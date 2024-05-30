У «Барсы» пока нет возможности зарегистрировать Флика и его штаб из-за финансовых трудностей

У «Барселоны» возникли трудности с регистрацией нового тренерского штаба.

Каталонский клуб на данный момент не имеет возможности зарегистрировать нового главного тренера и его штаб, сообщает Marca.

Причина в финансовых проблемах «Барсы». Клубу для начала нужно высвободить или заработать средства, чтобы зарегистрировать тренера.

Отмечается также, что не все игроки сине-гранатовых, выступавшие за клуб в минувшем сезоне , зарегистрированы на следующий сезон.

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