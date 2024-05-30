Матыцин будет курировать спорт в должности советника премьер-министра РФ

Бывший министр спорта России Олег Матыцин назначен на новую должность.

Он будет курировать спорт в качестве советника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным. В новом качестве Олег Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства», – сообщила пресс-служба кабмина.

В ведении Матыцина будут в том числе вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

С 2020 по 2024 год Матыцин возглавлял Минспорт. На этом посту его сменил Михаил Дегтярев.

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