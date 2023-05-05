Надаль пропустит «Мастерс» в Риме

Теги Рафаэль Надаль ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Риме, который начнется 10 мая.

«Несмотря на то, что в последние несколько дней я заметил улучшение, я много месяцев не мог тренироваться на высоком уровне, и нужно время на то, чтобы заново приспособиться. У меня нет выбора, кроме как с этим смириться и работать дальше», – написал Надаль.

Надаль пропустил все турниры после Australian Open из-за травмы бедра

28 мая начнется «Ролан Гаррос», где испанцу предстоит защищать титул.

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41 комментарий

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Tarkovski
Да уж, Надаль без практики на РГ - может получиться как у Феди на последнем его Уиме. Два-три круга может пройти а потом кто-то из топ-10 и всё
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инок
Пусть до конца восстановится - очень хотелось бы увидеть Надаля на Ролан Гарросе
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+9
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Ночная Фурия
Ответ Sibirachok
Привет! Ну это в лучшем случае. Как болельщик Рафаэля Надаля, который не играет, а наблюдает, считаю, что это неправильно. Без игровой практики может получится полное фиаско. И вообще, тут аналогия с Роджером Федерером, который просто красиво ушел... Рафа уже все завоевал, но все же попытка не пытка. Пусть сыграет на Ролан Гаррос 2023 в Париже, и может повезет. Все же удачи Величайшему!
Федерер красиво ушел? Получив баранку на Уиме от Хуркача? На своем самом успешном Шлеме - баранку??? Ну, если это красивый уход..........
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Араик Оганесян
Это Мастерс пропустит Надаля в Риме
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+8
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Верховенский1990
Ну на РГ то старина сыграет, и на этом все. Надеюсь, Новак еще пару лет отыграет и порадует поклонников тенниса своей игрой.
+10
-3
+7
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Вегетарианец_
Надеюсь, хотя бы Джокович сыграет в Риме. В противном случае, кубок победителя РГ-2023 уже сейчас можно вручать Алькарасу.
+10
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Ben Shelton
эх, пускай хоть с Роллан Гарросом получится 🤞
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Верховенский1990
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Рафа, ну только не пропускай РГ. Ну совсем беда, а если еще и Джокович будет не совсем готов, то что, вручать кубок Алькатрасу? Очень похоже, что это конец
А вы думали, что титаны будут играть до сорока? Через пару лет будете наблюдать за Алькарасом с Руне и Синнером, а что поделаешь.
+6
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Function
Ответ Максим Пестов
Закончилось время Надаля, теперь будут только редкие мучения между долгими восстановлениями от травм( Но ладно, будем следить за противостоянием Медведева/Зверева/Циципаса против Алькараса/Руне/Синнера. А в ближайшие 2 года ещё зарубу этой шестерки с Новаком понаблюдаем
Какое там еще противостояние? Это как противостояние Бердыча и Давида Феррера против большой тройки :)
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Рафа, ну только не пропускай РГ. Ну совсем беда, а если еще и Джокович будет не совсем готов, то что, вручать кубок Алькатрасу?
Очень похоже, что это конец
+5
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Евгений Фабиянчук
Рафулик, на кого ты нас оставляешь:(
впрочем, всё ещё не сомневаюсь в его победе на РГ
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Евгений Фабиянчук
Ответ Верховенский1990
Хорошая шутка, может рафулик еще и Уимблдон выиграет, спустя 15 лет?
нет, на Уиме Рафулик будет бит, если сыграет. но не раньше второй недели
+4
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Андрей Судалин
Ответ Tarkovski
Да уж, Надаль без практики на РГ - может получиться как у Феди на последнем его Уиме. Два-три круга может пройти а потом кто-то из топ-10 и всё
Не уверен. С Федей вообще сравнивать некорректно, сложно себе представить более разных спортсменов из одного и того же вида спорта во всём. Сейчас приедет и всех порвёт как на РГ-2020, когда тоже практики не было. Судя по количеству снятий они там реально какого-то киборга готовят.
+6
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Максим Пестов
Закончилось время Надаля, теперь будут только редкие мучения между долгими восстановлениями от травм(
Но ладно, будем следить за противостоянием
Медведева/Зверева/Циципаса против Алькараса/Руне/Синнера. А в ближайшие 2 года ещё зарубу этой шестерки с Новаком понаблюдаем
+4
-2
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Tarkovski
Ответ Sibirachok
Привет! Ну это в лучшем случае. Как болельщик Рафаэля Надаля, который не играет, а наблюдает, считаю, что это неправильно. Без игровой практики может получится полное фиаско. И вообще, тут аналогия с Роджером Федерером, который просто красиво ушел... Рафа уже все завоевал, но все же попытка не пытка. Пусть сыграет на Ролан Гаррос 2023 в Париже, и может повезет. Все же удачи Величайшему!
Он ни разу в карьере не пропустил РГ, даже в 2016 попытался и уже по ходу турнира только снялся. В этот раз может быть так же, то есть скорее не фиаско а просто перед матчем с топом снимется если почувствует что не выиграет
+2
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Верховенский1990
Ответ Евгений Фабиянчук
Рафулик, на кого ты нас оставляешь:( впрочем, всё ещё не сомневаюсь в его победе на РГ
Хорошая шутка, может рафулик еще и Уимблдон выиграет, спустя 15 лет?
+2
0
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Tarkovski
Ответ Андрей Судалин
Не уверен. С Федей вообще сравнивать некорректно, сложно себе представить более разных спортсменов из одного и того же вида спорта во всём. Сейчас приедет и всех порвёт как на РГ-2020, когда тоже практики не было. Судя по количеству снятий они там реально какого-то киборга готовят.
Перед РГ-2020 у него всё же был Рим насколько помню. И тогда он был здоров. И моложе. В общем сомневаюсь я в том что «всех порвёт»
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JozY
Это очень грустно(
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ногабога
Кажется это конец((
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etozhelesha
Значит и РГ мимо
Нужно досрочно завершать сезон и готовиться к прощальному 24 году: для галочки приехать на АО, сыграть пару грунтовых туриков + РГ и завершить карьеру на олимпиаде
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Mr@k
Все как то тревожно,многовато грунта пропускает
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Алексей Латышов
Ответ Даниил Александров
Интересно, а олимпиада в Париже будет проходить на грунте? А то так наверно неудобно получается: сначала Уимблдон, потом олимпиада на грунте, и потом сразу на хард. И с другой стороны, было бы прикольно посмотреть на стадион Филиппа шатрие с постеленным хардом
На грунте.
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Любитель_ФК
Рафа так давно не играл, что как-то стал забываться. Незаметно, по одному уходит целая эпоха трех королей тенниса и хотя вроде определяется замена, но она довольно расплывчата и не постоянна. Пожалуй единственной яркой звездой начинает светить Алькарас. Может будет один король и остальные при нем, пытающиеся его периодически свергать, пока такой вариант наиболее вероятный судя по последним событиям. А Рафаэлю поскорее выздороветь и посильнее хлопнуть дверью, чтобы запомнилось.
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bars1998
Ответ Любитель_ФК
Рафа так давно не играл, что как-то стал забываться. Незаметно, по одному уходит целая эпоха трех королей тенниса и хотя вроде определяется замена, но она довольно расплывчата и не постоянна. Пожалуй единственной яркой звездой начинает светить Алькарас. Может будет один король и остальные при нем, пытающиеся его периодически свергать, пока такой вариант наиболее вероятный судя по последним событиям. А Рафаэлю поскорее выздороветь и посильнее хлопнуть дверью, чтобы запомнилось.
Алькарасу тяжко будет мотивацию поддерживать, Все таки у великого трио были они друг против друга, это давало им топливо) Да и общество будет его заслуги принижать так как оппозиция Биг трио между собой сделало их величайшими на все времена)
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Tarkovski
Ответ Андрей Судалин
Три матча в Риме - с Бустой и Лайовичем тренировки где-то по часу, а потом поражение от Шварцмана. Да и если подумать кто реально кроме Алькараса, которому ещё надо дойти до финала, сейчас в форме?
Ну Надаль на Карлоса может уже в 1/8 наткнуться. Опыт и мастерство конечно никуда не ушли но его просто по физике могут перебегать. Да и пристреливаться он несколько матчей еще должен, без практики по аутам пуляет всегда
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