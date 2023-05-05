Трое подозреваемых по делу об избиении Алексея Шведа заключены под стражу на 2 месяца

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Глеба Писарева, Князя Амирасланова и Рамзина Амирасланова, обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей до 2 июля.

19-летний Глеб Васильевич Писарев – студент 1-го курса МГИМО.

В судебном заседании обвиняемый под диктовку адвоката заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. И просит суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Со слов адвоката, его подзащитный не участвовал в потасовке, а пытался примирить конфликтующих, на что есть свидетели.

«Информация о том, что драка случилась из-за проигранных ставок – бред. Глеб и его друзья не делают ставки, не занимаются такими вещами. Это 100%. Ситуация сложилась из-за мелкой ссоры, недопонимания, между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией. Сначала они мирно беседовали [на улице, рядом с рестораном]. Потом перешли на повышенные тона, крики, ругань. Вышедший [из ресторана] Алексей попытался предотвратить дальнейшее развитие событий. Каким-то образом. И там уже случилось, то что случилось. Тот роковой удар, который имеет тяжелые последствия для всех участников. Алексею желаю полного выздоровления. Как можно быстрее вернуться на баскетбольную площадку и заниматься любимым спортом. Как он умеет.

Мой сын не принимал участие в драке. Когда он позвонил мне после этого инцидента, то рассказал, что помогал Алексею. Под голову подкладывал свою куртку, воду приносил, до последнего ждал, пока не приедет скорая», – приводит слова отца Писарева, Василия, журналист «Спорт-Экспресс» Тимур Ганеев.

17-летний Рамзин Фаризович Амирасланов учится в Британской высшей школе дизайна.

20-летний Князь Элсеварович Амирасланов учится в МГИМО на переводчика.

Амирасланов вины своей не признал. А его адвокат заявил, что супруга Шведа якобы обидела его подзащитного на национальной почве, что стало мотивом драки. Со слов защитника, ссора из-за ставок на спорт придумана следствием.

«Я не виноват, отпустите, пожалуйста, меня домой. Больше не знаю, что еще сказать», – отметил Князь Амирасланов.

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30 комментариев

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Славонычч
" Мажоры " явно обос#ались 😐
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Andreir888
У Лёхи серьёзные травмы, наказание для мажоров должно быть соответствующим
+45
0
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avcgloronalduMU
Я же говорил, что дело не в ставках, а в том, что эта гопота оборзевшая от вседозволенности искала конфликт, чтобы подраться с самим шведом. оскорбить жену, подругу и будет драка сто пудов
били ногами лежачего Шведа многие, и уж как то слаженно

и что за связи позволили найти телефон Шведа и позвонить ему лично, кто пытается их прикрыть?
+37
0
+37
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Ебздрогыч
Сейчас ребята из МГИМО отсидят несколько лет, освоют феню, можно и в МИД без собеседования
+34
-8
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Vadim Vadiara
М-да. Студенты элитных учебных заведений, потенциальная интеллигенция, а договориться в простом конфликте не смогли. Ничего, теперь у них будет время и языки практиковать. И переговорные навыки развивать...
+26
-1
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Вадим flanec
О чём может беседовать 33 летняя дама, с какими то сосунками 17, 19 и 20 лет от роду. Бредовые заявления задержанных.
+17
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Сергей Гирин
Хорошие видать стипендии сейчас у студентов. Могут ходить в те же рестораны, что и спортсмены-миллионеры
+12
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Фут.Боль
Князь и его свита попали.
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Мистер Блин
главное, чтобы это были те, кто бил
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Melnikov1968
Ребятки описались от страха попасть в Сизо. Там им хорошо будет.
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Fynshy1991
Вопрос к МГИМО:
Много у вас таких "переводчиков папиных денег" учатся?
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Alexey Rodin
Москва напичкана камерами , но только не в этом месте , угу ...ну конечно а как иначе , приезжим это не по нраву , там же целый князь , бёныть !!!
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Zavodskoi
Факт нападения есть - на нары.
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Вадим flanec
Ну как обычно, я не я и хата не моя.
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Пользователь заблокирован
Столкнулись как-то на перекрестке генерал МВД и полковник ФСБ. вниновными в итоге признали приехавший на вызов экипаж ДПС.
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Tigris
Не удивлюсь если в итоге дело вывернется так, что Швед сам несколько раз добровольно головой об асфальт ударился...
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Егор Чалов
Ответ Vadim Vadiara
М-да. Студенты элитных учебных заведений, потенциальная интеллигенция, а договориться в простом конфликте не смогли. Ничего, теперь у них будет время и языки практиковать. И переговорные навыки развивать...
Главное теперь правильно войти в новое учебное заведение)
+3
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Артём Голобородько
Уверен, что в системе ЦУПИС есть аккаунты и все транзакции этих товарищей. Надеюсь, проверят этот момент
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Гусеконь
ставлю на чёрное
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Артём Дзюба
Мне нравится - постоянно эти господа заявляют, что их «оскорбляли на национальной почве». Такие себе попытки съехать с темы
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Валерий Верн
Ответ Alexey Rodin
Москва напичкана камерами , но только не в этом месте , угу ...ну конечно а как иначе , приезжим это не по нраву , там же целый князь , бёныть !!!
Да чё уж. У нас бес-пилотник прямо до кремля долетает, на одну камеру снято. А здесь и подавно. Это вам не челябинский метиорит панимашь
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Сергей Жарковский
Таких адвокатов нужно в камеру по соседству.🤣
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jonnysilverhand01
Не повезло хулиганам, был бы инцидент с обычным человеком, были бы под подпиской
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Дрю2
МГИМО))))))) о мир, о нравы
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vatto
был мгимо теперь сизо...новые возможности...
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