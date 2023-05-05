Антон Бабиков: «Мне кажется, люди имеют право на другой уровень жизни. А не только слушать, что где-то все еще хуже»

Теги сборная России Мартен Фуркад Антон Бабиков Себастьян Самуэльссон Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков считает, что люди в России имеют право на другой уровень жизни.

– Как ты относишься к Мартену Фуркаду? По-человечески, не как к спортсмену.

– Не со всеми его поступками я согласен и не все слова поддерживаю, но он точно – личность большого масштаба. До которой мне как до Китая.

– А к Себастьяну Самуэльссону?

– Личность поменьше. Не самая приятная. Мне кажется, его немного испортила ранняя олимпийская победа. Возможно, в ином случае у него осталось бы больше стимулов развиваться во всех смыслах. А сейчас, есть ощущение, что многие из его посылов не сформулированы внутри него самого. Слишком много стереотипов. Думаю, ему еще нужно обрасти мудростью.

– Я просто к чему – они лидеры своих сборных, и в то же время лидеры мнений. Не стесняются высказывать позицию про допинг, политику, экологию – про что угодно. А у нас даже ты, начитанный и повидавший разное парень, начинаешь переживать, когда выходишь за пределы спорта. Почему так? Разве плохо публично обращать внимание на проблемы?

– Да я готов про это говорить тет-а-тет с кем угодно. И, уверен, донесу свою позицию. Но когда такие высказывания появляются в медиа, люди воспринимают это как излишнюю говорливость. «Да кто его спрашивал? Кто он вообще такой, чтобы свое мнение иметь?» От этого нет большого желания говорить.

Плюс у них в сборной, наверное, не выгоняют за мнение, а у нас выгоняют. Хотя не могу сказать, будто мне страшно. Теперь-то уже чего бояться?

– Но вот о той же политике спортсмены говорить должны?

– Я считаю, что все люди должны говорить о чем угодно, если у них сформировано на этот счет мнение и они могут его аргументировать. Я против запретов и ограничений.

– Тяготит, что у нас это не всегда возможно? Сам говоришь – из той же сборной могут выгнать.

– Уже нет. Точнее, меня это тяготит не в плане собственной безопасности, а в том же смысле, как тяготит, что люди в большинстве своем не знают, что такое недорогое и качественное питание. Не приведу тебе сейчас статистику по качеству жизни, но из того, что вижу, могу сказать: мы сильно недобираем.

Кто-то наверняка возразит, что счастлив, зарабатывая 15 тысяч рублей, а макароны за 30 рублей – очень даже ничего, и это вообще не главное. Я рад, что некоторые так позитивно это воспринимают. Правда. Но, мне кажется, люди имеют право на другой уровень жизни. А не только слушать, что где-то все еще хуже.

Вот недавно одного легкоатлета спросили по поводу того, почему у нас плохо развито спонсорство в беге. И он ответил, что тяжело заставить покупать человека кроссовки за 20 тысяч рублей, если он зарабатывает 15, – рассказал чемпион мира.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Бабикова, где биатлон – не главное

72 комментария

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bolt_thrower
Красавец!
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Назар Игорь
Имеют право... Антон, извини, но ты как с луны свалился. Мы давно забыли что такое право, одни обязанности.
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R Kukhov
Сейчас боты прибегут, расскажут что у нас свое мнение можно высказываться сколько угодно и где угодно*

*если совпадает и колеблется вместе с партией
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R Air
Депутатом ему не быть
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+34
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JL JL
Ответ R Air
Депутатом ему не быть
Я об этом говорила еще 5 лет назад. Честные, порядочные люди не бывают у нас депутатами. Только хапуги и очковтиратели. Это так, если слабо сказать.
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YOKODZUMA
Ответ R Kukhov
Сейчас боты прибегут, расскажут что у нас свое мнение можно высказываться сколько угодно и где угодно* *если совпадает и колеблется вместе с партией
Каждый может выйти на площадь и сказать что американский президент дурак
+24
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Андрей Балабаев
2 антипода зимних видов. Спортсмен здорового человека- Бабиков. Альтернативу не буду упоминать. На Степа начинается, на нова заканчивается.
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+22
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d3fstqd
Ответ Денис Погодин
Что этим "людям" мешает изменить свою жизнь? Какая та странная логика у Бабикова.
Что помешало тебе в 37 лет писать без ошибок?
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+20
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Кавабунга Шреддоголовый
Имеют право? Антон, ты страной ошибся. Здесь нет прав, тут одни обязанности и самая главная обязанность - неистово любить царя, а то иноагентом признают
+18
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+17
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Сергей Смит
По моему, он сейчас на статью дискридинация власти наговорит, и иноагенство.
+18
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Алекс Ивановский
Очень здраво рассуждает Антон.
+16
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R Air
Ответ JL JL
Я об этом говорила еще 5 лет назад. Честные, порядочные люди не бывают у нас депутатами. Только хапуги и очковтиратели. Это так, если слабо сказать.
Сейчас время шариковых
+17
-3
+14
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antineutrino
Ответ Денис Погодин
Что этим "людям" мешает изменить свою жизнь? Какая та странная логика у Бабикова.
в соседнем селе зарплата не выше. вы возразите "езжай в город", но в деревнях тоже требуются рабочие руки, все в город уехать не могут. вот и получается что Россия - страна работающих нищих
+10
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+9
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Динамчик
Побольше бы таких как Антон (смелых). Тогда и жизнь у нас наладится.. а пока макароны по красной цене мой ужин на сегодня..
+10
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Верю-не верю
Антон, держи👋
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все на п1
адекватный Бабиков
+9
-1
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Konstantin_ZV
Ответ Андрей Балабаев
2 антипода зимних видов. Спортсмен здорового человека- Бабиков. Альтернативу не буду упоминать. На Степа начинается, на нова заканчивается.
если из одного вида спорта - то антипод Шипулин
+8
-1
+7
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drfrimen
Ответ Геннадий Тёкин
Даже в стране где постоянно печатают деньги, человек не может купить кроссовки за 20 если получает 15.
разница только в том что в стране где постоянно печатают деньги, люди не получают 15
+10
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микро
он совершенно прав, причём аргументированно. депутатом ему точно не быть
+5
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гилберт
Антоша лучший!
+4
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Glav_vredina
По нынешним временам это мнение на грани экстремизма...
+3
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Boni
Как он посмел?!
+3
0
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sav187
Всегда уважала Антона, а сейчас - ещё больше. Настоящий человечище. Вот такие должны становиться депутатами и президентами, а не жульё и дурачьё вроде другого Антоши-биатлониста.
+3
0
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Atsuktuvas
Спасибо Антон.
+4
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гилберт
Не сомневался в Антоне.
+2
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