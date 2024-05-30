Тарасов позвал Дзюбу в «Родину Медиа»: «Предлагаем 1 млн в месяц и электрический «Москвич» как бонус»

Дмитрий Тарасов позвал Артема Дзюбу в свой медиафутбольный клуб «Родина Медиа».

«Если Дзюба хочет дальше играть в профессиональном клубе, то у него все впереди, и он точно найдет команду.

А если не найдет, то моя команда « » готова сделать ему предложение. Я думал об этом, и мы готовы предложить ему 1 миллион рублей в месяц. В качестве бонуса мы можем подарить ему машину, возможно, электрический «Москвич». Это будет в качестве подъемных.

Если Артему интересно это предложение, пусть наберет мне, а то я не могу дозвониться до него. Можем лично встретиться для обсуждения деталей.

Если говорить про профессиональные клубы, то он наверняка уедет в Китай. Что касается команд , то это могут быть команды первой восьмерки.

Если бы я был руководителем клуба из первой восьмерки, я бы точно задумался о кандидатуре Дзюбы», – сказал президент «Родины Медиа» и экс-футболист «Локомотива».

В среду « » объявил об уходе Дзюбы.