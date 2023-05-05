Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Ничушкина. К приезду скорой она была в вестибюле отеля (Seattle Times)
Полиция Сиэтла не расследует инцидент с пьяной девушкой в номере Валерия Ничушкина.
Seattle Times сообщает новые подробности инцидента в гостинице Сиэтла, произошедшего перед третьим матчем серии первого раунда Кубка Стэнли между «Кракеном» и «Колорадо» (итоговый счет 4-3).
Ранее стало известно, что 28-летняя женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски форварда Валерия Ничушкина.
Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.
Сейчас сообщается, что звонивший (в аудиозаписи разговора он себя не идентифицировал) сообщил о том, что девушка находится в заторможенном состоянии. Он отметил, что у нее, вероятно, передозировка алкоголем или «ей что-то подмешали в напиток».
Кроме того, звонивший сообщил, что ее можно найти «прямо у входной двери» отеля. Нет никаких указаний на то, почему или как женщину перевели из комнаты, где она была найдена, в вестибюль отеля, где ей в итоге оказали помощь.
Звонивший сообщил диспетчеру, что его попросили позвонить неизвестные третьи лица. Полиция прибыла на место менее, чем через 5 минут. Вскоре прибыла бригада скорой помощи и оказала женщине первую помощь. В отчетах не уточняется, проходила ли она ранее лечение от алкогольной или наркотической зависимости.
Сказано, что у женщины не было постоянного адреса. Она сообщила полиции, что родилась на Украине, но жила в России до приезда в США. По ее словам, ранее неизвестный мужчина забрал ее паспорт.
Женщина была доставлена в медицинский центр для наблюдения, но никакой информации о ее состоянии предоставлено не было.
Представитель департамента полиции Сиэтла заявил, что по факту инцидента не ведется уголовное расследование.
Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба. В серии он в итоге больше не сыграл.
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В действиях Ничушкина признаки преступления отсутствуют.
Что-то из этой серии.
Публичный человек похищен безопасниками клуба )
Я буду нежной и верной
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Нана-нана-лаирейра