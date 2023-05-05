«Ливерпуль» включит «Боже, храни Короля» перед матчем с «Брентфордом» в день коронации Карла III. Фанаты могут освистать гимн или запеть You’ll Never Walk Alone

«Ливерпуль» включит гимн Великобритании перед матчем, несмотря на недовольство фанатов.

По информации Daily Mail, мерсисайдцы включат «Боже, храни Короля» перед субботним матчем с « ».

Ранее АПЛ попросила клубы лиги сделать это перед матчами, чтобы отметить коронацию короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Несмотря на недовольство фанатов, « » решил включить гимн, чтобы не подвергнуться негативной реакции со стороны общественности. Таким образом, завтрашний матч на «Энфилде» начнется с гимна.

Предполагается, что фанаты «Ливерпуля» будут освистывать национальный гимн, либо споют клубный гимн You’ll Never Walk Alone.

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