргентинца.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» отстранил футболиста на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Он пропустит матчи против «Труа» и «Аяччо». Месси извинился за этот инцидент.

«Это сумасшествие. Люди становятся все безумнее и безумнее. Нельзя оскорблять лучшего футболиста в мире. Можно просто наблюдать за его игрой.

Понятно, что он не выиграл для них Лигу чемпионов и Кубок Франции, но они лидируют в чемпионате. А еще он чемпион мира.

Он принимал участие во всех матчах, ни разу не получил травму.

Лионель забил много голов вместе с Мбаппе, и большая часть результативных передач команды принадлежит ему», – сказал бывший футболист «Барселоны» в интервью ESPN.

Месси извинился перед «ПСЖ»! Что еще известно об отстранении?

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