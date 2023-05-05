Денисов призвал отказаться от легионеров в РПЛ: «Тратить деньги на них в нынешней ситуации – выкидывать на ветер. К чему эти битвы госкорпораций?»

Игорь Денисов призвал клубы Мир РПЛ перестать тратить деньги на легионеров.

«Сложно сказать, будет ли повышение интереса, если поменять формат турнира. Эксперимент радикальный. Одно могу сказать точно – сейчас никакого интереса турнир у меня не вызывает.

Но я хочу обратиться ко всем, кто прочитает мои слова. В последние годы я погрузился в детский футбол. Вместе с командой мы прошли путь от игры «5 на 5» до полного поля и игры против сильнейших московских школ.

Видя, во что вкладывается , проводя тренировки со своей командой, хочу сказать: забудьте про легионеров, развивайте детский футбол. К чему эти соревнования кошельков и битвы госкорпораций? Детский и юношеский футбол – непаханое поле для работы.

Несмотря на то, что мы слышим о необходимости развивать его в последние годы из каждого утюга, в этой сфере все еще нет ничего. Ни полей, ни тренеров, ни академий, ни научного подхода к воспитанию футболистов. И только после того, как все обратят на это внимание и начнут работать, мы получим поколение игроков, которые станут нас радовать.

В нынешней же ситуации тратить деньги на легионеров – просто выкинуть их на ветер. Ну и может, потешить тщеславие боссов крупных компаний, которые не видят, что происходит, продолжая делать вид, что наш футбол на том же уровне, что и раньше. Но это не так», – заявил бывший игрок « » и сборной России.

Гасилин о конфликте Денисова с «Зенитом» из-за зарплаты Халка: «Правильно поступил, показал яйца. У него обостренное чувство справедливости»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд