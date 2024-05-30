У «Барсы» пока нет возможности зарегистрировать Флика и его штаб из-за финансовых трудностей
У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией нового тренерского штаба.
Каталонский клуб на данный момент не имеет возможности зарегистрировать нового главного тренера Ханси Флика и его штаб, сообщает Marca.
Причина в финансовых проблемах «Барсы». Клубу для начала нужно высвободить или заработать средства, чтобы зарегистрировать тренера.
Отмечается также, что не все игроки сине-гранатовых, выступавшие за клуб в минувшем сезоне Ла Лиги, зарегистрированы на следующий сезон.
Флик для «Барсы» − не плохой, а плохо проверенный вариант. Условия в «Баварии» сильно отличались
Лапорта: «Это недопустимо. Уволен!»
Тем временем:
Пусть отправляют клуб в 3ий дивизион
Кого смеяться то уже
Барселона подписывает игроков на ресурсы, которых нет, и потом пытается их найти, из-за чего и происходят задержки. Вброса тут никакого нет
Делов то
Там ведь действительно написано, что тренерский штаб _в_настоящий_момент_ не могут зарегистрировать и ждут поступлений денег. Причем Хави и штаба это тоже касалось, несмотря на контракт(их регистрация истекла с сезоном 23-24 и нужна была новая).
Да, много упущено - вроде потенциальных источников денег. Но пока этот вопрос не урегулируют - Флик не сможет приступить к работе :(
Примеры Бетиса, Севильи и Райо из прошлых сезонов еще более плказательны в контексте восприятия этого идиотского правила