Надаль пропустит «Мастерс» в Риме

снялся с «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.

«Несмотря на то, что в последние несколько дней я заметил улучшение, я много месяцев не мог тренироваться на высоком уровне, и нужно время на то, чтобы заново приспособиться. У меня нет выбора, кроме как с этим смириться и работать дальше», – написал Надаль.

Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра

28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.

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