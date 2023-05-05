Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян
Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против допуска россиян.
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.
Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.
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Невежество, одна из основных скреп.
а кто конкретно перестал - не сказали, поэтому в ответ многозначительное молчание)))
вангую, следующий ответ будет - большая часть мира (Китай, Индия, Бангладеш, КНДР, Сирия, Эритрея итд)
а когда спросишь их, а как конкретно они перестают воспринимать? мб спортсменов не отправляют, проявляют солидарность с российскими спортсменами, то в ответ опять будет тишина)))))))))
РФ не предлагать.))
Кстати, тебе для понимания, единственная страна, заслуживающая внимания в БРИКС это Китай. У Китая с Евросоюзом второй по величине торговый оборот.)))
Это же надо так не воспринимать всерьез Европу.