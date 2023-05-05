«Ливерпуль» включит «Боже, храни Короля» перед матчем с «Брентфордом» в день коронации Карла III. Фанаты могут освистать гимн или запеть You’ll Never Walk Alone

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Брентфорд Политика Карл Третий Футбол

«Ливерпуль» включит гимн Великобритании перед матчем, несмотря на недовольство фанатов.

По информации Daily Mail, мерсисайдцы включат «Боже, храни Короля» перед субботним матчем с «Брентфордом».

Ранее АПЛ попросила клубы лиги сделать это перед матчами, чтобы отметить коронацию короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Несмотря на недовольство фанатов, «Ливерпуль» решил включить гимн, чтобы не подвергнуться негативной реакции со стороны общественности. Таким образом, завтрашний матч на «Энфилде» начнется с гимна.

Предполагается, что фанаты «Ливерпуля» будут освистывать национальный гимн, либо споют клубный гимн You’ll Never Walk Alone.

«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

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93 комментария

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Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
+89
-32
+57
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<~Inter~>
Ответ HI MARS
Почему мерсисайдцы не любят монархов?
Нового короля в целом никто не любит. Он ужасный сноб и развод с Дианой надолго сделал из него отрицательного персонажа
+58
-3
+55
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Breadslicer88
А ведь могли и "Боже, царя храни" включить...
+54
-1
+53
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Vitto
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
А кто преклоняется?
+34
-9
+25
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Forza
Ответ СуперНегр228
Кто нибудь бригаду пж
Бригада: монархия в Великобритании - условность. Король ничего реально не решает. Когда правила королева Елизавета 2 все было норм, потому что она была королевой уже тогда, когда большинство англичан ещё не родились. И все ее воспринимали практически как музейный экспонат

Но к новому королю такого пиетета ни у кого нет, поэтому такая реакция. Это уже не воспринимается просто как традиция, а уже выглядит каким то атавизмом прошлого
+24
-5
+19
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Momos
Я думаю, что надо добрый государь Карл позаботится, чтобы в случае освистания гимна на каждом дереве Ливерпуля висело по смутьяну.
+12
-1
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KOT_B_yHTAX
Ну если только GOD SAVE THE QUEEN группы Sex Pistols)
+10
0
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Мыкола
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
Вы не понимаете! Это другое))
+36
-27
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Екн Лор
Ответ А. Мостовой
Фанаты в принципе люди не особо умом одаренные
Никакого уважения к царю!
+8
-1
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_El Nino_
Ответ Forza
Бригада: монархия в Великобритании - условность. Король ничего реально не решает. Когда правила королева Елизавета 2 все было норм, потому что она была королевой уже тогда, когда большинство англичан ещё не родились. И все ее воспринимали практически как музейный экспонат Но к новому королю такого пиетета ни у кого нет, поэтому такая реакция. Это уже не воспринимается просто как традиция, а уже выглядит каким то атавизмом прошлого
Слегка дополню.
У самих Ливерпульцев и других близлежащих островах (Ирландия, Шотландия), исторически очень напряженное отношение к короне и всей этой монархической истории.
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Адекватник
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
Вообще, если ты возьмешь ТОП-20 стран по уровню жизни на душу населения, то 15 из них окажутся монархиями. В среднем монарии богаче республик - несоизмеримо :) По сути все успешные республики можно по пальцам рук пересчитать...
+11
-6
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Кирилл Новокщенов
Ответ СуперНегр228
Кто нибудь бригаду пж
В Ливерпуле и в целом промышленных городах ненавидят корону и скорее похороны Карла отпразднуют, чем его коронацию. С Тэтчер та же история
+5
0
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Stivi M.D.
Ответ Burel
ты даже не понял, что я имел в виду, но решил ляпнуть невпопад, как обычно
Ты сказал, что заслуга их благополучия в населении, а не в форме правления, вот я тебе и говорю, что это не причем, маленькие люксембурги и лихтенштейны тоже отлично себя чувствуют
+6
-1
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Нионель Ералду
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
Если не знаешь, то в Британии король чисто символическая фигура, продолжение великого рода.
А вот когда карлики, злобные на весь мир, чтут себя королями и пытаются уничтожить жизнь обычных граждан - это уже дикари
+7
-3
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Виталик Кравченко
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
Казалось бы причём тут Россия)
+3
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Alex Mc
Боже, Короля храни!
Сильный державный,
корольствуй на славу нам,
корольствуй на страх врагам.
Король англиканский,
Боже, Короля храни!
+2
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yarni
Ответ Злобный Конь
А что- можно демонстрировать открыто неприятие к власти?!
Так можно, что Ливерпулю пришлось положить болт на мнение своих фанатов
+2
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Уставший Фергюсон
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
Толи дело помазанный царь
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Адекватник
Ответ Burel
только эти республики большие страны, а не всякие люксембурги. Сравнивать корректнее по количеству населения
По количеству населения если сравнивать, то на первом месте Китай с его коммунистической партией :)) И там рядом еще бангладеш, в котором половина населения в картонных коробках живет. При чем тут вообще количество населения? Считай: все богатые ближневосточные монархии, великобритания, бельгия, нидерланды, испания, швеция, дания, норвегия, богатые евро карлики, япония. как тебе такой список? а если к ним докинуть канаду и австралию - ваще круто будет :)
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Evgeny Trifonov
Ответ Forza
Бригада: монархия в Великобритании - условность. Король ничего реально не решает. Когда правила королева Елизавета 2 все было норм, потому что она была королевой уже тогда, когда большинство англичан ещё не родились. И все ее воспринимали практически как музейный экспонат Но к новому королю такого пиетета ни у кого нет, поэтому такая реакция. Это уже не воспринимается просто как традиция, а уже выглядит каким то атавизмом прошлого
в Ливерпуле любого британского монарха не любят, много этнических ирландцев
+2
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Сергей Александрович
Перепутают и включат гимн РИ
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Жэд Кэлэд
Ответ _El Nino_
Слегка дополню. У самих Ливерпульцев и других близлежащих островах (Ирландия, Шотландия), исторически очень напряженное отношение к короне и всей этой монархической истории.
Ливерпуль и Шотландия - теперь острова, круто.
+2
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ALMAZ_and_GOLD
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
God save the King/Queen - это исторический гимн Великобритании, века с 18, причем тут преклонение. Там постоянно проходят антимонархические митинги, правда немногочисленные, но все же.
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Павел Мельников
Ну что за дикари там, королю свистеть. Надеюсь, уже готовится королевский указ о британском фан айди.
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London.is.blue
Ответ Burel
позорище. В 2023 году преклоняться перед королями. Вот это дикари
В чем позорище, если большинство британцев обожают корону, как дань традициям?
Все равно король почти ничего не решает, кроме каких-то гуманитарных вопросов.
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