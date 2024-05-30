Карвахаль о финале ЛЧ: «Очень редко «Реал» не фаворит, но мы не считаем себя таковыми. «Дортмунд» выбил сильных соперников»

Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

1 июня «Реал» сыграет с «Боруссией» в финале ЛЧ.

– Как вы справляетесь со статусом фаворита?

– В очень редких случаях «Реал» не является фаворитом. Против любого соперника. Но мы не считаем себя таковыми.

Дортмундцы попали в финал благодаря собственным заслугам. Они выбили несколько очень сильных соперников, смогли занять первое место в очень сложной группе. И мы должны сделать все очень хорошо, чтобы победить, – сказал защитник «Реала».