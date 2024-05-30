Тарасов позвал Дзюбу в «Родину Медиа»: «Предлагаем 1 млн в месяц и электрический «Москвич» как бонус»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов позвал Артема Дзюбу в свой медиафутбольный клуб «Родина Медиа».

«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него все впереди, и он точно найдет команду.

А если не найдет, то моя команда «Родина Медиа» готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъемных.

Если Артему интересно это предложение, пусть наберет мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.

Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд РПЛ, то это могут быть команды первой восьмерки.

Если бы я был руководителем клуба из первой восьмерки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы», – сказал президент «Родины Медиа» и экс-футболист «Локомотива».

В среду «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы.

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21 комментарий
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вы достойный тандем
+25
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+25
ему надо было всю карьеру там играть. медиа было бы здорово раскачано
+12
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+12
Ответ Иван Иванов
вы достойный тандем
Биба и Боба
+9
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+9
А можно мне на такие условия? Обещаю на поле не выходить,мешаться не буду)
+9
0
+9
Предлагаю ведро картошки, карту Тройка и телегу в качестве подъемных. Кто больше?
+3
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Электрический москвич - мечта любого футболиста!
+2
0
+2
Как же хорошо, что ты не руководитель клуба из первой восьмерки
+2
0
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возьмите меня за 950 тр в месяц , буду стараться хорошо играть
+2
0
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Прикиньте и 1 млн это для Джубы копейки )))
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Не уедет он в Китай,из-за сообенностей метсного трансферного окна.Слуцкий об этом скзал.Не в ближайшее время.
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электрический китайский москвич - это наказание
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Дзюба: Путь от механического петербуржца до электрического москвича.
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Тонкий троллинг
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Если бы Тарасов предложил 1 млн евро, а не рублей, то Дзюба ещё подумает)
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Дрим тим и китайский москвич
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Тарас Дзюба
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От порно студий нет предложений ?
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Будем откровенны, Дзюба и Медиалига как будто созданы друг для друга.
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Пошумят ветвями
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Дзюба, уже бежит за ключами от Москвича и спалил по дороге свой Мерин🤣 Ну Тарасов, юморной парень.
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