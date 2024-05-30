Карвахаль о финале ЛЧ: «Очень редко «Реал» не фаворит, но мы не считаем себя таковыми. «Дортмунд» выбил сильных соперников»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

1 июня «Реал» сыграет с «Боруссией» в финале ЛЧ.

– Как вы справляетесь со статусом фаворита?

– В очень редких случаях «Реал» не является фаворитом. Против любого соперника. Но мы не считаем себя таковыми.

Дортмундцы попали в финал благодаря собственным заслугам. Они выбили несколько очень сильных соперников, смогли занять первое место в очень сложной группе. И мы должны сделать все очень хорошо, чтобы победить, – сказал защитник «Реала».

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11 комментариев
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Дортмунд свои подвиги уже совершил, Реал должен приехать и забрать свой кубок
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кто текст вычитывал?
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за Реал Мадрид
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Т.е Дани реально считает, что Боруссия была фаворитом в матче с тем же Атлетико?Уважаю его как игрока, но здесь он сказанул немного не того
Ну а почему нет? Матрас - обычный середняк, который сильно играет лишь дерби.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну а почему нет? Матрас - обычный середняк, который сильно играет лишь дерби.
Знаешь, Боруссия тоже не шибко блистала стабильностью в этом сезоне ведь.
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