Михаил Кержаков считает, что в «Зените» есть крот: «Захожу в комментарии на Спортсе – там какой-то пользователь слово в слово написал, что было в раздевалке»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Александр Медведев Алексей Миллер Футбол

Михаил Кержаков считает, что кто-то сливает информацию из раздевалки «Зенита».

– Легендарный слух: после матча [с ЦСКА] Алексей Борисович Миллер якобы зашел в раздевалку «Зенита».

– Не заходил. Я самое главное расскажу: я зашел в раздевалку, помылся – я очень злой был – и уехал домой сразу. Мне пишет знакомый: «Что там, Алексей Борисович насовал?» Я говорю: «Не знаю, а что там?» – «Ну, в раздевалку зашел».

Я ребятам звоню: «Что, он заходил?» – «Нет».

– То есть, не заходил?

– В раздевалку не заходил.

– А разнос от руководства был?

– Ну, Александр Иванович [Медведев], да, разносил нас.

– Теми самыми словами про «важных игроков»?

– Important? Ну, практически да. Похоже было, похоже.

Если честно, в раздевалке – я не думаю, что это игроки – но какой-то крот есть, сидит какой-то крот.

– Ну а кто, кроме игроков?

– Нас 40 человек в раздевалке. Ну может кто-то быть. Потому что кто-то из команды сто процентов сидит в комментариях.

Я как-то зашел в комменты на Спортсе после того, как Андрюху Мостового выпустили и заменили – это было, по-моему, года два назад – я захожу в комментарии под этой новостью, и там просто точь-в-точь что было в раздевалке, слово в слово какой-то пользователь написал.

Есть какой-то крот, сто процентов, – сказал вратарь «Зенита».

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38 комментариев
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Але, спорт-экспресс? Это Володька!
+81
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+81
Как элегантно Кержаков отвел от себя подозрения
+64
-2
+62
В другом ключе можно было новость подать: «Пользователь Sports.ru играет за Зенит».
+45
-1
+44
Крот-барсеточник.
+19
0
+19
Ответ Uragan
Але, спорт-экспресс? Это Володька!
"Алло, Галочка? ты щас умрёшь..."
+21
-3
+18
Давайте, агенты-спортса, ищем этот пост и вычисляем крота!
+17
0
+17
Ответ Lionel Andres Messi 10
В другом ключе можно было новость подать: «Пользователь Sports.ru играет за Зенит».
Почему сразу играет? Может тренирует, или руководит.
+8
0
+8
Ну так давно известно, что на спортсе сидят только сотрудники команд РПЛ. Знал бы он сколько тут сотрудников Реала и Барсы, вообще бы офигел.
+7
0
+7
Открыт новый ник - Крот Зенита.
+4
0
+4
Ебздрогыч.
Точно.
Он быстрее всех выкладывает все возможные слова))
Как вариант - это Богданыч))
+5
-1
+4
Судят по количеству инсайдов про Зенит(часто фейковых), это Иван Карпов где то в раздевалке прячется и сливает потом всё
+3
0
+3
Ставлю на Бариоса.
+3
-1
+2
По любому - ФАЙЗУЛИН
+2
-1
+1
Говоришь разные вещи каждому в раздевалке и потом вычислишь кто крот. Тактика проверена.
+2
-1
+1
"Есть у нас сомнение мил человек, что Ты стукачок"
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Крот на окладе с Спортсе ?
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вендел или барриос, как думаете?
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Зря он так Медведева назвал, недальновидно
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Крот->Корт->Корж->Керж
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Главное - не выйти на самого себя)
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Какой то бомж завёлся в раздевалке
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Симутенков?..
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