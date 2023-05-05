Рейдеборн покинул ЦСКА из-за лимита на легионеров. Федотов займет его место после возвращения из армии (Metaratings)
Вратарь Адам Рейдеборн покинул ЦСКА.
Как сообщает Metaratings, стороны решили не продолжать сотрудничество из-за лимита на легионеров.
Голкипер Иван Федотов займет место шведского игрока после возвращения со службы в армии.
Сообщается, что третью легионерскую вакансию займет защитник.
Рейдеборн играл за ЦСКА с сезона-2021/22. В минувшем сезоне он провел 37 матчей в регулярном чемпионате, отражая в среднем 91,2% бросков при коэффициенте надежности 2,30.
В 25 матчах плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ шведский голкипер одержал 15 побед, отразив 93% бросков при коэффициенте надежности 1,91.
В составе ЦСКА Рейдеборн стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Игорь Есмантович: «Ждем Федотова, это наш вратарь. Обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА, у нас отличные рабочие отношения»
Игорь Есмантович: «Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!»
1. "Рейдеборну сделали предложение. Надеемся, что он останется с нами на сезон!» – сказал Есмантович в эфире программы «Все на матч!"
2. из интервью ТАСС: "...Мы ждем Ивана Федотова после того, как он отслужит в армии. Это наш вратарь, он с нами на связи. У нас отличные рабочие отношения, обсуждаем с ним новый контракт с ЦСКА"
А сегодня Рейдеборн третий лишний, и как вратарь, и как легионер.
С хозяином ЦСКА шутки плохи.
паспорт Казахстана.