Матыцин будет курировать спорт в должности советника премьер-министра РФ

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Мишустин Водные виды

Бывший министр спорта России Олег Матыцин назначен на новую должность.

Он будет курировать спорт в качестве советника премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства. Приказ об этом подписан Михаилом Мишустиным. В новом качестве Олег Матыцин продолжит курировать спорт, за который он отвечал в должности министра в предыдущем составе правительства», – сообщила пресс-служба кабмина.

В ведении Матыцина будут в том числе вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

С 2020 по 2024 год Матыцин возглавлял Минспорт. На этом посту его сменил Михаил Дегтярев.

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

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14 комментариев
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Подглядывающий за подглядывающим. Уже штатных должностей на всех страждущих не хватает, приходится сбоку пристраивать.
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Да что там курировать. Постоянно повторяешь, что спорт это важно, физкультура это нужно, количество спортсменов 58% увеличилось, катков построено на 17% больше, чем в Америке, а принципы олимпизма нарушены и олимпийское движение дискредитировало себя политикой и находится при смерти, а нам нужно объединиться и провести яркие дружные самые лучшие в мире соревнования.
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Как они это делают, сняли с должности, новый министр будет исправлять ошибки прежнего, расширять, углублять и повышать . А уволенного Матыцина награждают орденом, назначают советником п.министра, готовят место в ГД, круговая порука и своих не бросают.
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А зачем нужен ВНЕШТАТНЫЙ советник если есть полноценный министр спорта ?
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Я надеялся, что Ахмата Кадырова назначат. Ну, на крайняк, его братишку, Адама.
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Умеют они плотно присесть на широкие должности и оклады, а главное - надо просто балаболить красиво и ни за что не отвечать...
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Младший помощник старшего дворника, важная государственная должность.
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первым что сделает советник Матыцин- посоветует Председателю правительства Мишустину сменить министра спорта
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Сколько уже, разваливших свои отрасли , приютили на всяких " советниках" ??? Куда налоги идут?
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Ответ Westmoreland
Как они это делают, сняли с должности, новый министр будет исправлять ошибки прежнего, расширять, углублять и повышать . А уволенного Матыцина награждают орденом, назначают советником п.министра, готовят место в ГД, круговая порука и своих не бросают.
Исправлять? новый министр будет просто воровать новые деньги и нести тот же накоманский бред в новой прозе. Только и всего.
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Загитову, по идее, тоже скоро должны кем-то назначить!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем нужен ВНЕШТАТНЫЙ советник если есть полноценный министр спорта ?
потому что в путИ(А)нской системе даже самых убогих надо куда-то поставить. Понятие пенсия, отставка существуют только по состоянию здоровья либо, если кому не следовало дорогу перешел, но не настолько, чтобы посадили или убили.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А зачем нужен ВНЕШТАТНЫЙ советник если есть полноценный министр спорта ?
чем вызвано восхищение кадыровым ?
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