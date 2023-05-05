Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян

Теги рапира сборная России Кубок мира Политика Фехтование

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против допуска россиян.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

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65 комментариев

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Ljorke
Ответ СержМиранэн
что с фашистов взять ? по такой логике, вас, потомков фюрера, надо пожизненно было изолировать от всего и стеной каменной от мира оградить
Немцев не пускали на Уимблдон до 51-ого года и немцы прекрасно понимали за что. Японцев и итальянцев не пускали до 48-ого.
+47
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+35
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SadlerRG
Ответ baytygan
отменяйте всё...
Галяяя, у нас отмена
+24
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Wasp 13
Ответ Фан Рубина
Ну да, как картина мира даже чуть отклоняется от того, что видят в розовых очках псевдоцивилизованные страны европки - сразу начинают капризничать и сучить ножками. Детское поведение, которое приведёт к тому, что европку вообще перестанут воспринимать всерьёз. Уже перестают.
Кто перестает?
+21
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+18
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Wasp 13
Ответ Ljorke
Во-первых, немцы не были фашистами, а нацистами. Фашизм это про итальянцев. Во-вторых, Гитлер был австрийцем и сбежал в Баварию, чтобы его не взяли на фронт в 1914-ом в Австро-Венгрии.
Да какая ему разница, там в голове винегрет.
Невежество, одна из основных скреп.
+25
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Ljorke
Ответ СержМиранэн
что с фашистов взять ? по такой логике, вас, потомков фюрера, надо пожизненно было изолировать от всего и стеной каменной от мира оградить
Во-первых, немцы не были фашистами, а нацистами. Фашизм это про итальянцев. Во-вторых, Гитлер был австрийцем и сбежал в Баварию, чтобы его не взяли на фронт в 1914-ом в Австро-Венгрии.
+24
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baytygan
отменяйте всё...
+13
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Stivi M.D.
Ответ Фан Рубина
Ну да, как картина мира даже чуть отклоняется от того, что видят в розовых очках псевдоцивилизованные страны европки - сразу начинают капризничать и сучить ножками. Детское поведение, которое приведёт к тому, что европку вообще перестанут воспринимать всерьёз. Уже перестают.
А кто перестанет всерьез воспринимать? Алеша из Сызрани?
+14
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Stivi M.D.
Ответ Wasp 13
Да какая ему разница, там в голове винегрет. Невежество, одна из основных скреп.
Винегрет - слишком большая честь для этого персонажа. Просто опилки
+10
-3
+7
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Wasp 13
Ответ Stivi M.D.
А кто перестанет всерьез воспринимать? Алеша из Сызрани?
Фан Рубина
+7
0
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Bayern-fan
Ответ Stivi M.D.
А кто перестанет всерьез воспринимать? Алеша из Сызрани?
а это неважно))))) им сказали, что перестают воспринимать, вот они и пишут в комментах)))
а кто конкретно перестал - не сказали, поэтому в ответ многозначительное молчание)))
вангую, следующий ответ будет - большая часть мира (Китай, Индия, Бангладеш, КНДР, Сирия, Эритрея итд)
а когда спросишь их, а как конкретно они перестают воспринимать? мб спортсменов не отправляют, проявляют солидарность с российскими спортсменами, то в ответ опять будет тишина)))))))))
+7
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Wasp 13
Ответ Stivi M.D.
Винегрет - слишком большая честь для этого персонажа. Просто опилки
Ну как вариант.
+6
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Stivi M.D.
Ответ СержМиранэн
что с фашистов взять ? по такой логике, вас, потомков фюрера, надо пожизненно было изолировать от всего и стеной каменной от мира оградить
Так и было. Учим историю
+7
-4
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privet100
Ответ Геннадий Тёкин
Так бы жестко еще и от газа и нефти и прочих товаров отказались.
Так отказываются. Или просто так Китаю и Индии за бесценок начали продавать? )
+2
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Stivi M.D.
Ответ Геннадий Тёкин
Так бы жестко еще и от газа и нефти и прочих товаров отказались.
Так отказались же. Конкретно Германия уже отказалась от всех таких энергоносителей
+3
-1
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Wasp 13
Ответ Фан Рубина
Любые разумные страны, уважающие себя. После того, как в европке Жопез Боррель тявкнул про цветущий сад и джунгли.
Хоть одну, уважающую себя, страну назови.
РФ не предлагать.))
+3
-1
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гилберт
Так я не понял. Все отменяют, а соревнования то вообще проходят?
+2
-1
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Stivi M.D.
Ответ igorrado@yandex.ru
Однозначно, это должно помочь победить Путина
Это и помогает. Как думаешь, почему в кулуарах разного рода чиновники и олигархи тет-а-тет уже говорят о том, что высшее руководство просрало страну?
+8
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Хей-Хо, а ну пошли!
Дядя Сэм, с улыбкой, потреплет по щеке. Заслужили.
+5
-4
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privet100
Ответ Геннадий Тёкин
Какие все нежные)).
Наоборот, довольно жёсткий ход. Молодцы, не прогнулись.
+5
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Stivi M.D.
Ответ Термитная Смесь
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Ну фиг знает, вот Пригожин говорил недавно, ни одного нациста в Украине не увидел...
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Павел Мельников
Ответ murzzzzzilka
Назло бабушке:) валяйте. Продолжайте в том же духе.
Мы только лучше от этого станем. Потерпим немножко и станем, вот обязательно.
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Wasp 13
Ответ Фан Рубина
Список участников и кандидатов не секретный. А так обзываться можно сколько угодно, но главное то - что европку экономически заметают под коврик. 445 миллионов паразитов планете не нужны.
Ни кто ни кого не обзывает, просто констатация факта.
Кстати, тебе для понимания, единственная страна, заслуживающая внимания в БРИКС это Китай. У Китая с Евросоюзом второй по величине торговый оборот.)))
Это же надо так не воспринимать всерьез Европу.
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Юрий Гаврилов
Ответ Wasp 13
Короче, лгун ты, ни одной страны назвать не можешь.
Это ты – невежа. Не знаешь страны, входящие в БРИКС.
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Олег Кучтраев
Ответ Ljorke
Немцев не пускали на Уимблдон до 51-ого года и немцы прекрасно понимали за что. Японцев и итальянцев не пускали до 48-ого.
Немцам объявили войну и эту войну выиграли. А сейчас чего?
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Термитная Смесь
Ответ Ljorke
Немцев не пускали на Уимблдон до 51-ого года и немцы прекрасно понимали за что. Японцев и итальянцев не пускали до 48-ого.
Комментарий удален модератором
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