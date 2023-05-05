Глеба Писарева, Князя Амирасланова и Рамзина Амирасланова, обвиняемых в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, арестовали на два месяца. Они пробудут под стражей до 2 июля.

19-летний Глеб Васильевич Писарев – студент 1-го курса МГИМО.

В судебном заседании обвиняемый под диктовку адвоката заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. И просит суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Со слов адвоката, его подзащитный не участвовал в потасовке, а пытался примирить конфликтующих, на что есть свидетели.

«Информация о том, что драка случилась из-за проигранных ставок – бред. Глеб и его друзья не делают ставки, не занимаются такими вещами. Это 100%. Ситуация сложилась из-за мелкой ссоры, недопонимания, между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией. Сначала они мирно беседовали [на улице, рядом с рестораном]. Потом перешли на повышенные тона, крики, ругань. Вышедший [из ресторана] Алексей попытался предотвратить дальнейшее развитие событий. Каким-то образом. И там уже случилось, то что случилось. Тот роковой удар, который имеет тяжелые последствия для всех участников. Алексею желаю полного выздоровления. Как можно быстрее вернуться на баскетбольную площадку и заниматься любимым спортом. Как он умеет.

Мой сын не принимал участие в драке. Когда он позвонил мне после этого инцидента, то рассказал, что помогал Алексею. Под голову подкладывал свою куртку, воду приносил, до последнего ждал, пока не приедет скорая», – приводит слова отца Писарева, Василия, журналист «Спорт-Экспресс» Тимур Ганеев.

17-летний Рамзин Фаризович Амирасланов учится в Британской высшей школе дизайна.

20-летний Князь Элсеварович Амирасланов учится в МГИМО на переводчика.

Амирасланов вины своей не признал. А его адвокат заявил, что супруга Шведа якобы обидела его подзащитного на национальной почве, что стало мотивом драки. Со слов защитника, ссора из-за ставок на спорт придумана следствием.

«Я не виноват, отпустите, пожалуйста, меня домой. Больше не знаю, что еще сказать», – отметил Князь Амирасланов.