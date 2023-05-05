«Металлург» и «Салават» – главные претенденты на Рейдеборна. Вратарь хочет зарабатывать 50 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА возможные переходы КХЛ Адам Рейдеборн Хоккей

«Металлург» и «Салават Юлаев» являются главными претендентами на Адама Рейдеборна.

Как сообщает Metaratings, сторона вратаря ожидает получить оклад в размере 50 млн рублей за сезон.

Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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41 комментарий

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Rialto 82
Ну цена адекватная, всяко лучше Ежа
+16
-2
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Олег
У Магнитки всё вообще запутано.
И Загидулин и Паскуале.
Нечего не понятно...
+5
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Hudson_Hawk
Ответ Aidaraza 85 Badertdinov
В Салавате он уже. Успокойтесь
Доказательства?
+5
-1
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Айсар Сайфутдинов
Так ну вроде он в СЮ перейдет
Если я не ошибаюсь
+3
-1
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Рамис Зарипов
Уфе больше необходим !!!
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-1
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Magnit102
Магниты легко полтос насыпят,тут дело в другом....
+3
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Олег
Ответ Rialto 82
Вторым после Паскуале? Это решето себе оставьте. Т.б. он хотел 100 лямов
За Паскуале 100 не кто не даст.
Я думаю он уже это понял...
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Олег
Ответ Magnit102
Я тоже так считаю.Но возраст ещё отличный,по хоккейным меркам.Его уровень был виден по возвращению из-за лужи.Ровным счётом ничего не изменилось...
Посмотрим,всё ровно его уже подписали. Но кто ещё будет,вот это вопрос.
+1
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Magnit102
Ответ Олег
А по тебе кто лучше Паскуале за 80 и Рейдебор за 50.?
Однозначно второй,Рейдеборн.Но в итоге получим Загу.......
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Magnit102
Ответ Олег
Лет то ему уже не мало. Уровень есть либо нет. Мне кажется что у него его нет.
Я тоже так считаю.Но возраст ещё отличный,по хоккейным меркам.Его уровень был виден по возвращению из-за лужи.Ровным счётом ничего не изменилось...
+1
0
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Александр Матийцев
Ответ Олег
У Магнитки всё вообще запутано. И Загидулин и Паскуале. Нечего не понятно...
По ходу Разин решил Рашникова тряхнуть не слабо, ну чтож в добрый путь соседи. Болелы СЮ всегда хорошо относятся к магнитам.
+1
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Михаил Барвинский
Ответ Rialto 82
Ну цена адекватная, всяко лучше Ежа
Можно даже попробовать перебить магнитов 55-60 дать...
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artist777
Ответ Garrincha_the best
Звучит на первый взгляд неплохо для сегодняшнего уровня Салавата, но для сравнения у Метсолы в последнем сезоне за Уфу (21-22) был к.н. 1.87 против 2.30 у шведа с чемпионской зашитой в этом. Годом ранее было 2.37.
Он и в Ак Барсе так же и просидел 2 номером.Этот сезон совсем не показатель.Занимать место легионеры не совсем разумно, если только периодически будут сажать на лавку
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Rialto 82
Ответ Амин Манн
В ЦСКА защита не слабая, нужно учитывать. Однако опыт у него сильный, настроиться может, судя по регулярке и плофу однозначно лучше неуравновешенного Ежова. Беспокойство только за то что уфа непотянет его контракт
Салават в прошлом году хотел дать 60млн Паскуале, т.ч. 50 на Рейдеборна точно найдёт
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Magnit102
Ответ Олег
За Паскуале 100 не кто не даст. Я думаю он уже это понял...
Правильно мыслишь 👍
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Амин Манн
Ответ Rialto 82
Салават в прошлом году хотел дать 60млн Паскуале, т.ч. 50 на Рейдеборна точно найдёт
Может показывает бурную деятельность, на амом деле денег нет
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Олег
Ответ Александр Матийцев
По ходу Разин решил Рашникова тряхнуть не слабо, ну чтож в добрый путь соседи. Болелы СЮ всегда хорошо относятся к магнитам.
Взаимно. У Рашникова лишнего не возьмёшь. Только на нужное дело.😉 Кто подпишет непонятно.
НО Уфу уважаю тоже. 👍
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Sever12
Адекватный запрос, вполне можно 50 просить, выступил он очен достойно.
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Олег
Ответ Aidaraza 85 Badertdinov
В Салавате он уже. Успокойтесь
Откуда информация?
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GregWS
Миссия Борна
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MESSIya
Ответ Hudson_Hawk
Доказательства?
Хайруллин из СЭ
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MESSIya
Ответ Олег
Откуда информация?
Журналист Хайруллин из СЭ
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Олег
Ответ Magnit102
Нужно глянуть на Загу в деле,в первую очередь.Скажем,на предсезонке.Научился ли хоть чему-то за бугром Тёма,или нет.
Лет то ему уже не мало.
Уровень есть либо нет.
Мне кажется что у него его нет.
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Garrincha_the best
Звучит на первый взгляд неплохо для сегодняшнего уровня Салавата, но для сравнения у Метсолы в последнем сезоне за Уфу (21-22) был к.н. 1.87 против 2.30 у шведа с чемпионской зашитой в этом. Годом ранее было 2.37.
+1
-1
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Олег
Ответ Magnit102
Магниты легко полтос насыпят,тут дело в другом....
А по тебе кто лучше Паскуале за 80 и
Рейдебор за 50.?
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