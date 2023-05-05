Денисов призвал отказаться от легионеров в РПЛ: «Тратить деньги на них в нынешней ситуации – выкидывать на ветер. К чему эти битвы госкорпораций?»

Теги Зенит Игорь Денисов премьер-лига Россия детский футбол Краснодар Сергей Галицкий лимит на легионеров Спорт-Экспресс деньги Футбол

Игорь Денисов призвал клубы Мир РПЛ перестать тратить деньги на легионеров.

«Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно – сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.

Но я хочу обратиться ко всем, кто прочитает мои слова. В последние годы я погрузился в детский футбол. Вместе с командой мы прошли путь от игры «5 на 5» до полного поля и игры против сильнейших московских школ.

Видя, во что вкладывается Галицкий, проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол – непаханое поле для работы.

Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать.

В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер. Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», – заявил бывший игрок «Зенита» и сборной России.

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54 комментария

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Дмитрий9779
Кто хочет смотреть на россиян-пердив,наслаждайтесь.
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Vadim Kovalev
Да ты , я вижу, холоп, не уймешься (с)
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Носитель роя
Игорёк, как обычно, не в ту сторону воюет. Проблема не в легионерах, а в осваивании бюджетных денег через клубы
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Брэд Либил
Ответ mArty-.-
Когда увидел новость, что Краснодар хочет купить защитника Црвены Звезды за 9 миллионов мне чуть плохо не стало. Абсолютно не понятно, зачем тратить деньги в борьбе за какие-то никому не нужные медали.
зачем-зачем? чтобы наши игроки против классных футболистов играли и развивались. за одну игру против классного футболиста ты научишься большему, чем за сотню против Рассказова
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Demetrios
спортс раскройте тему подробнее, что конкретно делает Денисов в детском футболе, какие там проблемы и т. д. интересно же.
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Spartakus1984
То есть,тратить деньги на Денисовых,это не на ветер?
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Андрей Балабаев
Ответ evil
согласен, зенит должен быть расформирован
Организуйте свой вмкадный чемпионат. Нахрена стране столько московских клубов. Потратить эти деньги на Саратов, Волгоград, Владикавказ и т д, а не на клубы с парой сотней болельщиков
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evil
согласен, зенит должен быть расформирован
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Melnikov1968
Очевидно, что с детского футбола быстрых дивидендов не получишь, а с легионерами всегда можно замутить финансовые схемы. Все это понимают и продолжают работать в этом направлении.
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Glukinho
игоряша как видит деньги не ему, так бесится
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FNT
Хватит тратить дикие деньги госкорпораций на легионеров, давайте тратить их на паспортистов. До хрена логичный заход.
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Андрей Балабаев
Ответ sprmn
Да на мой взгляд надо все клубы лишить госфинансирования и оставить два честных частных клуба Спартак и краснодар
А при чём тут спартак?
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Алексей Муравьёв
Зенит тогда в пердив вылетит сразу! xD
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&_Bishep_&
Кто бы говорил....😆 Качал из разных корпораций как мог, устраивал скандалы из за непомерной жадности...Бомбил питерский отдел социального обеспечения, а теперь вот начал деньги считать.
Дениска, деньги которые тратят на россиян ( а раньше на тебя) -тоже на ветер!
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Fjordy
Тогда это вообще будет несмотрибельно, Денисов бредит.
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Fonbaron
Надо не иностранцев запрещать, а потолки зарплат делать и госбюджеты запретить
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Verhovn
Мне почему-то не зашли эти слова от Денисова. Я и х не посчитал искренними, вот весь разговор.
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sirfernando15
а может всё же одновременно развивать молодежь и приглашать (насколько возможно) сильных легионеров для конкуренции молодым? Нет же, обязательно либо одно, либо другое.
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Джефф Лебовски
Ответ sprmn
Да на мой взгляд надо все клубы лишить госфинансирования и оставить два честных частных клуба Спартак и краснодар
Как только запретят тратить госбабло на профессиональные клубы, придут десятки частников.
И через несколько лет наш футбол станет на порядок круче.
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Злобный Конь
Денисов прав.
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юра георгиевский
Ответ Сергей Нилов
что-то Гарик про деньги начал говорить.странно,что когда,, Халка с Витселем купили сразу побежал в Газпром прибаву требовать,а потом ушел не просто так.
Он не ушёл, ему руководство дало сказочного пинка под зад, слишком наглый стал.
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юра георгиевский
Ответ Fjordy
Тогда это вообще будет несмотрибельно, Денисов бредит.
Ему всегда не нравились зарплаты легионеров. Это быдлоболезнь.
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Геннадий Тёкин
Уже видели как Краснодар своими воспитанниками всех рвет)).
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murzzzzzilka
ХитрО. У Зенита-то новообращенные россияне из Бразилии останутся:))
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Onion
Ответ Олег Сагайдачный
Парень прямой. Но дело не в иностранцах.
Как дрын
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