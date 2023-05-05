«Металлург» и «Салават» – главные претенденты на Рейдеборна. Вратарь хочет зарабатывать 50 млн рублей за сезон (Metaratings)
«Металлург» и «Салават Юлаев» являются главными претендентами на Адама Рейдеборна.
Как сообщает Metaratings, сторона вратаря ожидает получить оклад в размере 50 млн рублей за сезон.
Ранее появилась информация о том, что ЦСКА и Рейдеборн решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.
Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.
В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.
В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
И Загидулин и Паскуале.
Нечего не понятно...
Если я не ошибаюсь
Я думаю он уже это понял...
НО Уфу уважаю тоже. 👍
Уровень есть либо нет.
Мне кажется что у него его нет.
Рейдебор за 50.?