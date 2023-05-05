Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против допуска россиян.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона, который должен был пройти в мае в Таубербишофсхайме.

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