Рейдеборн покинул ЦСКА из-за лимита на легионеров. Федотов займет его место после возвращения из армии (Metaratings)

Теги ЦСКА возможные переходы КХЛ лимит на легионеров Иван Федотов Адам Рейдеборн Хоккей

Вратарь Адам Рейдеборн покинул ЦСКА.

Как сообщает Metaratings, стороны решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.

Голкипер Иван Федотов займет место шведского игрока после возвращения со службы в армии.

Сообщается, что третью легионерскую вакансию займет защитник.

Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.

В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.

В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»

Игорь Есмантович: «Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!»

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41 комментарий

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bars1998
Федотову играть за Цска после всего это себя не уважать)
+57
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+52
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Алексей Иванов
А Федотов захочет?! Одно дело пока служит говорить, я пойду в ЦСКА, другое дело как покинет порог части рванёт сразу в нхл
+55
-7
+48
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Angryman
На месте Федотова иметь какие-то дела с Есмантовичем себе дороже. Другое дело, что после армии и форму придется набирать однозначно, может в России это и проще сделать
+36
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+31
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Аморалинни
Ответ Олег Устименко
а нафига после годового простоя он в нхл нужен?!😳
Как будто никто в НХЛ на сезон не вылетал
+28
-4
+24
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last_guard
Желаю Федотову все-таки уехать в НХЛ и больше никогда не иметь дела ни с цска ни с такой мгазью как есмантович.
+20
-4
+16
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Олег Устименко
Ответ Алексей Иванов
А Федотов захочет?! Одно дело пока служит говорить, я пойду в ЦСКА, другое дело как покинет порог части рванёт сразу в нхл
а нафига после годового простоя он в нхл нужен?!😳
+23
-8
+15
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LaffyTaffy
бедный Федотов, просто решают всю судьбу за парня
+13
-2
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Kazanest
Лет через ...адцать узнаем правду и подробности.
+10
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Krem236
Спасибо Адам за прекрасный сезон и плейофф!! Не много не красиво мы поступили с ним, недооценили!! Очень жаль, отличный вратарь!! Спасибо тебе Адам!!
+9
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Andrey
Очень жаль что Адам ушел
+8
-1
+7
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Crazy Writer
Ответ Олег Устименко
а нафига после годового простоя он в нхл нужен?!😳
Ну, приехать в расположение клуба, и можно играть в АХЛ, набирать форму. И при острой необходимости его могут вызвать в основной состав клуба. Так он будет уже там на месте, в системе. Еще и адаптация произойдет, что тоже немаловажно и полезно. Вполне может ехать, если там еще действуют договоренности. Летчики вроде писали сразу, что да - мы его ждем и он нам нужен даже через год. Вратари хорошие всегда в нхл лишними не будут. Особенно новые, с не раздутыми контрактами(и можно их и не раздувать, как с Бобровским например.. Дали заслужено много(но больше чем надо и теперь ничего сделать не могут. И ругаются на него при первом же удобном случае). Если летчики скажут - все еще ждем и рассчитываем на тебя, то пусть едет. Уже все в его руках будет. Только если "секретку" не поставили с невыездом на 3-5-10-... лет. Тогда даже говорить не о чем - ЦСКА тоже всяко лучше любой обычной работы за 20-30к в месяц.
+7
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*BG*
Ответ Al561
Вчера, Есмантович: 1. "Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!» – сказал Есмантович в эфире программы «Все на матч!" 2. из интервью ТАСС: "...Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА" А сегодня Рейдеборн третий лишний, и как вратарь, и как легионер.
То, что Федотов вернется в ЦСКА, инсайдеры сообщали еще несколько месяцев назад. Скорее всего Адаму предложили жирный контракт в другой команде.
+5
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Ибн Хоттабыч
А мне жалко, что Адам уходит... Плей офф провёл великолепно!
+4
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Hola Hola
Если Федотов пойдет в ЦСКА, я не пойму его мотивов. У него что, семья в заложниках? Какие у армейцев будут рычаги влияния на него? На СВО отправят?
+7
-3
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amra73
Спасибо Адаму за отличную игру. Куда бы ни перешел - удачи
+3
0
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*BG*
Ответ Krem236
Спасибо Адам за прекрасный сезон и плейофф!! Не много не красиво мы поступили с ним, недооценили!! Очень жаль, отличный вратарь!! Спасибо тебе Адам!!
Возможно ему предложили жирный контракт в другом клубе, и ЦСКА не посчитал возможным давать ему столько же. Денег под потолком немного.
+3
0
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Al561
Вчера, Есмантович:
1. "Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!» – сказал Есмантович в эфире программы «Все на матч!"
2. из интервью ТАСС: "...Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА"
А сегодня Рейдеборн третий лишний, и как вратарь, и как легионер.
+4
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Booligan
Другой вопрос, а не будет ли Федотов играть после этого по типу итальянской забастовки. Мне кажется, кони рискуют очень чисто в спортивном плане
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Олег Носов
Спасибо Адаму и удачи. Отличный вратарь.
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Александр Митраков
Ответ Hola Hola
Если Федотов пойдет в ЦСКА, я не пойму его мотивов. У него что, семья в заложниках? Какие у армейцев будут рычаги влияния на него? На СВО отправят?
Если дали секретный допуск и выезд за границу запрещен - у него тупо других вариантов нет
+1
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Марат Адилов
Ответ Олег
Да,форму потерял на высшем уровне. Теперь будет за ЦСКА отработать. Мне кажется что у него и выбора нет.
за что он должен отрабатывать?) за год в армии? ситуация на рынке вратарей в кхл нынче такая, что любая команда его заберет
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Олег
Ответ Марат Адилов
за что он должен отрабатывать?) за год в армии? ситуация на рынке вратарей в кхл нынче такая, что любая команда его заберет
За то что в Северодвинске остался а не под Бахмут поехал.
С хозяином ЦСКА шутки плохи.
+5
-4
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Александр Василич
А Федотов выходит из ворот части, прыг-скок в самолет и в Филадельфию))) Вот это будет номер)
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Серый
Ответ Олег
Жена у него Казашка. Он не знаю сейчас, раньше у него тоже был паспорт Казахстана.
вроде с этого сезона он лег, но подтверждения не было
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Олег
Ответ Серый
Дитц все-таки считается легом?
Жена у него Казашка. Он не знаю сейчас, раньше у него тоже был
паспорт Казахстана.
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