Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина.

Seattle Times сообщает новые подробности инцидента в гостинице Сиэтла, произошедшего перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и « » (итоговый счет 4-3).

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда .

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.

Сейчас сообщается, что звонивший (в аудиозаписи разговора он себя не идентифицировал) сообщил о том, что девушка находится в заторможенном состоянии. Он отметил, что у нее, вероятно, передозировка алкоголем или «ей что-то подмешали в напиток».

Кроме того, звонивший сообщил, что ее можно найти «прямо у входной двери» отеля. Нет никаких указаний на то, почему или как женщину перевели из комнаты, где она была найдена, в вестибюль отеля, где ей в итоге оказали помощь.

Звонивший сообщил диспетчеру, что его попросили позвонить неизвестные третьи лица. Полиция прибыла на место менее, чем через 5 минут. Вскоре прибыла бригада скорой помощи и оказала женщине первую помощь. В отчетах не уточняется, проходила ли она ранее лечение от алкогольной или наркотической зависимости.

Сказано, что у женщины не было постоянного адреса. Она сообщила полиции, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. По ее словам, ранее неизвестный мужчина забрал ее паспорт.

Женщина была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было.

Представитель департамента полиции заявил, что по факту инцидента не ведется уголовное расследование.

Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. В серии он в итоге больше не сыграл.

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