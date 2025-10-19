«Локо» разгромил ЦСКА с невероятным голом Воробьева, «Бавария» победила «Дортмунд», новое поражение СКА, Бабич порвал «кресты», Малинин выиграл короткую программу и другие новости

1.«Локомотив» разгромил ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ – 3:0! Воробьев забил невероятным ударом от углового флага (хотя хотел навешивать). По ходу матча мяч дважды попал в руку Монтеса в штрафной «Локо», но пенальти ЦСКА не получил. После победы «Локомотив» лидирует в лиге – единственная команда чемпионата без поражений .

«Спартак» не проиграл «Ростову», несмотря на удаление Джику на 26-й минуте – 1:1. После матча выяснилось, что Бабич порвал «кресты». Кандидат на пост тренера «Спартака» Луис Гарсия уже договорился о контракте.

«Краснодар» победил «Динамо» Махачкала на выезде – 2:0. «Акрон» выиграл в РПЛ впервые с июля – 1:0 у «Пари НН» в гостях. «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» – 1:1.

2. «Арсенал» победил «Фулхэм» в 8-м туре АПЛ (1:0) и лидирует в лиге. Дьокереш снова не забил , голов нет больше месяца. «Ман Сити» победил «Эвертон» благодаря дублю Холанда – 2:0. «Челси» разгромил «Ноттингем Форест» – 3:0. Сразу после матча Постекоглу уволили из «Фореста»: тренер работал 39 дней и ни разу не победил в 8 матчах.

3. «Бавария» одолела «Боруссию» Дортмунд в Класикере – 2:1. Мюнхенцы выиграли все 11 матчей в сезоне и уверенно лидируют в Бундеслиге. Правда, тренер «Дортмунда» Ковач считает , что гол Кейна (400-й в карьере) надо было отменять.

4. «Барселона» вырвала победу у «Жироны» благодаря голу Араухо на 93-й минуте – 2:1. Флика в конце матча удалили за недовольство судейством, а после победного гола тренер на радостях начал показывать сомнительные жесты . В других матчах девятого тура Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Осасуну» (1:0), Антони дублем принес ничью «Бетису» в матче с «Вильярреалом».

Игроки Ла Лиги продолжают протестовать против игры в Майами: в начале матчей неподвижно стояли футболисты «Жироны» , «Атлетико» и «Осасуны».

5. В Fonbet КХЛ СКА потерпел восьмое поражение в 10 матчах – от «Локомотива» (1:3), «Трактор» победил «Салават Юлаев» (2:1), «Ак Барс» обыграл «Барыс» по буллитам (3:2 Б).

6. Гран-при Франции по фигурному катанию. Накаи победила у женщин, Малинин выиграл короткую программу, Миура и Кихара стали лучшими среди пар, Фир и Гибсон выиграли ритм-танец. Стеллато-Дудек прыгнула сальто в короткой программе.

7. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Монреаль» (4:3), Панарин набрал 1+3 , Демидов сделал ассист . «Коламбус» был сильнее «Тампы» (3:2) без приболевшего Кучерова, Марченко забил победный гол . «Виннипег» был сильнее «Нэшвилла» (4:1), Наместников набрал 1+1 . Все результаты дня – здесь .

8. UFC Fight Night 262. Ренье де Риддер проиграл Брендану Аллену, Азамат Бекоев проиграл Юсри Белгаруи техническим нокаутом.

9. В Серии А «Интер» обыграл «Рому» (1:0), «Наполи» проиграл «Торино» (0:1). «Матч ТВ» начал трансляцию игры «Интера» с 3-й минуты: после встречи «Локомотива» с ЦСКА показали 17 рекламных роликов , 4 – от одного букмекера.

10. Квалификация Гран-при «Формулы-1» в США. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 6-й. Также Макс выиграл спринт и сократил отставание от Пиастри до 55 очков после двойного схода «Макларена».

11. Правительство России увеличит выплаты спортсменам: 700 тысяч за победу на ЧМ, 500 – за золото Спартакиады.

12. Международная федерация лыжных видов спорта разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян : «Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». Лыжная федерация Финляндии ответила : «Наша позиция не изменится».

13. Криштиану Роналду забил 949-й гол в карьере и помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех» – 5:1, у Феликса хет-трик . Осенью «Аль-Наср» выиграл все матчи.

14. «Галатасарай» зимой попытается подписать Кисляка . Тренер Бурук дал положительный отзыв по хавбеку ЦСКА.

15. Поцеловавший Эрмосо экс-глава RFEF написал книгу «Убийство Рубиалеса», цена – 23,90 евро. В релизе отметили, что это произведение «жертвы крупнейшего заговора в испанском футболе».

16. «Ман Сити» выступил против расизма к месяцу черной истории: «Клуб повторяет призыв к болельщикам бросить вызов дискриминации и сообщать о ней».

17. Единая лига ВТБ. 32 очка и 12 подборов Михайловского не спасли «Самару» от поражения в матче с МБА-МАИ, «Бетсити Парма» справилась с «Автодором».

Цитаты дня.

«Спортсмены не должны нести ответственность за политические решения» . МОК о недопуске израильских гимнастов на ЧМ в Индонезии

Хавбек «Бетиса» Руибаль: «Футбол маскулинизирован, любое иное проявление привлекает внимание. Жена накрасила мне ногти, я красил их каждый день – в зависимости от цвета волос»

Тихонов о словах Самуэльссона: «Надо ему напомнить про Чудское озеро. Пусть голос не поднимает против России, а то прилетит «Орешник-2»

«##### здоровая, тебе нельзя играть в хоккей. В баскетбол иди» . Радулов – Долженкову в матче «Локомотива» с ЦСКА

Хаби Алонсо: «Реал» против матча Ла Лиги в США – это фальсифицирует турнир. Протесты – позитивный сигнал, они отражают позицию многих клубов»

Защитник «Спартака» Ву не знает Пушкина: «Путина знаю. Его все знают»