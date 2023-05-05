Рейдеборн покинул ЦСКА из-за лимита на легионеров. Федотов займет его место после возвращения из армии (Metaratings)

Вратарь Адам Рейдеборн покинул ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, стороны решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Голкипер Иван Федотов займет место шведского игрока после возвращения со службы в армии.

Сообщается, что третью легионерскую вакансию займет защитник.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»

Игорь Есмантович: «Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!»