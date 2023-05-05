Антон Бабиков: «Мне кажется, люди имеют право на другой уровень жизни. А не только слушать, что где-то все еще хуже»

Биатлонист Антон Бабиков считает, что люди в России имеют право на другой уровень жизни.

– Как ты относишься к ? По-человечески, не как к спортсмену.

– Не со всеми его поступками я согласен и не все слова поддерживаю, но он точно – личность большого масштаба. До которой мне как до Китая.

– А к ?

– Личность поменьше. Не самая приятная. Мне кажется, его немного испортила ранняя олимпийская победа. Возможно, в ином случае у него осталось бы больше стимулов развиваться во всех смыслах. А сейчас, есть ощущение, что многие из его посылов не сформулированы внутри него самого. Слишком много стереотипов. Думаю, ему еще нужно обрасти мудростью.

– Я просто к чему – они лидеры своих сборных, и в то же время лидеры мнений. Не стесняются высказывать позицию про допинг, политику, экологию – про что угодно. А у нас даже ты, начитанный и повидавший разное парень, начинаешь переживать, когда выходишь за пределы спорта. Почему так? Разве плохо публично обращать внимание на проблемы?

– Да я готов про это говорить тет-а-тет с кем угодно. И, уверен, донесу свою позицию. Но когда такие высказывания появляются в медиа, люди воспринимают это как излишнюю говорливость. «Да кто его спрашивал? Кто он вообще такой, чтобы свое мнение иметь?» От этого нет большого желания говорить.

Плюс у них в сборной, наверное, не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Хотя не могу сказать, будто мне страшно. Теперь-то уже чего бояться?

– Но вот о той же политике спортсмены говорить должны?

– Я считаю, что все люди должны говорить о чем угодно, если у них сформировано на этот счет мнение и они могут его аргументировать. Я против запретов и ограничений.

– Тяготит, что у нас это не всегда возможно? Сам говоришь – из той же сборной могут выгнать.

– Уже нет. Точнее, меня это тяготит не в плане собственной безопасности, а в том же смысле, как тяготит, что люди в большинстве своем не знают, что такое недорогое и качественное питание. Не приведу тебе сейчас статистику по качеству жизни, но из того, что вижу, могу сказать: мы сильно недобираем.

Кто-то наверняка возразит, что счастлив, зарабатывая 15 тысяч рублей, а макароны за 30 рублей – очень даже ничего, и это вообще не главное. Я рад, что некоторые так позитивно это воспринимают. Правда. Но, мне кажется, люди имеют право на другой уровень жизни. А не только слушать, что где-то все еще хуже.

Вот недавно одного легкоатлета спросили по поводу того, почему у нас плохо развито спонсорство в беге. И он ответил, что тяжело заставить покупать человека кроссовки за 20 тысяч рублей, если он зарабатывает 15, – рассказал чемпион мира.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное