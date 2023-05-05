Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Сиэтл девушки и спорт алкоголь и спорт Хоккей

Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина.

Seattle Times сообщает новые подробности инцидента в гостинице Сиэтла, произошедшего перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и «Колорадо» (итоговый счет 4-3). 

Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина

Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911. 

Сейчас сообщается, что звонивший (в аудиозаписи разговора он себя не идентифицировал) сообщил о том, что девушка находится в заторможенном состоянии. Он отметил, что у нее, вероятно, передозировка алкоголем или «ей что-то подмешали в напиток».  

Кроме того, звонивший сообщил, что ее можно найти «прямо у входной двери» отеля. Нет никаких указаний на то, почему или как женщину перевели из комнаты, где она была найдена, в вестибюль отеля, где ей в итоге оказали помощь.

Звонивший сообщил диспетчеру, что его попросили позвонить неизвестные третьи лица. Полиция прибыла на место менее, чем через 5 минут. Вскоре прибыла бригада скорой помощи и оказала женщине первую помощь. В отчетах не уточняется, проходила ли она ранее лечение от алкогольной или наркотической зависимости. 

Сказано, что у женщины не было постоянного адреса. Она сообщила полиции, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. По ее словам, ранее неизвестный мужчина забрал ее паспорт.

Женщина была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было.

Представитель департамента полиции Сиэтла заявил, что по факту инцидента не ведется уголовное расследование.

Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. В серии он в итоге больше не сыграл.

Вокруг Ничушкина раскручивается странная история: его вывели из состава из-за скандала в отеле с пьяной девушкой

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28 комментариев

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Booligan
Пока получается, что Валера и есть пьяная девушка
+35
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Hola Hola
Какая-то мутная история.
+30
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+28
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Клирик
Хрен с ней, с этой асоциальной дамой. Ничушкин- то где?)))
+16
-1
+15
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Mr.Trol
Ответ ДнепрЧемпион1983
в самой свободной (хаха) стране мира со свободой слова секретность почище чем в ссср при сталине- хрен поймешь что произошло, все молчат как сговорились. и при чем тут Нича? почему его эвакуировали???
Дело касается частной жизни, что тут непонятного.
+17
-5
+12
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GLW
Ответ Hola Hola
Какая-то мутная история.
что тут мутного ? у проститутки передоз
+8
-1
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Andy93
ну т.е. Эвеленш выстрелили себе в ногу
+8
-1
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Vladimir Chukhmantsev
Ответ Hola Hola
Какая-то мутная история.
Валера здриснул оставив телку в отеле под наркотой или алкашкой
+7
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Ярик01
Так где Ничушкин тогда.
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mibr87
Сейчас даллас в гости приедет, Дадонову надо быть аккуратнее
+5
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Костя Кот
каша какая-то
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Ярик01
Ответ ДнепрЧемпион1983
Серьезно? То есть когда Войнова с женой ( вне плей-офф и реально их частная жизнь) пресса сша обсасывала это было нормально а тут Нича в середине плей-офф исчезает в случае вне семьи и дома- это нарушение частной жизни?? Нее. Это именно особенности самой свободной ( а на самом деле конкретно контролируемой и цензуррированной) прессы мира- запретили им вякать
Когда Войнов с женой - это преступление.
В действиях Ничушкина признаки преступления отсутствуют.
+4
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Trash Talking
Seattle Times сообщает новые подробности инцидента в гостинице Сиэтла, но добавляет новые неопределённости. Валера-то хоть жив? А то уже есть сомнения и по этому вопросу. Похитили человека, получается, и никто ничего не знает.
+4
-1
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Марадона курильщика
За Валеру обидно. По ходу подставили его. Ну будет теперь знать, кто такие украинцы.
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ДнепрЧемпион1983
Ответ Mr.Trol
Дело касается частной жизни, что тут непонятного.
Серьезно? То есть когда Войнова с женой ( вне плей-офф и реально их частная жизнь) пресса сша обсасывала это было нормально а тут Нича в середине плей-офф исчезает в случае вне семьи и дома- это нарушение частной жизни?? Нее. Это именно особенности самой свободной ( а на самом деле конкретно контролируемой и цензуррированной) прессы мира- запретили им вякать
+2
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Гормек Лютый
Видишь сурка? Нет! А он есть.
Что-то из этой серии.
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Уит
Ответ Гормек Лютый
Видишь сурка? Нет! А он есть. Что-то из этой серии.
йоу, суслика, это база!
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Ярик01
Ответ Trash Talking
Seattle Times сообщает новые подробности инцидента в гостинице Сиэтла, но добавляет новые неопределённости. Валера-то хоть жив? А то уже есть сомнения и по этому вопросу. Похитили человека, получается, и никто ничего не знает.
Может российское консульство знает судьбу.
Публичный человек похищен безопасниками клуба )
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Михаил Мельниченко
Ответ Andy93
ну т.е. Эвеленш выстрелили себе в ногу
По-другому и не скажешь
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mekafff
Ответ СержМиранэн
где-где.....? в .... е
В Сиэтле, очевидно
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Deathspell Omega
Ответ СержМиранэн
где-где.....? в .... е
в чьей?! Вот вопрос вопросов!
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СержМиранэн
Ответ Клирик
Хрен с ней, с этой асоциальной дамой. Ничушкин- то где?)))
где-где.....? в .... е
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last_guard
Кому-нибудь стало понятнее? Какой еще "звновший" ?
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BomBerman
Валера, Валера
Я буду нежной и верной
Валера, Валера
Ты словно снег самый первый
Валера, Валера
Любовь, надежда и вера
Валера, Валера
Нана-нана-лаирейра
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Михаил Майоров
По ходу врач проявил неадекватность.
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