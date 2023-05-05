Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Нью-Джерси» при 1-0 в серии

Теги результаты Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Каролина» примет «Нью-Джерси» во втором матче серии Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Каролина – Нью-Джерси
Дата проведения
6 мая, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Стэнли

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41 комментарий

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Cube Litening C:68X
Ответ Авл Агерий
Я уже заготовил пиво в холодильнике, сейчас ложусь спать, завёл будильник. Вы не представляете какой это кайф в выходной день потом ночью проснуться, под американский гимн открыть баночку пива и смотреть хоккей!
Гимн стоя слушаешь,приложа руку к сердцу? 😁
+12
-1
+11
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kolhoz-ataka
Noesen-Aho-Jarvis
Martinook-Kotkaniemi-Fast
Drury-Staal-Necas
Stepan-Stastny-Puljujarvi

Slavin-Burns
Skjei-Pesce
Gostisbehere-Chatfield

Andersen
Raanta
+4
0
+4
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Gartner
Ответ Суворов Антон
Хабибас..
ты кто? что тебе надо какой еще хабибас?
+5
-1
+4
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Марат Хасиятуллин
Нью - Джерси удачи 👍 нужно обязательно побеждать во второй игре.
+7
-4
+3
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HCBV
5-1? А потом Дэвилс включатся на полную ))
+3
-1
+2
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
За Палата! За дьяволов!
+3
-1
+2
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Авл Агерий
Я уже заготовил пиво в холодильнике, сейчас ложусь спать, завёл будильник. Вы не представляете какой это кайф в выходной день потом ночью проснуться, под американский гимн открыть баночку пива и смотреть хоккей!
+6
-4
+2
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Федя-гол
Ответ Montreal
Думаю уже с этой стадии можно не с уверенностью но сказать что. Флорида команда Золушка , которая преобразилась и вжилась в этот стиль , режим ПО . Ну и сбостонов им повезло которые в сезоне всех рвали . Торонто - прошли Тампу ( за 1.75 кэпы) и с 2004 вроде 1 круг преодолели , на этом Торонто все. Короллина - да еще в отсутствии прошлогодних Рейнджерс является фаворитом кубка Стенли . С их гибридным хоккеем который приобретает любой вид игры от многоходовочек до выбивание и выбрасываете на убой. Джерси хороший состав разбавленный обычным или опытными игроками и вратарям который в регулярен то толком не играла уж про ПО он не знает ни чего. Вегас для меня загадка не Золушка и не новичок ПО просто загадка . Эдмонтон поднабравшись опыта прошлых ПО закономерный исход . Даллас 2 претендент после ураганов на КС . Ну и кракены с лозунгом труд псе перетруд ( Аля Айлендерс годами ранее) . И дело в том что каждый может выиграть чашку ( кроме Вегаса и кракенов) и в том что мне нравится игра ураганов и далласа а в итоге чашку возьмет Флорида или наоборот измученная Флорида проиграет кому-нибудь в финале .
не может быть твоя команда фаворитом, когда 3 человека из топ-6 вылетают
+3
-1
+2
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Евгений Белоус
Ответ Cube Litening C:68X
Гимн стоя слушаешь,приложа руку к сердцу? 😁
приклонив колено в радужной кофте
+3
-2
+1
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The world champion 1998
Ответ Суворов Антон
Дьяволс.. Нужно размотать этот судейский проект под названием Каролина.. Пожесче с ними.. Тренеру Раффу нужно пересмотреть серию Каролина vs Айлендерс...
Схемы Ламберта уже переданы в штаб Джерси?
+2
-1
+1
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ogent
Ответ Суворов Антон
Дьяволс.. Нужно размотать этот судейский проект под названием Каролина.. Пожесче с ними.. Тренеру Раффу нужно пересмотреть серию Каролина vs Айлендерс...
Суворова, смотри как бы кто тебя не размотал?
+1
0
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Марсель Объелся
Ответ Суворов Антон
Дьяволс.. Нужно размотать этот судейский проект под названием Каролина.. Пожесче с ними.. Тренеру Раффу нужно пересмотреть серию Каролина vs Айлендерс...
Забавно слушать про судейский проект, когда ты играешь в городе с населением 500К человек. Даа, НХЛ очень хочется тянуть Каролину, у них же столько звезд и хайпа
+2
-1
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ogent
Ответ Gartner
ты кто? что тебе надо какой еще хабибас?
Это местный тролль.....не нужно обращать на него внимание
+1
0
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Gartner
Ответ HCBV
5-1? А потом Дэвилс включатся на полную ))
С Каролиной такое не проканает
+4
-3
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Юрий Богданов
Солдаты БриндАмора идут в бой
+1
0
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Авл Агерий
Ответ Cube Litening C:68X
Гимн стоя слушаешь,приложа руку к сердцу? 😁
Я живу в европейской части РФ. Мне это необязательно.
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hhlg
Ответ Cube Litening C:68X
Почему опять не по плану, Эдмонтон -Лас Вегас два дня отдыха, вместо одного..
Тащат бегунка 😁
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Pink Floyd1276
Ответ Cube Litening C:68X
Почему опять не по плану, Эдмонтон -Лас Вегас два дня отдыха, вместо одного..
Странно как-то, ведь первые матчи проводят в одном городе, могли бы после второго дать дополнительный для перелетов и отдыха.
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Jeff Lebowski
Ответ Авл Агерий
Я уже заготовил пиво в холодильнике, сейчас ложусь спать, завёл будильник. Вы не представляете какой это кайф в выходной день потом ночью проснуться, под американский гимн открыть баночку пива и смотреть хоккей!
На предыдущем месте жительства у меня был сосед-реднек, бывший полицейский, который потом выучился на юриста. И он, видимо, для того, чтобы привить детям патриотизм, каждое утро будил их в школу гимном США. Вы не представляете, какой это был кайф, лечь спать заполночь и проснуться в 6 часов утра под звуки гимна. Чтоб ему в раю ангелы гимн включали, когда он в нужнике будет сидеть :-)
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Тащат бегунка 😁
Бегунка в кислородной камере рассолом отпаивают.
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Jeff Lebowski
Ответ hhlg
Тащат бегунка 😁
Как думаешь, может Ови за вечер 1,75л белой выпить под хорошую закуску?
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ogent
Ответ Суворов Антон
Огент.. Ты же в Бога веришь.. Как ты можешь такие вещи писать? Какие-то не богоугодные у тебя слова и мысли.. Жалко мне тебя!
Себя лучше пожалей.......
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Джон Мщузавсех
Ответ kolhoz-ataka
Noesen-Aho-Jarvis Martinook-Kotkaniemi-Fast Drury-Staal-Necas Stepan-Stastny-Puljujarvi Slavin-Burns Skjei-Pesce Gostisbehere-Chatfield Andersen Raanta
Да уж, не пойми что, может 4е звено опаснее первого, а может все в отбой сыграют.
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NACfoRekcuF
Ответ Юрий Богданов
Солдаты БриндАмора идут в бой
Деревянные? Всегда казались деревянными, этакие перекананные буратины.
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язнаюгдеты
Финал Каролина - Даллас. Гол Дадонова в овере седьмого матча
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