Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Нью-Джерси» при 1-0 в серии
«Каролина» примет «Нью-Джерси» во втором матче серии Кубка Стэнли.
Второй раунд
- Дата проведения
- 6 мая, 03.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Каролина» примет «Нью-Джерси» во втором матче серии Кубка Стэнли.
Второй раунд
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Martinook-Kotkaniemi-Fast
Drury-Staal-Necas
Stepan-Stastny-Puljujarvi
Slavin-Burns
Skjei-Pesce
Gostisbehere-Chatfield
Andersen
Raanta