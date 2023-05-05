«Ливерпуль» включит «Боже, храни Короля» перед матчем с «Брентфордом» в день коронации Карла III. Фанаты могут освистать гимн или запеть You’ll Never Walk Alone
«Ливерпуль» включит гимн Великобритании перед матчем, несмотря на недовольство фанатов.
По информации Daily Mail, мерсисайдцы включат «Боже, храни Короля» перед субботним матчем с «Брентфордом».
Ранее АПЛ попросила клубы лиги сделать это перед матчами, чтобы отметить коронацию короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.
Несмотря на недовольство фанатов, «Ливерпуль» решил включить гимн, чтобы не подвергнуться негативной реакции со стороны общественности. Таким образом, завтрашний матч на «Энфилде» начнется с гимна.
Предполагается, что фанаты «Ливерпуля» будут освистывать национальный гимн, либо споют клубный гимн You’ll Never Walk Alone.
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Но к новому королю такого пиетета ни у кого нет, поэтому такая реакция. Это уже не воспринимается просто как традиция, а уже выглядит каким то атавизмом прошлого
У самих Ливерпульцев и других близлежащих островах (Ирландия, Шотландия), исторически очень напряженное отношение к короне и всей этой монархической истории.
А вот когда карлики, злобные на весь мир, чтут себя королями и пытаются уничтожить жизнь обычных граждан - это уже дикари
Сильный державный,
корольствуй на славу нам,
корольствуй на страх врагам.
Король англиканский,
Боже, Короля храни!
Все равно король почти ничего не решает, кроме каких-то гуманитарных вопросов.