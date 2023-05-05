Надаль пропустит «Мастерс» в Риме
Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.
«Несмотря на то, что в последние несколько дней я заметил улучшение, я много месяцев не мог тренироваться на высоком уровне, и нужно время на то, чтобы заново приспособиться. У меня нет выбора, кроме как с этим смириться и работать дальше», – написал Надаль.
Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра
28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.
Очень похоже, что это конец
впрочем, всё ещё не сомневаюсь в его победе на РГ
Но ладно, будем следить за противостоянием
Медведева/Зверева/Циципаса против Алькараса/Руне/Синнера. А в ближайшие 2 года ещё зарубу этой шестерки с Новаком понаблюдаем
Нужно досрочно завершать сезон и готовиться к прощальному 24 году: для галочки приехать на АО, сыграть пару грунтовых туриков + РГ и завершить карьеру на олимпиаде