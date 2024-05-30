У «Барсы» пока нет возможности зарегистрировать Флика и его штаб из-за финансовых трудностей

Теги Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик кризис деньги Футбол

У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией нового тренерского штаба.

Каталонский клуб на данный момент не имеет возможности зарегистрировать нового главного тренера Ханси Флика и его штаб, сообщает Marca.

Причина в финансовых проблемах «Барсы». Клубу для начала нужно высвободить или заработать средства, чтобы зарегистрировать тренера.

Отмечается также, что не все игроки сине-гранатовых, выступавшие за клуб в минувшем сезоне Ла Лиги, зарегистрированы на следующий сезон.

Флик для «Барсы» − не плохой, а плохо проверенный вариант. Условия в «Баварии» сильно отличались

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72 комментария
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Это уже звучит, как шутка
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-3
+121
2027 - год: у Барсы нет возможности зарегистрировать охранника и уборщицу
+71
-3
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Хави: «Барселона в трудном финансовом положении».
Лапорта: «Это недопустимо. Уволен!»
Тем временем:
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Ответ mjjppgj497
Это уже звучит, как шутка
Больше, чем шутка!
+38
-6
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Больше чем клуб
+34
-9
+25
Интересно, сколько еще лет будет продолжаться один и тот же сценарий на ветках спортса. Спортс печатает очередной наброс про регистрацию в барсе, местные оуны активно бегут строчить про расформирование клуба, сегунду и всякую такую дичь. Потом барса всех регистрирует, и все эти персонажи синхронно пропадают в закате, до следующего подобного наброса
+30
-12
+18
Ответ mjjppgj497
Это уже звучит, как шутка
Это звучит уже как стрём какой то
Пусть отправляют клуб в 3ий дивизион
Кого смеяться то уже
+24
-9
+15
Уже просят отказаться от части зарплаты?)
+13
-2
+11
Реал берет Мбаппе, а тут такой позор 🙈
+18
-8
+10
Ответ pKaparika
Реал берет Мбаппе, а тут такой позор 🙈
Барса берет Флика, а может не берет, тут еще подергать рычаги надо
+10
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+6
Ответ Ллб
Интересно, сколько еще лет будет продолжаться один и тот же сценарий на ветках спортса. Спортс печатает очередной наброс про регистрацию в барсе, местные оуны активно бегут строчить про расформирование клуба, сегунду и всякую такую дичь. Потом барса всех регистрирует, и все эти персонажи синхронно пропадают в закате, до следующего подобного наброса
Собственно тут 90 процентов новостей это наброс, но каждую принимают за чистую монету)
+8
-3
+5
Напомню, что толстяк уволил Хави за слова о финансовом положении клуба😁
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+4
Ответ Ллб
Интересно, сколько еще лет будет продолжаться один и тот же сценарий на ветках спортса. Спортс печатает очередной наброс про регистрацию в барсе, местные оуны активно бегут строчить про расформирование клуба, сегунду и всякую такую дичь. Потом барса всех регистрирует, и все эти персонажи синхронно пропадают в закате, до следующего подобного наброса
так и живем))тут наивные ребятки готовы любой чуши про барсу поверить
+10
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Понятно почему Флик в Германии ждёт , думает куда он попал, и как из этого выбраться)
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Хави возвращается?
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Скоро Лапорта по электричкам будет ходить побираться, с хором юнош из Ла-Масии
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-4
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Ответ Отец Абду
2027 - год: у Барсы нет возможности зарегистрировать охранника и уборщицу
А зачем,в контракте Флика есть пункт о замещении
+3
0
+3
Одни и те же проблемы у Барсы, зато гонору сколько, а ведь по сути от былого величия клуба осталось только имя, всё остальное прос...али.
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Каждый год одно и тоже и каждый год в итоге спокойно всех регистрируют
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0
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Ответ Ллб
Интересно, сколько еще лет будет продолжаться один и тот же сценарий на ветках спортса. Спортс печатает очередной наброс про регистрацию в барсе, местные оуны активно бегут строчить про расформирование клуба, сегунду и всякую такую дичь. Потом барса всех регистрирует, и все эти персонажи синхронно пропадают в закате, до следующего подобного наброса
Почему наброс? Каждый год Барса тянет до конца летнего ТО чтобы зарегистрировать новичков. В 2022-м ждали до конца августа чтобы зарегистрировать Левандовски и Ко, прошлым летом не могли сходу зарегистрировать Гюндогана и продление контракта с Хави. Сами новички в контрактах прописывают опцию расторжения, если их не удастся зарегистрировать (Кристенсен и Гюндоган прописывали, за остальных не помню).

Барселона подписывает игроков на ресурсы, которых нет, и потом пытается их найти, из-за чего и происходят задержки. Вброса тут никакого нет
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Читаю комменты и складывается такое чувство, что тут одни бизнесмены - миллиардеры сидят, развившие не один десяток бизнесов ( а по факту пивные дятлы и сопливые школоло)
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Ответ wonka.
Шутками это казалось два года назад, сейчас уже вызывает только стыд.
Причём испанский 🇪🇸
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Кто за Барсу болеет, тот в цирке не смеётся.
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Пусть через спотифай зарегистрируется)
Делов то
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ну такая утятина))и ведь еще кто то этой промадридской газете верит)забавно.а по факту если через год барса не выправит свое финансовое положение,то надо клуб шейхам продавать.а то тебас со своими дурацкими законами пол лиги в долгах держит
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Ахахахаха
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Ответ Растиньяк
Этот клуб становится все смешнее и смешнее с каждым днем
за своим клубом смотри))я даже боюсь представить что будет с реалом когда перес закончит им управлять через несколько лет
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Ответ Жозеп Гвардиола
Каждый год одно и тоже и каждый год в итоге спокойно всех регистрируют
Спокойно ли
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Ответ Ллб
Интересно, сколько еще лет будет продолжаться один и тот же сценарий на ветках спортса. Спортс печатает очередной наброс про регистрацию в барсе, местные оуны активно бегут строчить про расформирование клуба, сегунду и всякую такую дичь. Потом барса всех регистрирует, и все эти персонажи синхронно пропадают в закате, до следующего подобного наброса
Ну вы бы сходили по ссылке на Marca(источник в конце новости указан) и прочитали.

Там ведь действительно написано, что тренерский штаб _в_настоящий_момент_ не могут зарегистрировать и ждут поступлений денег. Причем Хави и штаба это тоже касалось, несмотря на контракт(их регистрация истекла с сезоном 23-24 и нужна была новая).

Да, много упущено - вроде потенциальных источников денег. Но пока этот вопрос не урегулируют - Флик не сможет приступить к работе :(
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Ответ IAteMyKeyboard
Почему наброс? Каждый год Барса тянет до конца летнего ТО чтобы зарегистрировать новичков. В 2022-м ждали до конца августа чтобы зарегистрировать Левандовски и Ко, прошлым летом не могли сходу зарегистрировать Гюндогана и продление контракта с Хави. Сами новички в контрактах прописывают опцию расторжения, если их не удастся зарегистрировать (Кристенсен и Гюндоган прописывали, за остальных не помню). Барселона подписывает игроков на ресурсы, которых нет, и потом пытается их найти, из-за чего и происходят задержки. Вброса тут никакого нет
Барселона тянет до конца регистрацию игроков, только из-за дурацкого правила 1/4. Ничего общего с " подписывает игроков на которых у нее нет ресурсов " -- это не имеет. Не иметь возможность регать игроков только из-за того, что после ковидных сезонов и ’гениального’ управления Бартомэу Барса не может попадать под правило 1/1 -- это не есть " не иметь ресурсов" -- это называется не вписываться в дурацкие правила лиги, от котрых , к слову , страдает практически вся лига.
Примеры Бетиса, Севильи и Райо из прошлых сезонов еще более плказательны в контексте восприятия этого идиотского правила
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